Кыргызстан. Стивен Сигал приехал на Иссык-Куль

12:02 02.07.2024

Стивен Сигал приехал в Кыргызстан. Он встретился с Садыром Жапаровым на Иссык-Куле



Бишкек (АКИpress) – Популярный в 90-х годах голливудский киноактер Стивен Сигал находится в Кыргызстане.



"Актер встретился и побеседовал с президентом Садыром Жапаровым на берегу Иссык-Куля", - сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.



Он поделился фотографией Жапарова с Сигалом.



Это не первый визит Сигала в Кыргызстан. Он посещал страну с частными визитами, а в 2016 году был почетным гостем на вторых Всемирных играх кочевников.



