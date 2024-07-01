Поток новых образцов западного оружия на Украину не иссякнет, пока мы бездействуем, – генерал Пуликовский

12:05 02.07.2024

Максим Столяров. 01.07.2024



Страны НАТО будут продолжать поставки все более современного оружия на Украину, потому что это является частью их антироссийской стратегии.



Об этом в эфире телеканала "Краснодар" заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Мы знаем, и ощущаем по действиям на линии соприкосновения, что наш потенциальный противник постоянно принимает все новые и новые виды вооружения. Что-то заявляя при этом.



Для чего они пытаться переступить эту красную черту? В этих заявлениях они пытаются создать общественное мнение, что они правы, что им такое право может быть предоставлено. И готовят самые серьезные возможные действия против нашей страны… пока на словах", – сказал Пуликовский.



"Кое-где это уже началось воплощаться – ракетами АТАКМС был обстрелян Крым. Это постепенное нагнетание обстановки – это их методика. Применят их, посмотрят – нет реакции – применят что-то более серьезное.



Так же, как они внедрялись в Западную Европу, ведь после Великой Отечественной войны вопрос стоял, что вообще войск не будет на территории Западной Европы. И наши все протесты не давали особого успеха, нужны действия", – подчеркнул он.