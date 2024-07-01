"Критиковал президента ненормативной лексикой". Молодого кыргызского акына Жетигена осудили на 3 года

12:06 02.07.2024

Суд приговорил акына Аската Жетигена к трем годам лишения свободы



Известный в Кыргызстане акын (поэт-импровизатор) Аскат Жетиген приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает 24.kg.



Жетиген был задержан 17 марта после публикации видео, в котором он критиковал президента страны Садыра Жапарова с использованием ненормативной лексики. Его доставили из Нарына в Бишкек, где двое суток продержали в изоляторе временного содержания. Затем Жетигена отпустили под подписку о невыезде.



