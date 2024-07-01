Штурм Рады и народное вече: В Киеве чуть было не случился очередной майданчик

12:12 02.07.2024 Возможен ли в незалежной реальный переворот, кто его будет делать и кто оплачивать?



Дмитрий Родионов

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Иван Мезюхо

Сергей Кулик



СБУ сообщили о задержании членов некой общественной организации, которые планировали объявить "устранение от власти" действующего руководства и захватить здание Верховной Рады. Данные действия под видом "вече", как утверждают в СБУ, планировались на 30 июня.



Чтобы собрать людей, организаторы якобы планировали устроить в центре столицы "мирное собрание", однако большинство участников мероприятия хотели использовать втемную - не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.



В СБУ также заявили, что информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через украинские и иностранные информресурсы, надеясь таким образом "расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу России".



Также сообщается, что группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая "еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями", однако его имя не разглашается. При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Всех их уже отправили под стражу.



Напомним, в позапрошлом месяце СБУ уже "раскрыла" заговор неких офицеров управления госохраны (УГО), которые якобы работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова * и главу СБУ Василия Малюка. И вот снова.



Что-то все это с каждым разом выглядит все менее правдоподобно.



- У шайки Зеленского на этот раз, похоже, не хватило полета фантазии. Пожалуй, 95-й квартал уже исчерпал всю свою креативность, - считает крымский журналист Сергей Кулик.



- Если бы они озвучили версию, что некий "московский шпион", затесавшись в ряды ВСУ, науськивал своих "побратимов" сбить "стингером" президентский авиалайнер во время очередного попрошайнического вояжа Зеленского на Запад, то, как говорил Богдан Титомир, "пил это схавает".



Если бы киевская охранка арестовала экипаж бомбардировщика, который собирался сбросить свой смертоносный груз над куполом Верховной Рады - в это тоже можно поверить. В ВСУ Зеленского ненавидят.



Но штурм парламента, а затем срочный сбор какого-то общенародного вече - сейчас, в обстановке полицейского террора! - все это шито белыми нитками и не вызывает у меня доверия. И очень напоминает состряпанное восемь лет назад, при Порошенко, дело против осужденной у нас Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которые будто бы собирались поступить точно также: из минометов лупануть по Раде, прикончить президента Украины и так далее.



И чем все закончилось? Ровно за месяц до инаугурации Зеленского украинские судьи, всегда остро чувствующие политическую конъюнктуру, эту парочку освободили прямо в зале суда.



Но теперь, видимо, команда Зеленского - Ермака, нашла в ящике президентского стола оставшуюся от Порошенко папочку с текстом: "Когда будет очень плохо, ищи заговорщиков; не найдешь - выдумай".



Вот, пожалуй, и народ, и Зеленского и пугают государственным переворотом. Но, скорей всего готовят почву для ликвидации "просроченного президента".



"СП": По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая "еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями". Его имя не разглашается. По-вашему, о ком может идти речь? Или тут бесполезно гадать?



- Киевское подполье "зачищено" бандеровцами сразу после "Одесской Хатыни" - в 2014-2015 годах. Убитые и сидящие в застенках не способны на это. Политэмигранты, спасшиеся тогда у нас в Крыму, тем более.



"СП": Насколько, по-вашему, контролируют ситуацию в стране Зеленский и силовые органы?



- Я полагаю, что г-н Зеленский после 2019-го никогда ничего не контролировал. Даже будучи президентом Украины.



Мы помним его слова, ставшие крылатыми: "Я же не лох, я президент этой страны, мне сорок два года…", но забываем, когда это было произнесено. А это было в октябре 2019-го, в с. Золотое на Донбассе. Там, когда зашла речь о разведении сил на линии соприкосновения, он вступил в перепалку с нацистами.



После этого - особенно когда бандеровцы собрались возле офиса президента - он струсил. И после этого решил плыть по течению.



Сейчас все контролирует глава офиса президента г-н Ермак. Именно он тасует все карты, решая, кто кем будет. Он подмял под себя все. Хотя вернее будет сказать иначе: Ермак думает, что подмял под себя все и все контролирует. Но в реальной жизни все бывает иначе…



"СП": Насколько вообще реален госпереворот на Украине? Кто его теоретически мог бы осуществить? Военные?



- Не важно, кто его осуществит - важно, кто в этом году возглавит Украину, сменив надоевшего всем попрошайку Зеленского. Тем более, что он нелегитимен.



Если бы я играл в политическое казино, я бы поставил на бывшего спикера Верховной Рады, создателя партии Зеленского "Слуга Народа" Дмитрия Разумкова. Кстати, Зеленский выгнал его с поста председателя парламента 7 октября 2021 года - на следующий день, после того, как Разумков отметил свое 38-летие. Хотя в том, что Зеленский стал президентом - процентов на пятьдесят заслуга именно Дмитрия Разумкова.



Но верить ему тоже нельзя. Как мне кажется, он - обычная "консерва". Дмитрий Разумков - потомственная соросятина, очередная карта в американском рукаве, вовремя выведенная американцами в кадровый резерв, в "расположение части", дабы не был замаран в преступлениях Зеленского.



"СП": России в целом выгодна смена власти на Украине? Или лучше уж пусть остается как есть - нормальные пророссийские политики там не придут к власти в любом случае…



- Да, Зеленский, как самозванец с гетманской булавой, нам очень даже выгоден. Помяните мое слово, через пару лет западные СМИ будут хором обвинять его, к тому времени уже покойного, в том, что он чуть не вверг планету в ядерную войну.



Кстати, мефистофелевская бородка Зеленского - из той же серии. Отдельный респект имиджмейкерам Зеленского - знали, что делали.



Честно говоря, России не нужны государственные перевороты. Нам нужно переформатирование украинского государства. Украина, как сказал 24 февраля 2022 года Главковерх, должна быть денацифированной, демилитиразированной страной. Точка!



- Судя по той информации, которую я прочел в телеграм-канале Службы безопасности Украины, похоже на то, что эта история с попыткой "госпереворота" выглядит как фальсификация, - говорит политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.



- Уж слишком наивны тогда несостоявшиеся "госпереворотчики". От того, что ты захватишь Верховную Раду, ты не получишь власть в стране. Сегодня украинским государственным образованием управляет не парламент, а фактически военная хунта в лице Зеленского, который выполняет указы из Вашингтона.



"СП": В начале мая СБУ сообщала о задержании двух полковников управления госохраны, которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушений. В этот раз опять Россию за уши притянут…



- Честно говоря, у меня складывается впечатление, что все эти сообщения СБУ - это большая мистификация. Конечно, мне, как гражданину Российской Федерации, очень хочется верить в то, что на Украине, в самых ее высших эшелонах власти, работают наши русские штирлицы. Хочется верить в то, что их много, но реальность такова, что как минимум за последние 10 украинские спецслужбы очень часто вешали ярлык агентов Кремля и ФСБ на своих же граждан, которые не являлись нашими силовиками.



"СП": Насколько это убедительно звучит? На Украине в это кто-то верит?



- Я думаю, что некоторая часть украинского общества верит в подобные бредни. Другая часть не верит, но никогда не скажет об этом вслух, потому что такие откровения сразу же назовут зрадой, и человека попросту подвергнут остракизму. То, что на Украине есть более-менее здравомыслящая прослойка общества, это очевидно. Вот они-то и не верят в подобную ересь, понимая, что это делается для того, чтобы переключить хейт украинцев от Офиса президента и его мобилизации на Россию, Кремль, ФСБ…



"СП": России все это вообще как-то интересно?



- Россия сегодня выгодны любые внутриполитические брожения на Украине: череда государственных переворотов, переделов, махновщина, атаманщина… Все это в интересах Российской Федерации. Поэтому пусть эти пауки сжирают друг друга - это нам на пользу.



"СП": А возможен ли реальный переворот? По какому сценарию? Кто может его осуществить?



- Переворот возможен, если он будет профинансирован и осуществлен посольством Соединенных Штатов Америки в Киеве. Судя по всему, сегодня дипломатическое ведомство Соединенных Штатов не собирается этим заниматься. Теоретически, конечно, возможен военный переворот, но такой сценарий тоже слегка притянут за уши. Полагаю, что ряд высших должностных лиц в Вооруженных силах Украины имеют своих кураторов в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне. Они не самостоятельны.



* Внесен в перечень террористов и экстремистов Источник - СвободнаяПресса

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