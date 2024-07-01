Псикапитализм. Зловещий оскал Отчуждения, - А.Елисеев

15:33 02.07.2024 Псикапитализм

вампиризм из прямого насилия (которое никуда не делось) превратился еще и в сумму очень тонких технологий, заставляющих человека отдавать свою жизненную силу совершенно добровольно

Александр Елисеев



1. Зловещий оскал Отчуждения



"Американский историк Нил Фергюсон еще в 2019 г. отмечал про США, что "мы больше не живем в условиях демократии, - пишет Леонид Савин. - Мы живем в демократическом обществе, где правят эмоции, а не большинство, и чувства имеют большее значение, чем разум. Чем сильнее ваши чувства, чем лучше вы умеете доводить себя до негодования, тем большим влиянием вы обладаете. И никогда не используйте слова там, где подойдут смайлики". ("Эмократия – новое оружие массового поражения XXI века")



Здесь надо сказать, что "психичность" всегда была важнейшей составляющей глобального капитализма, который стал формироваться в еще самые древнейшие времена. ("Дорогами Обнуления" - Глава 2. "Каиниты и глобальный капитализм").



Он всегда был псикапитализмом, причем сам градус психичности только повышался со временем, а сама она становилась все более изощренной и утонченной. И сейчас перед ним открываются уже совершенно новые (не исключено - финальные) возможности. Магия Капитала предполагает работу с психоэмоциональным регионом Души (Нави), который следует отличать от райско-ангелического региона Духа. Это "тонкий", промежуточный (между Плотью и Духом) мир, который представляет собой Сплошное Движение. Согласно индоарийской традиции, у него нет своего Центра, его функции выполняет "земной бог" Агни. У каждого человека есть своя душа (как и свой дух). Это некая движущая сила, которая, сама по себе не плоха и не хороша. Все зависит от того, как ею пользоваться.



С душевной стихией ("внешней" и "индивидуальной") осуществляются различные магические операции. Они направлены на то, чтобы потреблять жизненную ("психическую") энергию человека – причем, в "промышленных масштабах". Собственно говоря, на этом потреблении и основан вампиризм – мощная контр-инициатическая практика, которую успели превратить в некую зловещую сказку - прежде всего, "киношную". Между тем, вампиризм – это страшная быль, которая намного ужаснее любых сказок.



Кровь здесь выступает как некий символ. Плотская кровь человека находится ближе всего к нематериальному. Так, в Ветхом Завете сказано : "… Душа всякого тела есть кровь его, она душа его, поэтому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому, что душа всякого тела есть кровь его" (Лев. 17, 14). Вот почему ритуальное питие крови людей (о котором мы знаем по древним обрядам), убитых операторами самого "обряда потребления", символизирует потребление душевной энергии. Оно по-"капиталистически" отчуждается от человека, который отчуждается от своего физического существования - акторами Отчуждения. Не случаен же образ "капиталиста-кровососа".



Важно заметить, что душевное (психическое) здесь полностью отчуждено от Духовного и Божественного. Само убийство есть разрушение единства (человека и жизни, духа и тела), поэтому, вампир разрушает и расчленяет себя самого. Он как бы отсекает себя от духовного, сосредотачиваясь на психическом, душевном. А ведь душевное (как и телесное) должно преображаться духовно, устремляясь к Божественному.



Вампир-оператор расчленяет и минимизирует себя самого, превращаясь в некую часть себя же. Здесь можно вспомнить представление славян о Доле, которая связана именно с регионом Души, с миром Теней. ("Мир Людей и мир Теней" - Глава 2. "Вторжение теней: навьи наших бьют")



И для расчленения вовсе не обязательно физическое убийство человека. Отчуждение человека от Бога, от Народа, от Собственности - есть, в конечном итоге отчуждение человека от себя самого, от человеческого. В процессе него человек эксплуатируется - и присваиваются не только его физическая активность и материальные ресурсы. Происходит присвоение душевных энергий человека.



("Метафизика вампиризма")



2. Забывчивая Мышь и Халдейские корни



Конспирологи написали про вампиризм много чего познавательного, однако, по нашему мнению, как это ни покажется спорным, наиболее ценной является информация, данная в романе Виктора Пелевина "Empire V" (М., Эксмо, 2006). Художественная литература, как и кинематограф, часто содержат прозрения, до которых сложно дойти самым продвинутым интеллектуалам. И с романом Пелевина – как раз такой случай. Здесь вампиризм показан как базис глобального капитализма, а сами вампиры – как истинные хозяева современного мира. Сами они (в романе) утверждают о том, что не являются людьми и их владычество было изначальным, и даже люди созданы именно вампирами. Однако, внимательный читатель легко найдет логические несостыковки в этой "апологии". Они содержатся уже в самой вампирской "теогонии". У Пелевина вампиры поклоняются великой богине – "Иштар", которую еще именуют "Великой Мышью" (летучей). Это существо было сослано на землю (и, вообще, в наш плотно-вещественный мир) - из каких-то высших сфер. Из каких – вампиры не знают, что уже опровергает их же миф о собственном всесилии. Собственно, не знает этого и сама Великая Мышь. Вампир Озирис сообщает, что она "думала, будто сама создала этот мир, просто забыла, когда и как. Затем у нее появились в этом сомнения, и она создала нас, вампиров. Сначала у нас были тела – мы выглядели как огромные летучие мыши… А потом, когда с климатом стали происходить катастрофические перемены, мы эволюционировали в языки, которые стали вселяться в живых существ, лучше приспособленных к новым условиям… Вампиры с самого начала были избранными существами, которые помогали Великой Мыши. Нечто вроде ее проекций. Они должны были найти смысл творения и объяснить Великой Мыши, зачем она создала мир. Но этого им не удалось… Тогда вампиры решили хотя бы комфортабельно устроиться в этом мире и вывели людей…"



Налицо смесь бесконечной гордыни и конечного бессилия, которая столь характерна для сатаны и других павших ангелов. Некогда сатана был предводительством всего ангельского воинства и вождем всех тварных миров. Однако, затем он попытался встать на место Бога (космогоническая иллюзия, возникшая у Мыши) и был низвержен с небес Духа (ссылка Мыши). Даже изверженный, сатана все равно пытается корчить из себя Творца, но ему удается только исказить творение. Так, у Пелевина вампиры вроде бы и не люди, но все равно продолжают оставаться людьми, обладающими человеческими – логикой, эмоциями и т. д. Другое дело, что в них живут некие "языки" – отдельные существа. И тут сходство с христианской "демонологией" также очевидно, перед нами - "бесноватые". По сути, вампиры "святые наоборот" максимально исчерпавшие свою человечность, но так и оставшиеся людьми – с предельно тревожной посмертной перспективой.



Показательно, что сатана у Пелевина (а получается именно сатана - вне зависимости от желания автора) показан как "женское божество". Это вполне логично, павшие ангелы являются своего рода потусторонними гермафродитами. Ангелы, конечно, не имеют пола, но их изображают только и исключительно как мужчин – таков символизм. И с поправкой на него можно назвать регион разумно-волевого Духа - "мужским" регионом. В то же самое время, абсолютно-импульсивная Душа является регионом "женским". Именно туда, как существа внетелесные, и попал Люцифер вместе со своими сообщниками. И там они смешали свою духовно-"мужскую" природу с душевно- "женской". Вот почему Люцифера можно представить себе как мужским, так и женским существом. (Двуполым существом с женскими грудями, с головой козла и крыльями оккультисты представляли Бафомета, который считается и дьяволом).



На Земле у Мыши есть головы, которые сменяются. А у вампиров есть и свой император, считающийся ими "мировым", его образ дан в романе "Бэтман Аполло" (М., Эксмо, 2013) . Он показан как гермафродит, обитающий на гигантском корабле, постоянно курсирующим по Мировому океану. То есть, здесь уже изображена некая абсолютная талласократия. ("Культ водной стихии") Вампиры управляют людьми при помощи халдеев – некоего особого "коллаборационистского"сообщества. Сами "исторические" халдеи возникли в эпоху Нововавилонского царства. Это была грандиозная коммерческая империя, и реальная власть в ней принадлежала торгово-финансовой олигархии. Она правила в почти суверенных городах, главным из которых был собственно Вавилон – миллионный мегаполис. В то же самое время, власть царей являлась почти номинальной, распространяясь на армию и завоеванную территорию. Финансовая олигархия была неразрывно связана со жречеством.



Сами халдеи были семитским народом, князья которого постоянно пытались захватить власть в древнем Вавилоне. Наконец, им это удалось, в результате чего и возникло Нововавилонское царство. В дальнейшем халдеями стали называть магов, объединенных неким якобы всесильным учением. Так, у Аммиана Марцеллина можно прочитать даже утверждения о том, что Зороастр был якобы учеником халдеев. (Здесь, конечно, "приписка", но она характерна.) Приписывали халдеям и роль в создании каббализма. Эта жреческая корпорация имела успех в древней Европе – в частности, в Риме, где к ним внимательно прислушивались такие великие правители, как Цезарь, Сулла, Тиверий и др. (Следует помнить об античном капитализме, см. "Дорогами Обнуления" -Глава 5. "Античное многобожие и античный капитализм") Существует весьма оригинальная гипотеза, согласно которой с халдеями связано возникновение многих знатных родов: "Уже цитированный Дэвид Айк указывает, в частности, что Ротшильды, хорошо известные в средневековой Германии как Бауэры, происходят не собственно из израильских колен, а с Кавказа, и принадлежат к хазарской аристократии, обращенной в иудаизм в VIII в., - пишет Владимир Карпец. - Сама же хазарская аристократия, по мнению Дэвида Айка, как мы уже указывали, происходит от магов Вавилона - это бывшие халдеи (khld), этимологически родственные кельтам (klt) с их культами, основанными на человеческих жертвоприношениях...



"Кельтско"-хазарская "черная аристократия" - "черная" не столько в современном моральном, сколько в средневековом герметическом смысле, - имевшая в Европе свои центры в Венеции и Амстердаме, породила в XI и XII вв. целый ряд знатных и королевских семейств, в частности Сен-Клеров (Синклеров), Медичи, Заксен - предков таких династий, как Кобургская, Оранская, Глюксбургская (Датская) и Ганноверская. Нынешние банкирские семейства... происходят из того же гнезда. К "Вавилонскому братству", как называет его Дэвид Айк (лучше говорить о "Вавилонском круге"), относились и финикийцы... населившие Шотландию еще задолго до Рождества Христова. К периоду правления Давида I и Малькольма IV (1124–1165) складываются аристократические семейства Стюартов, Сетонов, Гамильтонов, Монтгомери и т. д.; все - "выходцы из Шумера, Вавилона, Малой Азии и Кавказа). […] Нынешняя британская королевская семья, Виндзоры, несет в себе кровь Роберта Брюса, шотландской, ирландской и валлийской элит, так же, как и некоторых, как их называет Дэвид Айк, "рептильных" родов Германии". Официально же Виндзоры восходят к Ганнонерской династии и Вильгельму Оранскому, т. е. могут считаться сугубо "рептильным" родом. Все эти роды и посвященные в их тайны лица до сих пор, по сути, независимы от своего официального вероисповедания (иудейского, католического или протестантского) и сохраняют верность пронесенным сквозь века культам, практикуемым, в отличие от официальной религии, на уровне "внутреннего круга". Это не только тантрическое использование "женского Звездного Огня", о котором много пишет Лоренс Гарднер, но и гораздо более радикальные операции, в том числе те, о которых поведал знаменитый Николай Фламель в заказанных им росписях на "Кладбище невинных" в Париже, уничтоженных в середине XIX столетия". ("Виндзоры против Рюриковичей" - "De Aenigmate" / О Тайне". – Сборник научных трудов. М., Товарищество научных изданий КМК, 2019)



Добавим, что кельтизм сыграл огромную роль в формировании масонства и "неоязычества" - в первую очередь, феминотеистического, "викканского" типа. ("Традиция и Софийность" - Глава 8. "Современный мир и нашествие ведьмовства")



Итак, все совершенно очевидно – древнейший капитализм (а, получается, и нынешний - глобальный) явился порождением древнейшего оккультного жречества - в частности - "восточного", многие представители которого перебралась на Запад. В начале были маги-жрецы, которые желали получить прибыль, воздействуя на потусторонние миры.



Тут, кстати, нужно вспомнить о существовании еще одной коммерческой империи – Ассирии. Выросло это образование из города-государства Ашшур, где издревле правили олигархи, вовсю манипулирующие (как это часто происходит) народным собранием. (На эти и другие древнекапиталистические обстоятельства обратил внимание Максим Журкин.) Данное торговое образование было весьма мощным и распространяло свое влияние далеко за пределы собственно города. Наряду с торговой элитой в городе всегда существовала "военная партия", предлагающая силовой вариант экспансии Ашшура. В конечном итоге, милитаристы победили, что завершилось некоторым разделением самой Ассирии. Ашшур остался под контролем торговцев, тогда как воинственные цари правили в новом городе – Ниневии. Сама ассирийская экспансия отличалась невиданной жестокостью (здесь царил самый настоящий культ страданий), корни которой стоит искать не столько в антиморализме, сколько в тех же оккультных практиках. Имело место быть именно "промышленное" потребление страданий, мрачных душевных энергий, поглощающихся захватчиками. Перед нами некий древний и совершенно откровенный псикапитализм. К слову, уместным было бы сравнить указанный капитализм с капитализмом нацистов, которые также практиковали широкомасштабные убийства и мучения, сочетающиеся с гиперкапиталистической эксплуатацией.



3. Бег за иллюзией



Ассирийские милитаристы питались энергией погубленных ими людей. Их последователи эпохи Модерна стали потреблять намного более утонченные "яства" и "пития", выведя псикапитализм на новый уровень, где он прикрыт лозунгом "свободы, равенства и братства". Энергия страдания весьма сильна, но она разбавлена ясным осознанием происходящего. Человек страдающий отлично понимает, что он страдает. Война и работа – все это страда, которая стала возможной в результате грехопадения. В Раю Адам занимался исключительно творчеством, и его труд был свободен от всякого принуждения. Но после страшной метафизической катастрофы Адаму было дано задание возделывать землю в поте лица своего. К труду теперь прибавилась работа, под которой следует понимать не только пото-, но и кровопролитие. Творчество, конечно, не исчезло, и сам труд может быть более или менее творческим. Но работа (страда) никуда не исчезнет в этом мире, она прекратит свое действие лишь после Конца.



В традиционном обществе люди это отлично понимали, рассматривая страдание как нечто очевидное и неизбежное. Они могли быть объектами самого грубого насилия, направленного на получение выгоды; их могли заставлять трудиться почти даром; их могли грабить и убивать в ходе захватнических войн. Но везде и всегда человек понимал свое реальное положение в этом мире, что делало его, до некоторой степени, свободным. Хотя бы уже потому, что само понимание собственного рабства (ср. со словом "работа") делало возможным осуществлять некие осмысленные и целенаправленные усилия по освобождению.



Это обстоятельство неизменно "обламывало кайф" магам Капитала – вместе с эмоциями страдания они потребляли еще и осознание людьми несвободы. То есть, к чистой душевности прибавлялся еще и некий "логос", портящий напиток.



Выход был найдено в эпоху Нового времени, когда маги капитала сделали упор на т. н. "экономическом принуждении" (Карл Маркс). Человека убедили в том, что он работает по собственной инициативе и выступает как совершенно свободный субъект. Для этого понадобилось "смягчить" систему эксплуатации, переведя ее на более тонкий уровень. И вот уже энергии страдания потекли к вампирам в превращенной форме, малодоступной сознанию человека. Человеку стало комфортнее на материальном уровне, но за этот комфорт он вынужден платить страшную цену, истощая себя душевно. (Это выразилось, в частности, в резком росте психических заболеваний.) Осознанное страдание никуда не девается, но оно вытесняется страданием неосознанным. Последнее воспринимается как некое возрастание человека, его "успешность". Этот процесс как раз и описан в романах Пелевина. Там вампиры потребляют жизненную силу человека, который вырабатывает агрегат "эм-пять". "Это особый род психической энергии, которую человек потребляет в процессе борьбы за остальные агрегаты, - учит своего молодого "коллегу" Раму вампир Энлиль Маратович. – Агрегат "эм-пять" существует на самом деле. Все остальные состояния денег – просто объективация этой энергии".



Человека вынуждают вырабатывать "эм-пять", но он воспринимает это как собственное делание, как абсолютно свободный и осознанные процесс достижение того могущества, которое дают деньги. "Человек занят решением вопроса о деньгах постоянно. Просто этот процесс принимает много разных форм. Может показаться, что человек лежит на пляже и ничего не делает. А на самом деле он прикидывает, сколько стоит яхта на горизонте и что надо сделать в жизни для того, чтобы купить такую же… В центре всех подобных психических вихрей присутствует цен тральная абстракция – идея денег. И каждый раз, когда эти вихри возникают в сознании человека, происходит доение денежной сиськи. Искусство потребления, любимые брэнды, стилистические решения – это видимость. А скрыто за ней одно – человек съел шницель по-венски и перерабатывает его в агрегат "эм-пять".



При этом, человек думает, что он побеждает и подчиняет окружающую его реальность: "… Во внутреннем диалоге современного городского жителя всегда в той или иной форме повторяются два паттерна. Первый такой: человек думает – я добьюсь! Я достигну! Я всем докажу! Я глотку перегрызу!... А еще бывает так: человек думает – я добился! Я достиг! Я всем доказал! Я глотку перегрыз!... Все остальные процессы в сознании быстро гасятся. На это работает весь гламур и весь дискурс".



"Эм-пять", однако, не так ценен, как его конденсат – "эм-шесть", именуемый еще и баблосом. "Баблос" - это очень древнее слово, - поучает Раму "местная богиня" Иштар Борисовна. - Может быть, самое древнее, которое дошло до наших дней. Оно одного корня со словом "Вавилон". И происходит от аккадского слово "бабилу" - "врата бога". Баблос – это священный напиток, который делает вампиров богами… Иногда баблос называют красной жидкостью. А Энлиль выражается по-научному – "агрегат эм-шесть", или окончательное состояние денег. Конденсат жизненной силы человека… Баблос сосут. Его мало… Что такое деньги? Это символическая кровь мира. На ней все держится и у людей, и у нас… Человек рождается на свет для того, чтобы вырабатывать баблос из гламурного концентрата. В разные века это называется по-разному, но формула человеческой судьбы не меняется много тысяч лет.



В человеке пять литров красной жидкости. А баблоса из него за всю жизнь получить не больше грамма… И это белый протестант в Америке дает грамм. А наши русачки – куда меньше…"



Здесь, как очевидно, для вампира потребление собственно крови не есть главное – это символ. (Символ полностью и реально содержит символизируемое, хотя и не тождественен ему.) Но все равно - вампиризм, он же глобальный капитализм, есть самое настоящее кровопийство.



Тем не менее, вампиризм из прямого насилия (которое никуда не делось) превратился еще и в сумму очень тонких технологий, заставляющих человека отдавать свою жизненную силу совершенно добровольно – и даже с энтузиазмом. При этом, сам человек абсолютно уверен в том, что он свободен и сокрушает разнообразные преграды на пути к могуществу. На самом же деле, он преследует фантомов: "… Формула человеческой судьбы не меняется много тысяч лет… "Иллюзия-деньги-иллюзия". .. Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на который эти видения накладываются. А потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит – ой, мама, а что это было?"



Получается, что человек страдает не только осознанно, но и неосознанно. Он вынужден вести постоянный бег, который его изнуряет. И этот изнуряющий бег, эта ежесекундная гонка - не за реальностью, но за иллюзией настоящего успеха.



И вот, погоня за иллюзиями сегодня приобретает свою законченную форму. Речь идет о т. н. "виртуальной реальности", которая уже завтра может стать пристанищем для миллионов, жаждущих реализовать свои нереализованные фантазии.



4. Виртуальное переселение народов



Да, изощренность капиталистического Модерна - это еще не предел. Сегодня утверждается гиперкапиталистический Пост-Модерн, где псикапитализму предстоит выйти на следующий, новый уровень. Планируется снять все ограничения с человеческой эмоциональности, сделав это в некоем особом пространстве, которое было бы максимально близко к Душевной Нави. Таковым является стремительно выстраиваемое сейчас электрнно-цифровое, Виртуальное пространство.



Туда переселят десятки и сотни миллионов людей - большинство населения тех стран, которые поглотит глобальное квазигосударство, которое, что очень вероятно, будет скоро создано на некоторых территориях Европы и Америки. Гиперэлитарии "решат" тем самым проблему голода, занятости, загрязнения среды и т. д. (Кстати, уже сегодня "Электронка" очень и очень сильно загрязняет окружающую среду, см. "Вот тебе, бабушка, и экология. Крах "мифологии" Прогресса") Материальное потребление будет максимально вытеснено виртуальным, что уже и происходит сейчас. ("Дорогами Обнуления" - Глава 11. "Мутация общества потребления: от материального к виртуальному")



Мир Homo Virtualis, которому предоставят возможность максимально реализовать "яростно-желательное" начало (об этом начале пишут православные богословы) будет максимально же подобен психоэмоциональному региону Души. К слову, в старославянском языке глагол "верьти" означает "кипеть, бурлить", а санскритский глагол "vrtti" - мгновенный психический акт, беспрепятственно реализуемый.



В плане художественного творчества такое Виртуальное Узилище уже описано, достаточно вспомнить "Матрицу". Но, тут можно поспорить, что "круче". По моему мнению - картина, нарисованная Виктором Пелевиным в его романе "Любовь к трем цукербринам" (М., Эксмо, 2014). Там описывается общество электронно-гипнотического Вэлфера, обитатели которого находятся в состоянии сна – коллективного LUCID и личного REM: "Технологии рекреационного сновидения… были разработаны вскоре после того, как климатические катастрофы, войны и великие научные открытия привели к переселению цивилизованного человечества в оффглобные структуры, свободные от сил гравитации… Это радикально изменило образ жизни и потребности человека, – продолжала сестричка… Новый уклад жизни вынудил отказаться от модели роста, исчисляемого в GDP – то есть в совокупном общественном продукте… Живительный родник прогресса – ежегодный рост – никуда не исчез. Но люди отказались от его материально-затратной составляющей и вместо GDP стали измерять его в SSP – Sensate Shared Product, который более-менее соответствует общему объему коллективного телесно-эмоционального опыта. Это была величайшая из всех технологических революций, потому что она упразднила большую часть промышленности, освободив человечество от значительной части материального производства. Произошел величайший в истории человечества парадигматический сдвиг… Культура человечества предметна – ее объекты переживаются людьми через органы чувств. Научившись абсолютно достоверно воспроизводить эти чувства без соответствующей им материальной основы, человечество сделало огромный шаг вперед и подтянуло свои беднейшие слои до уровня потребления, доступного прежде лишь среднему классу… Следующим шагом было перенесение большинства общественных коммуникаций в коллективную фазу LUCID ночного сна. Жизнь человека вновь стала полноценной, открытой для социального творчества и роста… Sharenomics, пришедшая на смену Economics, поставила человечество на рельсы бесконечного роста".



Люди, снявшие все ограничения на реализацию своих желаний, будут потреблять невиданную, по мощи, психоэнергию. Но главными потребителями окажутся именно Маги Капитала, присваивающие очень и очень значительную часть энергий. Для этого, кстати, весьма пригодятся изощренные технологии электронного, цифрового контроля.



При этом, никуда не денутся и страдания. Более того, как и все эмоции, они только усилятся. И это будут эмоции, порожденные не только самим Homo Virtualis. Любопытно, что в указанном романе Вэлфер - не полный; время от времени, не постоянно и не долго, но работать все же приходится - для того, что пополнить свой виртуальный счет (sharing point) для оплаты некоторых услуг. Но каков накал этой "непродолжительной" работы! Во время рабочего сеанса один из героев романа Кеша "бежит" (опять - бег!) по виртуальному "стадиону", мучительно проходя через различные препятствия (горящую избу, конвейер). При этом, он испытывает жуткую боль, которую и "выдаивают" из него: "Ибо работа, за которую начисляются шэринг поинтс, должна была быть именно неприятной. Мучительной. Мало того, омерзительной и страшной...



Можно было только оптимизировать циклы радости и боли... И сейчас наступал просто неизбежный цикл боли. Ее следовало принять. Проглотить такое ее количество, которое сделает возможным следующий цикл счастья…



Боль была ослепительно-белой, абсолютной, яркой и простой. Она пульсировала. Между ее раскаленными блоками возникали длинные замысловатые тупички, где все было сложно, запутано - и так же невыносимо больно. Кеша бежал сквозь огонь (не аллюзия ли на адский огонь? - А. Е.) всего две или три секунды, но у пережитой им муки было столько нюансов, что в линейном времени их хватило бы на неделю.



"Мухлюют, - подумал он, оказавшись на гаревом просторе. - Точно мухлюют с пропорцией. Где, спрашивается, я видел столько счастья на прошлой неделе?... Второй круг, как всегда, был труднее - под ногами появилось битое стекло. Кеша не глядел вниз, потому что боялся вида крови. Кое-как добравшись до второй ширмы с вопросом, он пробил ее грудью... Остановить коня на скаку у него не вышло - что, видимо, и требовалось доказать... Кеша думал, что ничего страшнее горящей избы сегодня уже не будет, теперь у него было время - очень много хитрого и извилистого рабочего времени, - чтобы понять свою ошибку…



Когда он поднялся, у него совсем не осталось мыслей, а только одна боль...



Прорвав холстину с вопросительным знаком, он оказался в каком-то странном механическом цеху.



Он ехал по нему, стоя на ленте конвейера, в который превратилась гаревая дорожка. По ее бокам сокращались чудовищные поршни, мелькали рычаги и сочленения, и в целом все напоминало старое кино про будущее. Кеша почти вспомнил какое - но тут один из рычагов страшно дал ему в спину и сбил с ног. Однако ему не дали упасть на ленту: другие рычаги подхватили его в воздухе, растянули, повернули, согнули - и невыразимая боль вдруг пронзила его мошонку.



- Пустите, гады! - закричал Кеша.



Но он опоздал со своим криком, потому что страшная фабрика уже выплюнула его на гаревую дорожку. Крича от боли, Кеша кое-как поплелся вперед. Бегом это было сложно назвать. Когда до конца оставалось меньше четверти круга, он не выдержал и покосился вниз - и увидел под своим черным от грязи и крови животом похожую на замок медную гирю, дужка которой была продета сквозь его самое интимное место. Мало того, в животе появилась дыра, откуда торчала сизая петля кишки.



Кеша собрал в кулак всю волю. До конца круга оставалось уже чуть-чуть, но с каждым шагом его покидали силы, и последние шаги растянулись сначала в метры, потом в километры, а потом вообще в какие-то космические парсеки".



Таким образом, в виртуальном концлагере эксплуатируют человеческие страдания – вроде бы более тонким способом, чем в концлагере обычном. И даже навязывают чувственные переживание.



Теперь представим, что люди, находившиеся долгое время в виртуальном пространстве самозамкнутости, будут "отключены от питания" и окажутся во "внешнем мире".



Это преподнесут как освобождение, каковым оно и будет ими восприниматься. Каким бы изощренным не был мир собственных грез, но человеку всегда будет остро не хватать "внешнего мира", частью которого он является. И тут ему представится возможность оказаться в данном мире - со всей темной мощью приобретенного им опыта. Пожалуй, вот тут случится пресловутый зомбиапокалипсис.



В византийских пророчествах предсказано: "В последние дни перед концом мира Гог и Магог выйдут на землю Израильскую. Это цари языческие, которых закрыл царь Александр с северной стороны (…) и все, людоедами называемые, имеющие песьи головы (…). Ибо люди (…), есть начнут плоть человеческую и кровь пить, как воду. И эти люди растлят землю и осквернят ее". ("Откровение Мефодия Патарского")



Да, это будет именно выход на землю - из инфернального Подземелья.



Под этими людоедами можно иметь ввиду и тех, кто реализовал свои темные устремления в "виртуалке" – и вышел "на землю", чтобы уже реализовывать их в реальном мире.



Впрочем, не следует отрицать и возможность выхода на поверхность – в прямом смысле – неких людей монструозного типа, находящихся ниже поверхности Земли. Тут можно вспомнить и сказания о подземной "чуди" – чудовищных людях великанского или карликового телосложения, которые ушли под землю после пришествия Белого Царя. Конечно, они не имею отношения к летописной "фино-угорской" "чуди". Но тут очень и очень "тонкая" тема. ("Мир Людей и мир Теней" - Глава 7. "Где живут чудовищные чудаки?")



Начнется слабопредставимая вакханалия "зверо-богов из Машины". И это будет чудовищной Пародией на подвиг Христа, который снизошел во ад, чтобы спасти души праведников и вознести их в Рай.



А тут некий персонаж снизойдет до предельно деградировавших человеков, чтобы "вознести" их в Ад-на-Земле. Понятно, что это будет лже-мессия - антихрист, который вступит в конфликт с цифровыми магнатами Пост-Запада - для того, чтобы уничтожить их и стать самым главным. Он и натравит на них людей, которые были помещены в Виртуалию ими же самими.



5. На пути к ЗвероКиборгу



Антитрадиционные революции Запада были революциями психократическими, навьими, душевными, направленными против миропорядка, устремленного к ангелическому Духу, Раю.



Но эмоциональная составляющая была не единственной. Другая составляющая - рацио. Одно другое вовсе не отрицает и даже предполагает. И общим здесь является как раз душа (не дух). Она - "яростно-желательное" начало, но, одновременно и рацио, которое пытается сначала разобрать и расчленить окружающую реальность (анализ), а потом собрать ее воедино (синтез). То есть, в центр Рацио поставлено вполне душевное, хаотическое разрушение. Оно первично, тогда как последующее созидание - вторично. И полученный, в ходе него, образ реальности представляет собой нечто вроде "мысленного" чудовища Франкенштейна. Есть в этом и нечто вампирическое. В то же время дух - объединяет и преображает. ("Метафизические корни рационализма". - Глава 3. "Вампиризм и познание")



Это говорит о том, что субверсия сама предельно дуальна и пытается сделать нашу реальность еще более дуальной, расколотой. Душевный Запад становится еще более душевным Пост-Западом. Рациональная сторона субверсии выдвигает на повестку дня создание Киборга - как синтеза человека и машины. Вот только одно из новшеств. "В начале этого года группа ученых из Университета Джона Хопкинса (США) опубликовала доклад о своих разработках в области органоидного интеллекта, - сообщает Владимир Прохватилов. - Выращенная в чашке Петри сетчатка человека, по словам авторов доклада, якобы послужит для улучшения понимания лечения многих болезней.



На самом деле, эти исследования ведутся на деньги Пентагона и служат разработке боевого органоидного интеллекта, в частности для более совершенных систем распознавания образов в головках самонаведения крылатых ракет.



Инженерное управление Национального научного фонда США запланировало новое направление для программы "Новые границы в исследованиях и инновациях" (EFRI) на 2024 финансовый год: "Инженерный органоидный интеллект".



Органоидами называют выращенные в лаборатории органы, а "органоидный интеллект (Organoid intelligence – OI) – это выращенный в пробирке мозг.



Первопроходцами в создании органоидного интеллекта стали ученые из австралийского Уинверситета Монаша, которые вырастили в лаборатории нейроны из стволовых клеток человека и мыши и сформировали из них так называемый DishBrain ("Мозг в пробирке"), – полубиологический компьютерный чип с примерно 800 тысячами клеток мозга человека и мыши". ("Пентагон и ЦРУ бросят в бой органоидный интеллект")



Подобные усилия направлены на то, чтобы сделать возможным существование нежити, точнее - "неживого-немертвого" (так, кстати, характеризуют вампиров) существа. То есть, существа, которое обитает в двух мирам - нашем плотно-вещественном и потустороннем - тонком, психоэмоциональном, Душевном.



Нежить "призвана" жить - и как бы и не жить - в нашем мире, существуя и в мире Теней. В кельтской мифологии таких существ называли фоморами (часто их представляли гигантами). Они имели только один глаз, одну руку и одну ногу. То есть, в "наличии" была только одна половина тела. Согласно поверью, другая находилась в некоем ином мире, которым, несомненно была Навь. Можно предположить, что фоморы находились, в онтологическом плане, максимально близко к Нави - как будто там и были. Причем, так близко, что порой наблюдатель и впрямь мог видеть только половину фоморского тела. Это были люди, которые достигли некоего дна онтологии, максимально истощив человеческое, думая, что соединяют его с внечеловеческим и внематериальным, как бы удваиваясь. По большему же счету они именно обнуляются.



КиберНежить "нужна" в магическом плане. Как уже было сказано выше, если есть что-то, успешно символизирующее нечто, то оно это самое нечто реально в себе и содержит, хотя и не тождественно ему. Маги Пост-Запада надеются что возникновение такого вот киберсущества сделает наш мир еще более подобным Нави. А, следовательно, гиперэлитарии получат больше навьего, "психического" могущества, став еще ближе к статусу "фомора".



Можно предположить, как один из вариантов, что КиберНежить будет все более усложняться и, в конечном итоге, "обставит" тех, кто инициировал ее же собственное создание.



То есть, рациональность на Западе не забыли, просто она стала еще более механистической.



С другой стороны, нарастает и эмоциональность, которая уже призвана максимально уподобить человека животному. Поведение людей на Западе (в том числе, известных, элитных) все больше будет животным. И мы еще увидим мощнейшие зверочеловеческие выплески.



Показательный "момент" - в настоящее время стремительно распространяется субкультура "фурри" (от англ. "furry" "пушистый, покрытый мехом"), которая охватывает, в основном, подростков. Они наряжаются животными, подражают животным, могут и покусать. В США, в некоторых школах, собираются устанавливать для них лотки.



Собственно говоря, все это вполне укладывается в древнейшую зверочеловеческую магию. ("Мир Людей и мир животных. Инволюция и преображение")



Существует еще и культура "киберготов" – здесь уже все завязано на подражании механизмам, роботам.



Можно предположить, что расчеловечивание будет сопровождаться образованием двух мощных течений – "звероидов" и "киборгов". И завтра вопрос о правах человека перестанет быть актуальным, а поднимающие его будут считаться этакими ретроградами и едва ли не фашистами. На повестку дня выйдет вопрос о правах нелюдей (НЛ) – то есть, тех, кто себя таковыми считает. "Звероидов" и "киборгов" провозгласят более высокой формой организации бытия (человек+), а противное мнение объявят проявлением "человеческого шовинизма". Перед человеком же поставят цель - будь либо зверем+, либо кибером+. Те НЛ, кто выберет звериный путь, уйдут жить на дикую природу, потреблять различные веселые препараты - для экстатического соединения со стихиями. Ну, а "киберы" станут вживлять в себя множество механизмов и уйдут в виртуальные миры, откуда будут делать набеги на лоно природы. Конечно, будут и разные смешанные типы НЛ.



Планетой же попытается управлять (в мировом масштабе или на территории западных и прозападных стран) немногочисленная каста посвященных гиперэлитариев (ГЭ), которые уверены - киберы и звери - это для отвода глаз. А "круче" всех другие нелюди - духи, именно тем самые - падшие.



Звериную линию "Матери(и)-Природы" можно связать с феминотеистической линией "Ведьм".



Киборговую линию абсолютизации "неживого Механизма" – с брутальной, "ультрапатриархальной" линией "Мертвецов". ("Традиция и Софийность")



Указанные линии, конечно, будут пересекаться, в чем-то противоборствуя, а в чем-то и соединяясь.



Безусловно, следует предполагать попытку и сочетание двух линий, которое будут означать усиление, удвоение субверсий.



И, в данном плане, очень даже не лишним будет снова обратится к литературе, вспомним рассказ советского фантаста Севера Гансовского "День гнева".



Вещь очень мощная и все более актуальная - в связи со стремительным развитием, в последнее время, пресловутого трансгуманизма. Заметим, рассказ был опубликован аж в 1964 году, фильм снят гораздо позднее, уже в позднейшем СССР.



Напомню вкратце сюжет - гениальнейший ученый стал отлавливать и наделять "разумом" медведей, превращая их в могущественных - интеллектуально и физически - существ - отарков.



При этом, они совершенно чудовищны - в частности, являются каннибалами. Отарки поедают даже и друг друга, здесь сразу же вспоминаются исполины из Эфиопской "Книги Эноха", которые "замыслили уничтожить людей и пожрать их. И они начали грешить и… против всех птиц и зверей земных, и пресмыкающихся, ползающих по земле и животных, обитающих в воде и в небесах, и рыб морских, и пожирать плоть друг друга, и пить кровь...". ("Великаны в метаистории и истории")



Отарки похищают фермерских детей и подвергают их расчеловечиванию. То есть, занимаются неким, если так можно выразиться, "прозелитизмом".



Здесь описано возрождение древнейших "тотемических" культов на техногенной основе. Да, несомненно, Север Гансовский выразил некие, очень древние реалии. ("Мир Людей и мир животных")



В произведении звериное начало сочетается с рационально-интеллектуальным, что, как уже показано выше, вполне себе сочетаемо. И будет попытка объединить оба мира ("животный" и "кибернетический"), которые сейчас создаются. Будут и попытки создать совсем уж "совершенную" (совершенную наоборот) сверхрасу зверокиборгов.



"Число зверя" - возможно, это ведь и о том, что "Звериное" научится "считать" (в самом широком смысле слова) со скоростью сверхкомпьютера, что станет апофеозом гиперцифровизации, который следует считать и апофеозом псикапитализма.



"Искусственный интеллект как "верховное существо"



"Бытийное небытие, "субъектный Объект"



"Искусственный интеллект и Ядерная перспектива" Источник - завтра

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