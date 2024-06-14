Грефы высоко летают... и не хотят понимать того, что происходит в стране, - Мих.Морозов

19:06 02.07.2024 Грефы высоко летают

Отдельные набриолиненные участники ПМЭФ оторвались от реальности и не хотят понимать того, что происходит в стране

14.06.24

Михаил Морозов, обозреватель "Труда"



Герман Оскарович всласть поразглагольствовал о так называемом искусственном интеллекте.

Вслушиваешься-всматриваешься в происходившее на недавнем ПМЭФ-2024 - и диву даешься, насколько эти набриолиненные люди оторвались от действительности, не могут и не хотят понимать того, что происходит в стране. Я сейчас не только про пир во время чумы и показной, режущий глаза шик гостей и участников форума. Я про некоторые речи.



Вот господин Греф разглагольствует о так называемом искусственном интеллекте. Герман Оскарович учено вещает о том, что Россия в этом вопросе отстает от мировых лидеров всего-то на полгода. У меня, только что побывавшего на одном из обычных китайских автомобильных заводов, где всем заправляет настоящий ИИ (определяет, какая модель на конвейере, с правым рулем или с левым, какую деталь поставить, какой робот задействовать и так далее), это утверждение вызывает гомерический хохот. Но Греф идет дальше, заявив, что ИИ "даст вклад в ВВП России в 6% к 2030 году". А я считаю, что уже дает. Например, банковский сектор в прошлом году набрал 3,3 трлн рублей чистой прибыли. Почти половина из этого гигантского навара досталась Сберу - 1,5 трлн. Делается это не только за счет грабительских процентов по займам и кредитам, низких ставок по вкладам и сбора комиссии с любых операций, но и с помощью ИИ, которым Сбер (и не только он) отгораживается от людей.



Например, мне Сбербанк задерживает выплату денег, оставшихся на счетах моей умершей матери. И хотя вытряхивание этих невеликих рублей из одной из самых богатых российских компаний связано с хождением по ее многочисленным офисам, тем не менее ты всегда утыкаешься в работу компьютерных программ, ботов - запутанных лабиринтов "цифровизированного" Сбера, осложняющих доступ к своим же деньгам. До трех часов занимает оформление очередного заявления, когда операционист Сбера, тихо чертыхаясь, клянет руководство и программное обеспечение. Полгода банк не отдает деньги, которые ему не принадлежат, ставя тебя в позу просителя. При этом не помогает ни прокуратура, ни контролирующий орган - Банк России.



Там вы тоже сталкиваетесь с ИИ в лице придурковатых электронных "помощников" и отстраненных механических голосов. Больше месяца Сбер не дает ответа на очередное письменное обращение. А чтобы получить этот ответ, необходимо в офисе оформлять еще одно заявление. Искусственный интеллект, понимаешь, клиентоориентированность...



Не реагирует на обращение и пресс-служба Сбера, там ИИ еще не научился штамповать ответы. Поэтому они просто молчат. Впрочем, в последнее время это вообще не в моде - отвечать на запросы СМИ. Где мы, а где высокое начальство, думающее о приобщении нас, убогих, к высотам искусственного интеллекта?



Тот же подход продемонстрировал на днях глава Сбера в аэропорту Горно-Алтайска. На видеоролике его "общения" с таксистами, ставшем самым популярным в Рунете, хорошо видно, как Герман Оскарович в стиле бандитов из 90-х называет себя владельцем воздушной гавани и требует от таксистов покинуть принадлежащую ему территорию. Тыкает людям, говорящим с ним на "вы", пытается сорвать с собеседника очки...



И как на это прикажете реа-гировать? Даже на площадке "Яндекс Дзен" полно злобных комментариев. "Пока своими глазами не увидела, поверить не могла", - замечает Юлия Подгорнова. "Греф с пенсионеров и инвалидов брал мзду в виде процентов при оплате квартплаты. А тут вдруг порядок решил навести. Он кто такой? Власть! Особа приближенная, так сказать, снизошедшая до разговоров с холопами", - написал Sergey Шманов. "Вот оно, вылезло наружу отношение "внеземных" к обычным людям. А по "ящику" все масляные такие, так обожают народ", - комментирует Павел Гайворонский. "Кто-то еще сомневается в том, что для олигархов люди - презренное быдло?" - обобщают в Сети без помощи искусственного интеллекта.



И снова о новых технологиях. Заместитель мэра Москвы госпожа Ракова объявила на ПМЭФ, что о состоянии родственника в реанимации сообщат посредством СМС. Вы представили, как это будет в реальности? Придет, например, такое сообщение: "Ваш отец (или муж, или дед) умер в такое-то время". И это, по-вашему, примета прогресса?



Не могу забыть, как в прошлом году я стоял под дверями реанимации, потому что чувствовал, что свою мать уже никогда не увижу живой. И, кажется, ее еще не остывшее тело провезли мимо меня санитары. Но в реанимацию меня так и не пустили. При этом дежурный врач охотно приняла вспомоществование и обещала "держать в курсе". А через 40 минут я таки получил эсэмэску: ваша мать скончалась. Она жила дома, мы делали все, чтобы облегчить ее страдания, но умерла она на следующие сутки после поступления в одну из столичных больниц...



Слушать подобные заявления начальников про инновации в отечественной медицине горько.



Минул год с момента начала проверки СКР по запросу депутата Госдумы Марии Бутиной в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова. Проверяют, почему они не отреагировали на мое заявление о преступлении, поступившее в их же адрес еще два года назад. Я уже не говорю об элементарном уважении к закону со стороны этих ведомств или к гражданину. Они, получается, не уважают даже депутата Госдумы, известную телеведущую.



На полях ПМЭФ подал голос и глава Совета по правам человека господин Фадеев. Его возмутило, что в одной из школ перед проведением ЕГЭ школьников в ходе осмотра раздевали до трусов. И вправду, шумная история. Но, признаться, я не слышал, чтобы тот же Совет по правам человека решал проблемы людей, которые не кричат в интернете, а, в соответствии с законом, пишут письма в госструктуры и: не получают на них ответа.



Ведь как ныне работают следственные и проверяющие органы? Зачастую они не разбираются в сути заявлений, особенно если это касается жалоб на работу госструктур. Дождавшись истечения месячного срока, в течение которого они по закону обязаны дать ответ на заявление, пишут отказ или пересылают ваше обращение тому, на кого вы жалуетесь. И та контора опять же через положенные 30 суток дает ответ: все хорошо, прекрасная маркиза, оснований для жалобы нет. Так может повторяться бесконечное число раз, и никакие просьбы разобраться по существу не помогают.



Заявления о технологическом развитии и инновационных прорывах, в изобилии звучавшие на площадках ПМЭФ-24, интересно ложатся на признания кемеровских чиновников, которые давно сообщали в соответствующие инстанции о ветхом состоянии городских трамваев. В нынешнем июне износ этого транспорта достиг 90%, но обновить технику и рельсы обещали к концу 2027 года, видимо, добившись результата в 100%. Не все дождались светлого завтра: в недавнем жутком ДТП с трамваем в этом городе пострадали 146 человек, один погиб. Такова цена расхождения между речами о неминуемом технологическом прорыве и делами.



Впрочем, власти в Кемерово хотя бы не обвиняют в износе трамваев и произошедшей трагедии самих пассажиров. А вот начальник Управления городского хозяйства города Коврова господин Волков возложил вину за хроническое бездорожье на: автомобилистов. Как он считает, эти подлые люди специально ищут ямы и гробят там свои машины, чтобы потом идти в суд и получать компенсации: Ничего не напоминает? Все тот же отрыв от реальности, попытка уйти от какой-либо ответственности, разговор через губу барина с плебсом.



Из всего этого можно сделать вывод, который очень близок к диагнозу председателя Синодальной богослужебной комиссии митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, поставленному им на том же ПМЭФ-2024. Как считает Амвросий, тему традиционных духовно-нравственных ценностей заболтали, ими нужно жить, а не кормить людей с трибун лозунгами. "Не бывает одних ценностей для народа, а других - для элит. Так бывает накануне государственного краха. Главный враг нравственности - профанация. Российская империя в 1917 году пропала из-за витринной и формальной веры. Говорили одно, а жили иначе. То же самое привело к краху Советский Союз, который стал обществом профанации", - заявил предстоятель РПЦ.



Но услышат ли эти наставления Герман Греф и его сподвижники, вещающие про ИИ? Источник - труд

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