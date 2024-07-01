Какие темы Путин и Эрдоган обсудят на полях ШОС в Астане

19:10 02.07.2024

Ушаков рассказал, какие темы Путин и Эрдоган обсудят на полях ШОС в Астане

Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят чувствительные вопросы на полях ШОС в Астане

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Астане 3 июля затронут важные и чувствительные темы. Об этом 2 июля сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.



Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят чувствительные вопросы на полях ШОС в Астане

"Упомяну также, что мы с турецкой стороной поддерживаем постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону. Совсем недавно, вы знаете, наш президент принимал министра иностранных дел Турции. Все важные, в том числе и чувствительные вопросы, будут затронуты. Все, конечно, не обсудишь, но основные, наверное, представится возможность обсудить", - рассказал он.



Вместе с тем Ушаков уточнил, что тема планирующегося визита Путина в Турцию также будет обсуждаться. Кроме того, президенты обсудят перспективы дальнейшей совместной работы, добавил помощник российского лидера.



Как передавало ИА Регнум, Путин 11 июня, встречаясь с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Кремле, сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в Астане и обсудить все вопросы. Российский лидер также попросил передать турецкому коллеге наилучшие пожелания.



Саммит ШОС, в котором в том числе примет участие Владимир Путин, пройдет в Астане с 3 по 4 июля. Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.



30 мая глава российского МИД Сергей Лавров информировал, что президент России на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко.



Также сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин 2–4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.