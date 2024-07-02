Запад копит силы, чтобы в октябре свергнуть грузинские власти, - Камран Гасанов

19:14 02.07.2024 Запад копит силы, чтобы в октябре свергнуть грузинские власти

КАМРАН ГАСАНОВ

2 июля 2024

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В последний год Грузия стала поставщиком крупных информационных поводов для мировой политики, которые порой не уступали по степени интриги и значимости конфликтам на Украине и в Газе. И, похоже, в ближайшее время эта ситуация только усугубится.



Конечно, прямого военного конфликта здесь нет, но исход битв между различными политическими силами напрямую скажется на будущем западного и российского влияния в Евразии.



Фееричная игра сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу, где команда Вилли Саньоля сенсационно обыграла Португалию и открыла счет в игре 1/8 финала с Испанией, только усилила внимание к закавказской республике. Но ни финты Хвичи, ни голы бомбардира Микаутатдзе не делают правительство Грузии более желанным и успешным в Германии, где проходит чемпионат, и Старом Свете в целом.



Западный прессинг



К команде миллиардера Бидзины Иванишвили Запад настроен бескомпромиссно и с каждым днем идет на новые меры, чтобы свергнуть его ставленника Ираклия Кобахидзе с поста премьера и привести к власти исполнителей антироссийской революции роз во главе с Михаилом Саакашвили.



Еще одним серьезным жестом Евросоюза в сторону Грузии стало последнее заседание глав внешнеполитических ведомств блока в Брюсселе. По итогам встречи глава евродипломатии Жозеп Боррель, которого вскоре заменит эстонский премьер Кая Каллас, объявил следующее.



Правительство Грузии "дистанцирует" свою страну от ЕС. Брюссель сокращает политические контакты с кабмином Кобахидзе. ЕС рассмотрит возможность приостановки финансовой помощи республике и поддержки из Европейского фонда мира. При этом блок нарастит финансирование противников власти - гражданского общества, "независимых СМИ" и избирательного процесса.



Повод к недовольству Евросоюза все тот же - пресловутый закон об иноагентах.



Аналогичный трюк пытался провести Госдепартамент в конце прошлого года с Азербайджаном. США отменили встречи на высшем уровне и восстановили действие поправки 907 о приостановке военной помощи Баку. Из-за событий в Карабахе на Азербайджан стали давить и в Европе по линии ПАСЕ и Европарламента.



Но после жесткой реакции президента Ильхама Алиева Вашингтон пошел на попятную и госсекретарь Энтони Блинкен отправил в Баку своего помощника (ранее озвучившего санкционные меры в Конгрессе) Джеймса О’Брайена чуть ли не извиняться.



Примеры и Грузии, и Азербайджана показывают, что НАТО и ЕС не хотят отказываться от притязаний на стратегически важный для России регион Южного Кавказа. Но в реакции попавших под прессинг стран прослеживается разница.



Азербайджан не строит иллюзий о евроинтеграции: Алиев уже открыто озвучивал, что его страна не планирует свое вступление в ЕС. А вот Грузия пока от этой идеи не отказалась. Стремление стать частью и НАТО, и ЕС закреплено в конституции страны.



Принимая закон об иноагентах, Кобахидзе и его партия "Грузинская мечта" понимают, что он отдаляет европейские перспективы Грузии, о чем без стеснений и заявляет Боррель. Но Кобахидзе хочет убедить своих граждан, что курс на евроинтеграцию не будет изменен. Недавно он заявил, что Грузии нужно перезагрузить отношения с ЕС и США во всех сферах.



Более того, 28 июня во время годового отчета в парламенте премьер-министр дал такой оптимистичный прогноз: "Я верю, что к 2030 году мы будем жить в единой Грузии с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами и вместе станем полноправными членами Евросоюза".



Любопытно даже не то, как Грузия собирается возвращать Абхазию и Южную Осетию, а как она собирается получить место в ЕС с таким антиевропейским курсом. Ведь параллельно с законом об иноагентах, "кастрирующим" влияние Запада, парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ, идя вразрез с новыми постмодернистскими западными ценностями.



Противовес России



Новые законы напрягают не только ЕС, но и США. При этом администрация Джозефа Байдена ведет себя решительнее мягкотелых европейцев. Америка уже ввела визовые ограничения против сотрудников силовых органов Грузии и депутатов от "Грузинской мечты".



В анонсированном Госдепом в начале июня заявлении имена не названы, но из инсайдов известно, что предположительно среди них командир спецназа Звиад Хазарадзе, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе и ряд членов правящей партии.



О беспокойстве США на днях напомнили и в их посольстве в Тбилиси. Посол Робин Даниган выразила озабоченность тем, как складываются отношения между двумя странами. После принятия закона об иноагентах США не могут оказывать помощь Грузии, а партнерские связи "находятся под угрозой", добавила дипломат.



На помощь в критике Тбилиси поспешили и "церберы" из Венецианской комиссии, осудив закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. На нее отреагировал Мдинарадзе, сказав, что Грузия никогда не согласится на призывы о легализации однополых браков.



Подлинные причины, по которым Евросоюз и США напрягают изменения в грузинском законодательстве, не озвучиваются. Но по риторике западных СМИ и их реакции на внешнеполитический курс Грузии можно сделать вывод, что таковых причин две.



Первая - ЕС не хочет, чтобы Грузия становилась суверенной. Зачищенная от иноагентов Грузия станет менее управляемой, а значит - и это вторая причина, - менее лояльной Вашингтону и Брюсселю.



Грузия нужна Западу как источник беспокойства России на Кавказе. Именно поэтому и закон об иноагентах, и закон о борьбе с ЛГБТ-пропагандой (как и само правительство Кобахидзе) западные СМИ окрестили "российскими".



Роль российского фактора в западной реакции на внутриполитические события прослеживалась и во время визитов еврочиновников в Грузию в минувшем году.



политика

Стремление к реваншу: НАТО и ЕС хотят выдавить Россию с Южного Кавказа

Урсула фон дер Ляйен и Боррель посетовали на открытие прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, призвали к борьбе с российской пропагандой и потребовали от закавказской республики более четкой позиции по санкциям и украинскому конфликту.



Европейские и американские СМИ и "мозговые центры" с тревогой наблюдали за тем, как Россия и Грузия нормализуют экономические связи, предостерегая Грузию от "опасной затеи" и скатывания в орбиту российского влияния.



Существование геополитической подоплеки в действиях Запада обнародовал и грузинский премьер. В конце мая он заявил, что "глобальная партия войны" настойчиво добивались открытия против России второго фронта, чтобы втянуть Тбилиси в новый вооруженный конфликт. Через месяц тот же Кобахидзе сообщил, что власти страны не допустят "украинизации" Грузии.



Решения ЕС и США демонстрируют, что от Грузии не отстанут, пока там не отменят оба закона. Брюссель уже официально поставил такое условие. Для того чтобы в Тбилиси не строили иллюзий, ЕС, как и в 2023 году, вновь выстроил иерархию в евроинтеграции стран постсоветского пространства.



С Украиной и Молдавией переговоры о членстве в Евросоюзе начались, а с Грузией - нет. В прошлом году Тбилиси не предоставили статус кандидата в члены, пока бывший премьер Ираклий Гарибашвили не отозвал законопроект об иноагентах.



Еще до обсуждения с главами МИД стран ЕС Боррель объявил, что двери ЕС для страны могут быть закрыты.



Доставая все новые дубинки из кармана, Запад все-таки не спешит нанести фатальный удар. Например, ЕС до сих пор тянет с отменой безвизового режима для грузинских граждан. Грузию даже пригласили на саммит НАТО, который 9–11 июля пройдет в Вашингтоне.



Но не стоит путать тактику с добротой. В конечном счете "план Барбаросса" для Грузии у США и ЕС уже разработан, и вопрос лишь в том, когда и как будет нанесен решающий удар.



Вероятнее всего, Запад сейчас копит силы на осень. В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы. Победить на них оппозиция вряд ли сможет, но это никак не снижает шансы на смену власти.



Не зря европейцы объявили, что рассчитывают на "справедливые парламентские выборы". Победа "Грузинской мечты" почти наверняка будет преподнесена как фальсификация, а выборы объявят нечестными.



Оппозиционные политики и их лицо во власти, президент Саломе Зурабишвили, ранее давали понять, что делают ставку именно на выборы, а не на протесты против новых законов. Так что основные политические события в Грузии развернутся после 26 октября. Источник - regnum.ru

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