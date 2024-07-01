Культура как политика: индийский опыт

20:13 02.07.2024 Современная внешняя политика Индии опирается на древнюю мудрость



БАЛ КРИШАН ШАРМА

Директор Объединенного института оборонных исследований (Нью-Дели).

01.07.2024



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ "ВАЛДАЙ"



Геополитика в широком смысле – это взаимосвязь географии, ресурсов, демографии, культуры, идеологии и политической системы государства, определяющая его международные связи. Культура представляет собой смесь основных национальных ценностей, верований, традиций, моделей поведения, привычек, символов, достижений и конкретных способов адаптации к стратегической среде. Внешняя политика – то, как страна использует различные стратегии для выстраивания отношений с другими государствами и международными организациями.



Международные отношения современной Индии сформировались после Версальской мирной конференции 1919 г. в Лондоне, где (Британскую) Индию представлял магараджа княжества Биканер. Это привело к членству Индии в Лиге Наций и ее присутствию в числе основателей Организации Объединенных Наций еще до обретения страной независимости. В посольстве (Британской) Индии в Вашингтоне индийские чиновники занимали некоторые ключевые дипломатические посты.



Современная внешняя политика Индии, по сути, представляет собой многовекторное взаимодействие в рамках стратегической автономии. Она руководствуется древней философией Vasudhaiva Kutumbakam. Эта фраза из санскритского священного текста, Маха-упанишады, означает, что весь мир – одна семья. Хорошо известна всеобщая привлекательность концепции "Одна Земля, одна семья, одно будущее", продвигавшейся Индией на саммите "Большой двадцатки". Современная внешняя политика Индии, по сути, основана на концепции Viksit Bharat ("Развитая Индия 2047"). Эта идея премьер-министра Моди представляет собой амбициозный план превращения страны в развитую державу к столетнему юбилею независимости в 2047 году. Программа направлена на всестороннее национальное развитие, дополненное надежным сдерживанием в многополярном мире.



Принципы программы сформулированы в целом ряде документов (Национальные амбиции и региональные устремления, Совместный инклюзивный рост, Безопасность и рост для всех в регионе, Цифровая Индия и Самостоятельность). Кроме того, Индия придерживается пяти принципов мирного сосуществования (панча шила) – суверенитет, ненападение, невмешательство, равенство и мирное сосуществование. Дели выступает за основанный на правилах, негегемонистский и многополярный мировой порядок, неприсоединение к каким-либо блокам или военным альянсам, а также за свободный доступ к глобальному общему достоянию, недискриминационную политику в отношении торговли и технологий, отказ от милитаризации космоса и от одностороннего навязывания моделей управления. Индия стоит у истоков таких инициатив, как Международный солнечный альянс (ISA), Международный день йоги и Коалиция за устойчивую к стихийным бедствиям инфраструктуру (CDRI). Она отстаивает интересы Глобального Юга, а также реформы ООН и других международных организаций, направленные на то, чтобы сделать эти структуры более представительными, инклюзивными и эффективными. Страна продемонстрировала твердую приверженность выполнению обязательств по борьбе с изменением климата и намерена стать климатически нейтральной к 2070 году.



Культура дружбы и партнерства сказывается на индийской внешней политике, в которой важную роль играют "мягкая сила", исторические связи, вовлеченность диаспор и приверженность миротворчеству. Концепция Atithi Devo Bhava ("Гость равен Богу") подчеркивает важность гостеприимства и обращения с другими с добротой и уважением. Именно этот дух создал пространство для расцвета различных религий.



Индию уважают за ее мягкую и принципиальную внешнюю политику. Она, по сути, является государством-цивилизацией, во многом опирающимся на свою древнюю мудрость.



"Веды" формулируют всеобъемлющее мировоззрение, подчеркивающее взаимосвязь всего сущего и гармоничность функционирования Вселенной. В них изложена концепция риты, или космического порядка, отражающая баланс и взаимозависимость природных и моральных законов. "Пураны", еще один вид писаний, дают представление о богатом культурном наследии Древней Индии – обычаях, ритуалах, формах искусства и социальных установлениях. "Упанишады" признают фундаментальное единство всех религий и духовных исканий. Они воспевают толерантность, уважение и инклюзивность по отношению ко всем религиозным и духовным традициям. "Рамаяна", чрезвычайно популярный эпос, прославляет добродетели праведности, верности, мужества и самоотверженности.



"Махабхарата", еще один санскритский эпос, представляет собой классическое повествование о государственном управлении. В нем исследуются такие темы, как дхарма (праведность), карма (действие и его последствия), долг, верность, честь, жертвенность, любовь и стремление к истине. "Махабхарата" дает понять, что насилие должно быть последним средством, большое значение имеют дипломатия и мирные решения. Широко почитаемые "Упанишады" представляют собой в том числе трактат о государственном управлении, охватывающий моральную, социально-политическую, экономическую, разведывательную, дипломатическую и когнитивную сферы. "Бхагавадгита" помогает понять долг воина в борьбе за справедливость. Бог Кришна посреди бушующей битвы наставляет великого воина Арджуна такими словами: "Я воин; защита моей страны – моя дхарма. Я буду тренировать свой разум, тело и дух для борьбы, совершенствоваться во всех средствах и оружии войны настоящего и будущего. Всегда защищать слабых, быть правдивым и откровенным, гуманным, культурным и сострадательным, сражаться и охотно принимать последствия. Боже, дай мне силы, чтобы я ничего у тебя не просил". "Бхагавадгита" объясняет важность контроля над умом и чувствами посредством медитации и йоги.



Чрезвычайно высоко значение для стратегической культуры Индии государственного деятеля Каутильи (Чанакьи), который жил во времена Империи Маурьев, примерно в IV веке до нашей эры. Его "Чанакья-нити" ("Политика") представляет собой собрание руководящих принципов, которые охватывают стратегическое планирование, дипломатию, принятие решений, управление, экономику, мораль и кодекс поведения. Следуя мысли Чанакьи, Джавахарлал Неру заявил 4 декабря 1947 г. на Учредительном собрании: "Говоря о внешней политике, следует помнить, что это не просто пустая борьба на шахматной доске, с ней связаны самые разные вещи и в итоге внешняя политика является результатом экономической. До тех пор, пока Индия не разовьется должным образом в своей экономической политике, ее внешняя политика будет довольно расплывчатой и неопределенной и останется групповой". Перу Чанакьи также принадлежит еще один ключевой трактат о государственном управлении и военной стратегии – "Артхашастра".



Чтобы понять влияние культуры на индийское государственное управление и внешнюю политику, необходимо обратиться к теории Каутильи, известной как Saptang ("Теория семи элементов").



Она описывает семь основных элементов развития всеобъемлющей национальной мощи государства и их стратегическую конфигурацию для достижения национальных интересов. Это правитель, совет министров, границы, планирование обороны, экономика, силы обороны и альянсы. Формирование стратегических союзов с соседними государствами важно для безопасности и процветания государства. Союзы могут оказывать поддержку во время конфликтов и помогать в поддержании благоприятной геополитической обстановки.



Упомянутая в "Артхашастре" теория мандалы также влияет на внешнюю политику Индии. Согласно ей, политический ландшафт разделен на концентрические круги-мандалы. Государство окружено другими государствами, каждое из которых имеет свои интересы и амбиции. Отношения с ними можно разделить на четыре типа в зависимости от их близости к центральному государству:



- Государства, которые имеют дружественные отношения и общие интересы с центральным государством, считаются союзниками. Эти союзы могут быть формальными или неформальными, создаются для противодействия общим угрозам или для достижения общих целей.

- Государства, которые представляют прямую угрозу или противостоят интересам центрального государства, считаются врагами. Центральное государство должно опасаться их и принимать меры для защиты от их агрессии.

- Союзники или враги: эти государства расположены вблизи союзников или врагов центрального государства. Центральное государство должно оценить их намерения и принять соответствующие меры для нейтрализации любых потенциальных угроз.

- Нейтральные или безразличные государства: эти государства не представляют непосредственной угрозы и не имеют значительных союзов с центральным государством. Они считаются нейтральными или безразличными, и центральное государство должно активно поддерживать с ними дипломатические отношения, чтобы предотвратить любую потенциальную враждебность.



Теория мандалы подчеркивает динамичный характер межгосударственных отношений и необходимость стратегического мышления и дипломатии. Она предполагает, что центральное государство должно сосредоточиться на создании альянсов, оценке угроз, нейтрализации потенциальных противников и поддержании благоприятной геополитической среды для обеспечения собственной безопасности. Кроме того, Чанакья выдвинул концепцию Sam, Dam, Dand, Bhed ("Убеждение, наказание, сила и разделение"), позволяющую правителю поддерживать контроль в стратегическом плане, управлять конфликтами и защищать государство. Этот подход опирается на понимание человеческой природы, динамики власти и необходимости адаптации стратегий к конкретным обстоятельствам и проблемам, с которыми сталкивается правитель.



Таким образом, мы видим, что культура Индии играет значительную роль в формировании ее внешней политики. Для улучшения своего имиджа за рубежом Индия использует мягкую силу, включая музыку, танцы, литературу, йогу и кухню. В мире пользуется популярностью индийское кино. На индийские внешнеполитические подходы повлияла доктрина ахимсы (ненасилия). Индия играла ключевую роль в Движении неприсоединения во время холодной войны, выступая за мирное сосуществование, независимость и развитие сотрудничества между странами. Индийская диаспора по всему миру, насчитывающая, по некоторым оценкам, более 30 млн человек, также оказывает глубокое влияние на внешнюю политику. Не стоит сбрасывать со счетов и влияние исторических связей Индии с соседними странами, особенно в Юго-Восточной Азии. Распространение индийских религий, буддизма и индуизма, а также культурные обмены породили прочные связи, которые влияют на подход Индии к региональному сотрудничеству и дипломатии.



Приверженность миротворческим усилиям под эгидой ООН демонстрирует присущие стране ценности сострадания, мира и гармонии. Индийский совет по культурным связям участвует в организации фестивалей, создании образовательных стипендий и содействии культурному обмену для укрепления доброй воли, взаимопонимания и дружбы между народами. В целом Индия – это бренд единства в многообразии; плавильный котел цивилизаций, плавно объединившихся посредством культурной "мягкой силы". Наша политическая модель с некоторыми изменениями вполне способна служить образцом для многих полиэтнических обществ.



Автор: Бал Кришан Шарма, директор Объединенного института оборонных исследований (Нью-Дели).



Данная статья опубликована на сайте Международного дискуссионного клуба "Валдай" в мае 2024 года. Другие аналитические материалы Валдайского клуба можно найти по адресу: https://ru.valdaiclub.com/a/ Источник - Россия в глобальной политике

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