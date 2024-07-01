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Террорист с партбилетом. Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы, - СП
20:16 02.07.2024

Террорист с партбилетом - ничего необычного
Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Аверин
Иван Мезюхо

Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, заявили в пресс-службе партии.

"Али Закаригаев являлся председателем Совета местного отделения СРЗП в Сергокалинском районе до 2021 года. На этом посту его сменил Ислам Меджидов, который и возглавляет местное отделение в настоящее время. С 2021 года Али Закаригаев являлся рядовым членом партии. Сегодня принято решение об исключении его из партии", - рассказали в пресс-службе.

Страница Закаригаева удалена с сайта регионального отделения СРЗП. Еще раньше с сайта "Единой России" исчезла страница секретаря дагестанского отделения партии, главы Сергокалинского района Магомеда Омарова - отца предполагаемых террористов. В пресс-службе ЕР заявили, что он исключен из рядов этой политической силы.

"Решение принято в соответствии с уставом - за дискредитирующие „Единую Россию" действия", - пояснили в ЕР.

И ведь не в первый раз уже такое происходит. Может, партиям стоит тщательнее выбирать кадры, хотя бы на руководящие должности?

- Террористом или самым ближайшим родственником террористов может оказаться член любой политической партии в нашей стране, - отмечает политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

- И ситуация в Дагестане это показала: СРЗП - оппозиционная партия; ЕР - партия власти. Политические партии сделали правильно, что приняли соответствующие кадровые решения после террористической атаки на религиозные учреждения в Дагестане.

"СП": По-вашему, как надо фильтровать людей, по крайней мере, претендующих на высокие должности?

- Не думаю, что у партий есть реальные возможности для того, чтобы проверить потенциальных членов на предмет принадлежности к экстремистскому сообществу. Все-таки это прерогатива ФСБ. Не надо партиям брать на себя полномочия специальных органов безопасности. Подмена функций государственных институций политическими силами немыслима.

"СП": По-вашему, такая проблема только в Дагестане? А в других регионах?

- На мой взгляд, в принципе, нельзя рассматривать проблему терроризма в контексте партийной системы в нашей стране.

Террористом может оказаться любой человек: как из благополучной, так и из неблагополучной семьи, как чиновник, так и служащий или рабочий. Преступные идеологии, которые проповедуют экстремистские организации, завладевают умами не только молодых, но и достаточно зрелых людей.

Ну, а кроме того, иностранные спецслужбы вербуют самых разных представителей нашего общества для осуществления террористических актов. Мы это видели неоднократно за последние два года.

"СП": Нужны ли партиям (парламентским, в первую очередь) службы собственной безопасности? В советское время был такой способ борьбы с двурушниками, приспособленцами и пр., как чистка рядов. Эффективен ли в наше время этот инструмент? Может, вернуть эту практику?

- В КПСС были проверки и определенные ступени при вступлении в партию. Но это было возможно только потому, что в стране действовала однопартийная система. И, по сути, органы КПСС были важнее органов исполнительной государственной власти, потому что в идеологическом Советском Союзе Компартия заправляла всеми делами. И то после хрущевской амнистии в партию попадали и бывшие бандеровцы. И это в условиях государственного и партийного контроля общества!

"СП": В реальности, по-вашему, будут ли сделаны выводы? Или дела потихоньку замнут? Ну, затесалась паршивая овца, бывает… Не раз уже ведь так было…

- Как бы то ни было, региональным отделениям "Единой России" и "Справедливой России" в Республике Дагестан нанесен имиджевый урон. Но, на мой взгляд, сегодня раздувать эту историю на полную катушку не будут, потому что это чревато внутренней общественной сварой, что не нужно ни стране, ни региону в такие сложные времена.

- На Кавказе распространена семейно-клановая система, - напоминает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

- И продвижение в ее рамках идет по принципу "как не порадеть родному человечку". А на нарастающую радикализацию молодого поколения их родственники, в том числе и близкие, предпочитают закрывать глаза.

Касается эта проблема не только Дагестана, но там она наиболее выражена. Дело в том, что радикальные проповедники развращают молодежь под сенью многочисленных ММА-клубов. А самый известный кавказский боец ММА - это дагестанец Хабиб Нурмагомедов, обитающий ныне за рубежом. Так что дагестанцы массово тянутся в подобные клубы вслед за кумиром и подпадают под влияние террористов.

Очевидно, с подобными клубами нужно было бороться еще вчера. По сути, они уже превратились в мини-джамааты. И здесь нужна не штурмовщина, а последовательная государственная политика по борьбе с террористической "грибницей". Иначе, увы, последуют и новые теракты.

А касаемо парламентских политических партий - нужно работать с людьми и знать настроения на местах, а не полагаться на бюрократию и бумажные отчеты.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719940560


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