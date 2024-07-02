Кабул позвали на диалог. Как прошла катарская конференция по Афганистану

00:13 03.07.2024

02.07.2024,



В Катаре состоялась третья международная конференция по Афганистану под эгидой ООН. В подобном мероприятии впервые участвовала делегация движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Главным итогом встречи заместитель генсека ООН по вопросам политики и миростроительства Розмари Ди Карло назвала начавшийся диалог по Афганистану, одной из сторон которого стали де-факто власти в Кабуле. По словам Розмари Ди Карло, этот факт не означает их признания, однако позволяет определить условия интеграции в мировое сообщество. В свою очередь, воевавшие против США и их союзников участники афганского движения заявили о готовности развивать отношения с Западом.



Участники четырехсторонней встречи в Дохе (Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Катар) обсудили проект строительства железной дороги из Узбекистана в Пакистан через территорию Афганистана (1 июля 2024 года)



В отношениях мирового сообщества с фактическими властями Афганистана, находящимися под международными санкциями за террористическую деятельность, начинается новый отсчет времени. Старт был дан завершившейся в Дохе третьей конференцией по Афганистану под эгидой ООН.



Не принимавшее участие в двух предыдущих встречах в мае 2023 года и феврале этого года движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) с третьей попытки прислало на переговоры делегацию во главе со своим официальным представителем Забихуллой Муджахидом.



Это позволило впервые за неполные три года после свержения в Кабуле прозападного правительства президента Ашрафа Гани начать прямой диалог об Афганистане с участием тех сил, которые управляют страной с августа 2021 года и добиваются ее выхода из положения международного изгоя.



"Это были продуктивные два дня. Первая такая встреча с широким вовлечением международного сообщества и фактической власти в Афганистане, хотя мы столкнулись с очень жестким, почти невозможным выбором при ее организации. Проведение такой встречи не означает легитимизацию или признание нынешних властей Афганистана, поскольку признание - это прерогатива государств-членов ООН, а не самой организации, но ООН привержена обязательству поддерживать переговорный процесс для облегчения диалога",- сообщила на пресс-конференции по итогам "Дохи-3" заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло.



Как следует из ее заявления, поиск взаимопонимания дается непросто. Одна из ключевых проблем, по которой позиции сторон расходятся,- ограничения, введенные талибами (движение признано террористическим и запрещено в РФ) после прихода к власти в отношении женщин и девочек.



"Через все обсуждения проходила глубокая международная озабоченность как со стороны специальных посланников, так и с моей стороны по поводу сохраняющихся серьезных ограничений в отношении женщин и девочек. Афганистан не сможет вернуться в международное сообщество или полноценно развиваться в экономическом и социальном плане, если он будет лишен вклада и потенциала половины своего населения",- предупредила госпожа Ди Карло. По ее словам, "для Организации Объединенных Наций значимое вовлечение женщин в политические и мирные процессы является одним из руководящих принципов".



После прихода к власти движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) приостановило занятия для девочек в средних школах и девушек в высших учебных заведениях, ввело запрет на присутствие женщин в университетах, а также отстранило их от работы во всех национальных и международных организациях.



Впрочем, заместитель генсекретаря ООН не стала делать акцент на разногласиях. "Я надеюсь, что конструктивный обмен мнениями по различным вопросам немного приблизил нас к решению некоторых проблем, которые оказывают столь разрушительное воздействие на афганский народ",- резюмировала Розмари Ди Карло.



В свою очередь, Забихулла Муджахид предпочел уйти от проблем положения женщин и гражданских свобод в стране, сделав упор на вопросах экономики и призвав снять со страны международные санкции.



"Наше участие в этой встрече в Дохе демонстрирует, что, несмотря на имеющееся у нас собственное видение, Исламский Эмират Афганистан (официальное название, установленное де-факто властями страны.- "Ъ") привержен позитивному взаимодействию и сотрудничеству. Мы воспринимаем встречу в Дохе как важнейшую возможность участвовать в конструктивном диалоге относительно односторонних и многосторонних санкций, введенных в отношении некоторых должностных лиц и нашего финансового и банковского секторов, а также более широких проблем, стоящих перед нашей национальной экономикой",- заявил он.



По словам Забихуллы Муджахида, Афганистан пытается достичь экономической независимости, закладывая основы самодостаточной и безопасной национальной экономики



"Мы привержены продвижению реального экономического развития в Афганистане, предпринимая первые шаги по созданию рабочих мест, предприятий, избавлению людей от бедности и созданию возможностей для вовлечения в экономическую деятельность женщин",- добавил глава афганской делегации.



Забихулла Муджахид отметил, что после прихода к власти его соратникам уже частично удалось наладить взаимодействие со странами региона и этот процесс продолжается. "Со строительством транспортной железной дороги на севере из Узбекистана в Афганистан Центральная Азия будет связана с Южной Азией. Наши структуры тесно сотрудничают с узбекскими и пакистанскими коллегами. За последние два года в сотрудничестве с Туркменистаном мы добились значительного прогресса в реализации амбициозного проекта газопровода (ТАПИ.- "Ъ"), что обеспечивает позитивное участие в обмене энергоресурсами и связях между Центральной и Южной Азией через Афганистан. Кроме того, мы заявили о своей приверженности коридору "Север-Юг" и надеемся на сотрудничество со странами-партнерами по этому коридору",- перечислял перспективные проекты Забихулла Муджахид.



Впрочем, самым неожиданным стало его заявление о готовности членов и руководства афганского движения наладить диалог с Западом, против которого они вели многолетнюю вооруженную борьбу до победного конца как против главного экзистенциального врага Афганистана.



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"Исламский Эмират Афганистан хочет позитивного взаимодействия со странами Запада, однако у нас, как и у любой другой страны, есть определенные религиозные и традиционные ценности, а также культурные особенности, которые необходимо признать, чтобы двусторонние отношения не сопровождались напряженностью",- заявил на конференции Забихулла Муджахид. Реагируя на критику за нарушения прав человека, представитель движения призвал отделить внутренние дела Афганистана от внешней политики, чтобы добиться прогресса в отношениях с другими странами.



Признание Москвой властей Афганистана понравилось не всем

Проведение конференции в Дохе стало хорошей новостью для Москвы, готовящейся к признанию власти в Кабуле. "Российская Федерация полагает исключительно важным приглашение на "Доху-3" в качестве полноправного участника делегации из Кабула. Россия приветствует участие в мероприятии представителей афганских властей, без него дискуссии лишаются большого практического смысла",- прокомментировали встречу в Дохе в МИД РФ.



Сергей Строкань