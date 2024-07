Казус Байдена. Он не хочет выходить из президентской гонки. Но и не может оставаться, - В.Бурт

00:27 03.07.2024

02.07.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Америка недоумевает, Америка ошеломлена. В США, наконец, увидели, что у них больной и немощный президент, который хочет остаться в Белом доме еще на четыре года. Но разве Байден не становился всеобщим посмешищем – не падал, не заговаривался, не впадал в прострацию? Или "верхи" думали, что все обойдется? Но теперь все и, в особенности демократы, истерически заголосили. Некоторые представители партии "ослов" даже хотят вместо Байдена выставить на президентских выборах другую кандидатуру.



"Демократическая партия потратила большую часть кампании 2024 года, пряча голову в песок из-за удручающего состояния президента Байдена в силу его возраста, – пишет The Washington Post. – Вместо того, чтобы решить эту проблему, наиболее влиятельные голоса называли ее раздутой средствами массовой информации".



Но теперь демократы "проснулись". Их ужасает не только физическая форма Байдена, но и причастность к шумному скандалу, в котором погряз его сын Хантер. Однако ротация политического деятеля на "запасного" это совсем не то, что замена игрока в футболе. Чтобы отстранить Байдена, требуется его согласие и его получить будет нелегко. Еще один нюанс – старик заручился поддержкой демократических избирателей на праймериз. В августе состоится национальный съезд Демократической партии, на котором уже анонсированы кандидаты от "ослов" на пост президента и вице-президента. Это Джо Байден и Камала Харрис.



Тем не менее "подпольная" работа ведется, и составлен список тех, кто мог бы заменить Байдена. Кстати, согласно одному из последних опросов более 70 процентов американцев считают, что ему следует выйти из президентской гонки. Тем более "запасных" хватает.



Под первым номером значится Камала Харрис, "тень" Байдена, которая, конечно, не отказалась бы заменить своего шефа. Да и по статусу ей положено: ведь она вице-президент Соединенных Штатов. Но у Харрис есть большой недостаток – она сильно уступает в популярности Байдену. Да и американцы ее не слишком жалуют: 39 процентов населения относится к ней положительно и 54 процента – отрицательно.



Еще одна женщина из обоймы "запасных" – губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Она одна из тех людей, которые могут быстро вызвать доверие. Наверное, поэтому дама так быстро стала популярной в своей вотчине. Однако есть сомнения, что эта красавица очарует миллионы американских избирателей.



Питер Буттиджич выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года. Тогда его оттеснил Байден и в качестве компенсации "подарил" конкуренту, который моложе на 40 (!) лет, пост министра транспорта в своем правительстве. До этого времени Буттиджич был мэром города Саут-Бенда в штате Индиана.



Есть ли у Буттиджича президентские амбиции? Как-то не понятно. Но если партия прикажет…



Губернатор Пенсильвании, в прошлом генеральный прокурор этого штата, Джожуа Шапиро – совсем другое дело. Его называют восходящей звездой Демократической партии. Он популярен в своем штате и ему симпатизируют даже те, кто ранее отдавал предпочтение Трампу. Однако Шапиро "ослы" хотели выпустить на политическую арену на выборах 2028 года. И потому его час еще не настал.



Еще один "запасной" – глава штата Калифорния, экс-мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом. Уже давно говорили, что он может заменить Байдена. Однако на этого миллионера, племянника спикера палаты представителей Нэнси Пелосси посматривают косо по многим причинам. Пожалуй, главное, что в своей вотчине Ньюсом так и не смог навести порядок.



Жителям Калифорнии отравляют жизнь высокие налоги, назойливое страхование, высокие цены и засилье бездомных. Поэтому многие покидают солнечный штат. А ведь в далекие времена золотой лихорадки по всей Америке распевали песенку: "Сакраменто – край богатый: золото гребут лопатой…" Увы, благополучие давно осталось в прошлом…



Если Ньюсом не смог навести порядок в одном штате, то как же он собирается управляться с пятью десятками во всей Америке? Впрочем, это не важно – известно, что на высшие посты в Америке попадают не за ум и знания, а благодаря деньгам и связям.



Еще пара кандидатов, но скорее виртуальных. Это губернатор Колорадо Джаред Полис, баптистский пастор, сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорник и сенатор из Миннесоты Эми Клобушар. Хотя понятно, что эти люди вряд ли способны ухватить звезды с политического небосклона Америки. По крайней мере, сейчас.



Замаячила еще одна фигура, о которой в США успели подзабыть. Это жена бывшего президента Барака Обамы Мишель. Когда она была первой леди Америки, то блистала ярче своего мужа. Да и рейтинг у нее был значительно выше, чем у Барака, часто выглядевшего легкомысленно и даже нелепо.



Сейчас Мишель находится в тени. Хотя, наверное, не прочь снова выйти на солнечную поляну. Но за оставшееся время "раскрутить" Обаму-2 будет чрезвычайно трудно. Да и зачем стараться – "на ринге" против жестокого Трампа у нее нет шансов.



Вот если бы демократы сделали ставку на Роберта Кеннеди-младшего, то это был бы неожиданный и эффектный ход! Политика даже рекламировать особо не надо – за него все говорит трагически знаменитая фамилия. И невысохшая кровь биографии убитых дяди и отца. К тому же многие в Америке помнят легендарных погибших братьев и проголосовали бы за их потомка.



В общем, у Кеннеди-младшего наверняка были бы шансы в борьбе с Трампом. А как было бы красиво, если бы Роберт стал президентом США! Это стало бы реваншем, взятым у жестокой судьбы!



Однако Кеннеди-младшего не жалуют в руководстве Демократической партии – он критикует внешнюю политику США и известен своими неординарными взглядами. Так что "ослы" вряд ли пойдут на его выдвижение.



"Немощность Байдена поставила под угрозу страну, – пишет The New York Times, – действующий президент не в состоянии победить Трампа и его зловещие планы. У Америки остался последний шанс, но трагедия демократов в том, что и для его реализации потребуются немалые силы".



Только не окажутся ли напрасными их старания? Скорее всего, "ослам" придется уповать на чудо – вдруг Сонный Джо проснется и обретет второе дыхание. Или суд вынесет Тефлоновому Дону карательный приговор и посадит в тюрьму…



Сегодня проблему возрастного кандидата в президенты вынуждены решать демократы. Но через четыре года она может встать перед республиканцами, поскольку их лидеру Трампу будет 82 года, И он вполне может оказаться в таком же незавидном физическом состоянии, как сегодня Байден.



И последнее. Крах Байдена огорчил не только демократов в Америке, но и заставил пережить несколько ужасных дней главу киевского режима Владимира Зеленского. Если к власти в США придет Трамп, то щедрая военная и финансовая кормушка для Украины может захлопнуться. Чем это может обернуться для кровавого комедианта и его соратников, пояснять не надо.