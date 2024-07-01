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|Суд признал законным ограничение митингов в центре Бишкека до 1 октября 2024 года
00:30 03.07.2024
– По обращению УВД Первомайского района акимиат обратился в районный суд с заявлением о временном продлении ограничения мест на проведение митингов.
Как сообщает акимиат, суд Первомайского района признал законным решение акимиата об ограничении мест мирных собраний и митингов за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади Ала-Тоо.
Ограничения вступили в силу и будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2024 года (включительно).
Так, митинги нельзя проводить:
на площади Ала-Тоо и примыкающего к нему бульвару Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй,
возле здания Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова, Администрации президента,
на территории сквера имени Т.Турсунбаевой,
возле Верховного суда,
возле посольства России,
возле ГКНБ,
возле МВД.
По данным акимиата, такое решение принято в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков.
Все собрания и митинги должны проходиться в сквере им. М.Горького на пересечении улиц Рыскулова и Н.Исанова.