Суд признал законным ограничение митингов в центре Бишкека до 1 октября 2024 года

00:30 03.07.2024

– По обращению УВД Первомайского района акимиат обратился в районный суд с заявлением о временном продлении ограничения мест на проведение митингов.



Как сообщает акимиат, суд Первомайского района признал законным решение акимиата об ограничении мест мирных собраний и митингов за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади Ала-Тоо.



Ограничения вступили в силу и будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2024 года (включительно).



Так, митинги нельзя проводить:



на площади Ала-Тоо и примыкающего к нему бульвару Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй,

возле здания Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова, Администрации президента,

на территории сквера имени Т.Турсунбаевой,

возле Верховного суда,

возле посольства России,

возле ГКНБ,

возле МВД.

По данным акимиата, такое решение принято в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков.



Все собрания и митинги должны проходиться в сквере им. М.Горького на пересечении улиц Рыскулова и Н.Исанова.