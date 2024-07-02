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Межнациональные проблемы в РФ по-прежнему списывают на происки иностранных спецслужб, - Виктор Шацких
00:53 03.07.2024

Кабы не было MИ-6
02.07.2024 Виктор ШАЦКИХ

Всю прошлую неделю в России обсуждали и комментировали серию громких терактов, случившихся на Кавказе. Они носили подчеркнуто провокационный характер. В Дагестане в день Святой Троицы было совершено нападение на православную церковь и синагогу.

Зверски убит пожилой священник. Погибли 16 силовиков и охранник церкви. Некоторые медийные эксперты заявили, что организаторы терактов рассчитывали спровоцировать антимусульманские погромы в российских городах и ответную волну агрессии. Устроить в стране хаос. Однако ничего у них не вышло. По крайней мере, пока. Но кто они, эти организаторы?

Сразу же появились версии о том, что заказчиками терактов являются зарубежные спецслужбы. Тем более, что в этот же день в Севастополе на городском пляже от подрыва американской ракеты, запущенной ВСУ, погибли трое мирных жителей, более ста получили ранения. Многие российские СМИ уверенно говорили о скоординированности этих действий.

Напряженности в ситуацию добавило то обстоятельство, что среди дагестанских террористов оказался сын руководителя одного из сельских районов, члена "Единой России". Отца по-быстрому уволили, исключили из партии, а потом и отправили в сизо. Повод нашелся: только что уволенный начальник ругался матом в общественном месте.

Многие ждали реакции знаменитых дагестанских спортсменов, прославленных на весь мир бойцов ММА. Но они осудили теракты весьма двусмысленно. Даже не очень понятно – осудили вообще или нет.

Эта ММА – головная боль для российского начальства и силовиков. В свое время, в начале и середине нулевых, когда шла контртеррористическая операция в Чеченской Республике и соседних регионах, российские власти решили, что пассионарную кавказскую молодежь надо уводить из леса в спортзалы, и в первую очередь как раз при помощи ММА. Тогда казалось, что это правильное решение. Но потом выяснилось, что оно содержит огромные издержки. Или просто власти бросили ситуацию в спорте на волю волн. Позволили, как отмечается сегодня, радикальным исламистам беспрепятственно работать в этой среде, распространять свои подрывные идеи. И не только на Кавказе, но и в Москве, и в других мегаполисах. Там за последние 10-15 лет появилось множество клубов ММА "для своих".

Что касается возможных антимусульманских погромов в российских городах. Насколько я могу судить по собственным впечатлениям, такие погромы сегодня – область абсолютно не научной фантастики. Глухое недовольство по поводу "засилия чужих" безусловно у части населения присутствует. Однако наружу в сколько-нибудь заметных масштабах не выходит. Славяне миролюбивый и терпеливый народ. Да и острота проблемы довольно часто преувеличивается в социальных сетях или искусственно нагнетается – как "бескорыстными" истериками и паникерами, так и вражескими спецслужбами. Они ведь действительно существуют и не даром едят свой хлеб.

Но есть и другие причины. Многие местные жители в России уверены: "качать права" выйдет себе дороже, поскольку начальство и полиция не за них, не за местных, а за "гостей". Жизнь много раз показывала российскому обывателю, что у этнических диаспор "все схвачено". В одних случаях схвачено через коррупционные схемы, в других по идеологическим причинам, в рамках толерантной межнациональной политики. На самом деле коррупционные схемы и толерантная политика замечательно дополняют друг друга. Довольно часто они образуют глубокий симбиоз. И если вдруг завтра профильные кремлевские специалисты дадут в регионы установку ломать эти коррупционные схемы и корректировать сложившуюся практику, при которой, как считают местные, Ваня всегда крайний, а Рафик никогда ни в чем не виноват – вот тогда в России и может начаться веселая жизнь. Настолько веселая, что страшно представить.

Тут надо упомянуть, что в начале и первой половине нулевых российские власти жестко разобралась со скинхедами и вообще с русскими националистическими организациями. И не только с ними. Под разговоры про недопустимость русского фашизма и черносотенства была по сути разгромлена та минимальная самоорганизация "русской улицы", "русского двора", которая есть, например, на казахской улице и в казахском дворе. Существует мнение, что, если теперь совсем ничего не менять в обратную сторону, все может стать еще хуже. Головы священникам начнут резать уже не только в Дагестане, но и там, где пока лишь задувают свечи.

При этом довольно часто причины межнациональных проблем в РФ, их "корни", полностью сводят к проискам зарубежных спецслужб. Это очень удобно. Во-первых, украинские и западные спецслужбы, а также "шайтаны из ИГИЛ", как я уже сказал, не даром едят свой хлеб. Они всячески пытаются раздуть, масштабировать существующие в России противоречия. На то они и вражеские спецслужбы, на то они и "шайтаны". Во-вторых, обвинять Запад, ЦРУ, "англичанку" в подрывной деятельности – старая российская и советская традиция. Это хорошо "заходит" населению, ложится на знакомые стереотипы и паттерны. Но одновременно помогает российским начальникам скрыть провалы в собственной работе. И порождает невеселый городской фольклор:

…Не носили бы тогда по Москве никабы,

Кабы не было МИ-6, кабы, кабы, кабы

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов уверен, что попытки все списать на "англичанку" вредны и опасны:

– Когда мы стали говорить, что в Дагестане у молодежи не те герои, что распространяется активно образ русофобский, образ человеконенавистнический, агрессивный, на нас пошли жалобы. Это факт. Вместо того, чтобы принять меры, эту проблему пытались запихнуть под кровать и сделать вид, что ее нет. Она выстрелила. Буквально несколько недель назад мы говорили, что есть прямая угроза террористических актов. Однако мер принято не было. К сожалению, я думаю, что сейчас, когда опять все пытаются свалить только на внешнее вражеское участие, которое, безусловно, есть, так мы проблему не решим. Нужно разбираться во внутренних проблемах. Нужно разбираться с преступной халатностью, с бездействием, с той средой, которая сформирована в регионе. И это сейчас самое главное.

Надо добавить, что у самого Кирилла Кабанова в определенных кругах сложилась репутация алармиста, который делает себе имя на раздувании и драматизации межнациональных проблем.

Вообще, насколько я могу судить, единой линии в этих вопросах в РФ до сих пор не существует. Разные лоббистские группы продвигают свои интересы. Уже одобренные, казалось бы, на самом верху перемены зависают в воздухе. При этом одни эксперты говорят: не надо паники. У руководства страны есть все возможности для того, чтобы менять ситуацию аккуратно, точечно, не доводя до потрясений. Эти возможности успешно реализуются. Просто далеко не все подлежит огласке и попадает в СМИ. Другие эксперты (по большей части анонимные или отъехавшие за рубеж) им возражают: мол, надежд на административных гениев, которые много лет "точечно" занимались украинской ситуацией и привели ее туда, куда привели, не слишком много.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719957180


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