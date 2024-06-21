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15 родственников Болата Назарбаева претендуют на его наследство
00:58 03.07.2024

, сообщает Bes Media.

"После смерти Болата Назарбаева 13 ноября 2023 года, нотариусом Исабаевым Б.К. было открыто наследственное дело № 1/2024 от 3 января 2024 года", – говорится в сообщении.

С заявлениями о праве на наследство обратились:

Назарбаев Нурбол Болатович, 14 ноября 1983 года рождения, сын наследодателя, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию.

Назарбаева Динара Кемелхановна, 4 декабря 1986 года рождения, супруга наследодателя, с заявлением о выделе 1/2 доли на имущество, нажитого в совместном браке.

Дети наследодателя, обратившиеся за обязательной долей наследства по закону:

Болат Нуркожаев на смену Куандыку БишимбаевуБолат Нуркожаев на смену Куандыку Бишимбаеву
21.06.2024 08:303414
Болатұлы Болатхан, 7 февраля 2012 года рождения.
Назарбаев Мұхаммед Болатұлы, 21 сентября 2021 года рождения.
Назарбаева Еркежан Болатқызы, 18 мая 2018 года рождения.
Назарбаев Елнур Болатович, 19 августа 2013 года рождения.
Назарбаев Болат Болатович, 17 октября 2014 года рождения.
Назарбаев Акбар Болатович, 23 ноября 2016 года рождения.
Назарбаева Нурбану Болатқызы, 9 июля 2018 года рождения.
Болатқызы Томирис, 30 июля 2013 года рождения.
Болатқызы Аруназ, 30 января 2016 года рождения.
Назарбаев Ханболат Болатұлы, 17 февраля 2002 года рождения.
Назарбаева Альбина Болатқызы, 7 июня 2003 года рождения.
Назарбаев Хантөре Болатұлы, 26 января 2018 года рождения.
Назарбаева Жанель Болатовна, 3 ноября 2010 года рождения.
Распределение имущества Болата Назарбаева займет время, пока рассматривается дело о наследстве.

Источник - КазТАГ
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