Будет ржака. Джен Псаки даст показания о выводе американских войск из Афганистана

00:59 03.07.2024

NY Post: Псаки в конце июля даст показания о выводе войск США из Афганистана



2 июля 2024,

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в конце июля даст показания перед комитетом палаты представителей по иностранным делам о неудачном выводе войск США из Афганистана в 2021 году. Она сделает это, чтобы избежать повестки в суд. Об этом 2 июля сообщило издание NY Post.



"Комитет первоначально добивался разговора с Псаки в сентябре прошлого года, но Белый дом тогда воспрепятствовал этому, посоветовав комиссии использовать другие способы получения необходимой информации", - сообщило издание.



В конечном итоге комитету палаты представителей пришлось угрожать Псаки повесткой в суд, после чего бывшая пресс-секретарь согласилась дать показания.



Ожидается, что другой ключевой темой разговора с Псаки станут подробности о расхождениях между тем, что президент США Джо Байден говорил общественности, и тем, что происходило с армией США в Афганистане на самом деле.



Бывшая пресс-секретарь сейчас работает аналитиком на одном из телеканалов США. Недавно она выпустила книгу, в которой обвинила Байдена в циничном поведении во время прощания с погибшими в Афганистане военнослужащими.



Улетели, но обещали вернуться: США завершают эвакуацию из Афганистана

Как Запад рассчитывает уговорить новые власти отпустить из страны тех, кто не смог покинуть ее до 31 августа

Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. Он был завершен в ночь на 31 августа того же года. Комментируя это, экс-президент США Дональд Трамп назвал событие днем величайшего позора в истории страны.



17 сентября 2021 года президент России Владимир Путин отмечал, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.