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Будет ржака. Джен Псаки даст показания о выводе американских войск из Афганистана
00:59 03.07.2024

NY Post: Псаки в конце июля даст показания о выводе войск США из Афганистана

2 июля 2024,
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в конце июля даст показания перед комитетом палаты представителей по иностранным делам о неудачном выводе войск США из Афганистана в 2021 году. Она сделает это, чтобы избежать повестки в суд. Об этом 2 июля сообщило издание NY Post.

"Комитет первоначально добивался разговора с Псаки в сентябре прошлого года, но Белый дом тогда воспрепятствовал этому, посоветовав комиссии использовать другие способы получения необходимой информации", - сообщило издание.

В конечном итоге комитету палаты представителей пришлось угрожать Псаки повесткой в суд, после чего бывшая пресс-секретарь согласилась дать показания.

Ожидается, что другой ключевой темой разговора с Псаки станут подробности о расхождениях между тем, что президент США Джо Байден говорил общественности, и тем, что происходило с армией США в Афганистане на самом деле.

Бывшая пресс-секретарь сейчас работает аналитиком на одном из телеканалов США. Недавно она выпустила книгу, в которой обвинила Байдена в циничном поведении во время прощания с погибшими в Афганистане военнослужащими.

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Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. Он был завершен в ночь на 31 августа того же года. Комментируя это, экс-президент США Дональд Трамп назвал событие днем величайшего позора в истории страны.

17 сентября 2021 года президент России Владимир Путин отмечал, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.

Источник - известия
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