Гидеон Рахман: Ле Пен, Трамп и паника либералов

01:23 03.07.2024 Financial Times

Великобритания

02 июля 2024



Рассвет либерализма на Западе оказался иллюзией, пишет FT. Крайне правые набирают силу – и последние выборы это наглядно показали. Однако, по мнению автора статьи, надежда еще есть: избиратели разочаруются в националистических политиках, как только увидят их в действии.

Гидеон Рахман

Я был в посольстве Франции в Лондоне 7 мая 2017 года - в ночь, когда Эммануэль Макрон впервые стал президентом. Когда на экранах загорелась новость о его решительной победе над Марин Ле Пен, зал взорвался аплодисментами.

Прошло семь лет. "Национальное объединение" Ле Пен только что набрало больше всех голосов в первом туре парламентских выборов, а партия Макрона потерпела поражение. Протеже Ле Пен Жордан Барделле прочат премьерское кресло, а сама она идет фавориткой букмекеров в президентской гонке 2027 года. Надежда, что Макрон навсегда похоронил угрозу крайне правых, оказалась лишь иллюзией.

Честно говоря, Франция не единственная страна, заставшая ложный рассвет либерализма. Победа Барака Обамы на президентских выборах 2008 года спровоцировала шквал восторженных комментариев о зарождении "пострасовой" Америки и неизменного большинства Демократической партии. Обама был крут, хорош собой и к тому же из Гарварда. Своих поклонников он порадовал уже тем, что унизил Дональда Трампа на ужине в Белом доме в 2011 году.



Прошло тринадцать лет, и последним смеется уже Трамп - объятый местью. Обама бессильно сидит в стороне, президентство Байдена разваливается на глазах, а Трамп шагает ко второму президентскому сроку.

В США и Франции центристов и либералов охватила нешуточная паника. Националистический популизм кажется уже не отклонением и не временным заскоком, а постоянной и даже типичной чертой западной политики. Исторический раскол 20-го века на левых и правых уступил место новому - на либеральных интернационалистов и национал-популистов.



По обоим берегам стороны Атлантики национал-популистские силы насаждают одну и ту же политику по иммиграции, торговле, климату, войне с "пробудизмом" и украинскому конфликту. Их объединяющим лозунгом остается противодействие иммиграции. Трамп и Ле Пен утверждают, что "глобалистские элиты" уничтожают собственные страны бесконтрольной миграцией. Их ключевые требования: протекционизм и национальные преференции.



Еще одной мишенью националистов-популистов стал так называемый "зеленый переход". Он подается пустой прихотью "пробудившейся" элиты, которая лишь бьет по карману простым людям. И Ле Пен, и Трамп оба заигрывали с российским лидером Владимиром Путиным. Многие в их лагере видят в нем поборника традиционных ценностей и национального государства. Поддержку же Украины со стороны западного альянса национал-популисты считают опасной и бессмысленной тратой средств.

Национал-популисты падки на теории заговора по всем вопросам - от пандемии коронавируса до тайной власти богатых, таких как Джордж Сорос или Билл Гейтс.



Из-за выборов во Франции и Америке Трамп и Ле Пен теперь стали важнейшими знаменосцами националистического популизма на Западе. Но их ряды ширятся по всей Европе.

Приятель Трампа Найджел Фарадж и его партия реформ в Соединенном Королевстве, похоже, рассчитывают на хорошие результаты на выборах в Великобритании. Партия свободы Герта Вилдерса победила на прошлогодних выборах в Нидерландах. "Альтернатива для Германии" - на данном этапе слишком радикальная даже для Ле Пен - заняла в своей стране второе место на недавних выборах в Европейский парламент, а австрийская Партия свободы возглавляет опросы.



Еще одной стержневой фигурой национал-популистского движения стал венгерский лидер Виктор Орбан. Его хватка за власть восхищает ближайшее окружение Трампа, а сам он близок другим ключевым европейским популистам вроде той же Ле Пен.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - фигура столь же важная, сколь и неоднозначная. Ее политические корни следует искать в "постфашистских" правых кругах, а сама она имеет давние связи как с Ле Пен, так и с Орбаном. Однако после избрания она тщательно избегает некоторых элементов национал-популистской программы, будь то восхищение путинской Россией и враждебность к ЕС. Если Трамп победит, Мелони может стать его важнейшим "заклинателем", чтобы сохранить открытыми линии между ЕС и трамповской Америкой.

Взлет Трампа - а теперь и "Национального объединения" - будит страх за будущее демократии на Западе. Эти опасения вполне обоснованы, учитывая попытку Трампа поддержать государственный переворот в 2021 году и исторические связи французских крайне правых с коллаборационистами во Вторую мировую.



Но паниковать либералам не следует. Развалить американскую или французскую демократию будет непросто. Да, надежды на разгром национал-популизма, которые лелеяли Макрон и Обама, не сбылись. Но страхи решительного поражения либерализма и интернационализма, скорее всего, тоже преувеличены.

Избиратели могут скоро разочароваться в популизме, стоит им лишь увидеть его в действии. Подавляющее большинство британцев уже считает, что "Брексит", главный популистский проект страны, провалился. Страна готова выбрать в премьеры блеклого центриста сэра Кира Стармера. Национал-популисты потеряли власть в Польше и Бразилии и потерпели поражение на выборах в Турции и Индии.

Американские избиратели отвернулись от Трампа уже после путаного первого срока. Его возрождение отчасти объясняется тем, что баллотируется он против исключительно слабого 81-летнего Джо Байдена.

Простые решения национал-популистов всякий раз проваливаются на практике. Франции и США, возможно, придется усвоить этот болезненный урок заново. Увы, последствия их блажи ощутит на себе весь мир.



Комментарии читателей:

Yankee88

Объясните мне, каким образом голос против левых ослабляет демократию? Левые давай бунтовать и грабить, чуть что не по их, зато консерваторы, которые уважают традиции, оказываются антидемократами.

Bennnnji T

Капитализм поздней стадии… Жизненные перспективы людей ухудшаются, и хваленый прилив поднимает с мели уже не все лодки. Популизм этого не изменит, нужны кардинальные перемены. Не хотите иммиграции - заводите больше детей, чтобы лучше жить. Но на это никто не готов, поэтому иммиграция - лучший ответ и экономически, и нравственно. Но она действительно меняет общество с такой скоростью, что люди начинают возмущаются.

Outis Alexander

"Либеральные" интернационалисты (это те самые, что заперли нас по домам на несколько месяцев) все больше смахивают на Бурбонов. Ничему не учатся. Довод, что популисты каким-то образом потерпят неудачу, а они (либералы) останутся прежними, попросту жалок.

FabriceW

Сплошь -исты да -измы.

Забавно, почему либералы считают, что это придает им веса и убедительности.

Еще небось воображают, что другие не почувствуют всей пустоты этой дешевой псевдоинтеллектуальной зауми.

UserJP1976

Либеральным элитам следует для разнообразия попробовать политику, которая не вредит их собственным гражданам.

А то сами наехали на массы - теперь получайте!

Implausible

Да очнитесь вы уже наконец!

Ваши "либеральные" лидеры и их политика у всех уже в печенках.

Байден в маразме, а Макрон договорился до ядерной войны с Путиным и ввода натовских войск на Украину.

Ojesten

То есть 35% французских избирателей - правоэкстремисты? Думаю, либералам стоит для начала сменить свой покровительственный тон и перестать обзываться. Авось поможет вернуть расположение электората.

Commenting is fun

Восемь лет назад я был "центрист". Сейчас я, получается, "крайне правый". Подозреваю, я не один такой.

Robert

От Тэтчер до Ле Пен - марш лавочников. От Рейгана до Трампа - марш актеров. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719958980





Новости Казахстана

- Касым-Жомарт Токаев: "Наши страны стоят у истоков великих достижений"

- Кадровые перестановки

- Инфляция в Республике Казахстан

- Итоги первого полугодия

- Казахстан продолжает активное развитие педагогического образования

- Вопросы укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили министры двух стран

- Информационное сообщение по валютному рынку

- В Генеральной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие 2024 года

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июня 2024 года

- Антикоррупционной службой задержан гражданин, находившийся в розыске с 2023 года

