Война в Газе заканчивается или..? - Э.Байсалов

01:29 03.07.2024

Израиль подошел к третьей фазе

Интенсивные бои в Газе могут вскоре завершиться



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к "третьей фазе" войны против палестинской группировки "Хамас". По данным газеты "Гаарец", премьер Биньямин Нетаньяху согласовал с армейскими чинами завершение интенсивной фазы боевых действий в Газе и сокращение военного присутствия в секторе. Это косвенно подтверждает заявление премьера, который 1 июля заверил, что ЦАХАЛ близок к уничтожению военного крыла "Хамаса".



Израиль близок к завершению военной операции в Рафахе. Газета "Гаарец" сообщила, что ЦАХАЛ в ближайшие дни закончит активные боевые действия в этом городе и перейдет к "третьей фазе" войны. Она предполагает точечные рейды против остатков "Хамаса".



Первая фаза началась сразу же после нападения "Хамаса" на Израиль 7 октября 2023 года. Она включала активные бомбардировки и ограниченные наземные операции на севере Газы. О начале второй фазы власти Израиля сообщили 28 октября. Как уточнил глава Минобороны страны Йоав Галант, вторая фаза подразумевала масштабное наземное вторжение в сектор и зачистку всего севера и центра Газы от "Хамаса". Тогда же министр уточнил, что военный план Израиля предполагает четыре фазы операции. В апреле ЦАХАЛ начал вывод бригад из южных районов Газы. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант тогда объяснял это тем, что военным "нужно отдохнуть и подготовиться к будущим операциям".



Во время "третьей фазы", как уточняет "Гаарец", израильские военные сохранят полный контроль над двумя стратегическими участками - осью Нецарим, которая разделяет Газу на северную и южную части, а также над Филадельфийским коридором, отделяющим анклав от Египта.



Основная цель третьего этапа войны, по словам источников "Гаарец",- блокировать перемещения хамасовцев между различными частями Газы.



Израильские военные с ноября жестко ограничивают перемещение палестинцев внутри Газы, в частности не допуская возвращение беженцев с юга в их дома на севере анклава. Как будет теперь, во время "третьей фазы", и разрешат ли военные палестинцам вернуться в северные районы - станет понятно в ближайшие недели.



1 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль добился значительных успехов на поле боя и близок к уничтожению "Хамаса". "Мы приближаемся к завершению этапа по ликвидации террористической армии "Хамаса"; мы будем продолжать наносить удары по ее остаткам",- подчеркнул политик. Он не уточнил, сколько еще продлятся боевые действия в Газе и сколько подразделений "Хамаса" остаются боеспособными.



В начале мая премьер объяснял необходимость штурма Рафаха тем, что в городе укрываются четыре бригады "Хамаса". Однако, как писала 11 мая газета "Едиот Ахронот", сразу после начала израильского наступления на город большая часть хамасовских бойцов бежала в соседний Хан-Юнис, ранее зачищенный ЦАХАЛом.



Главная загвоздка для правительства Нетаньяху сейчас состоит в том, как убедить израильское общество, что ЦАХАЛ выполнил значительную часть военных задач, учитывая, что в заложниках у "Хамаса" по-прежнему остаются 120 израильтян.



В речи 1 июля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль стремится достичь следующих целей: "вернуть заложников, ликвидировать военный и управленческий потенциал "Хамаса", гарантировать, что Газа не будет представлять угрозы, а также безопасно вернуть израильтян в их дома как на юге, так и на севере". Последний пункт предполагает урегулирование обстановки на границе с Ливаном - с октября прошлого года эти районы регулярно обстреливает шиитская группировка "Хезболла".



Однако не все в рядах израильской армии готовы ждать окончательной победы над "Хамасом".



Как сообщила газета The New York Times (NYT), группа генералов - действующих и в отставке - потребовала немедленно прекратить бои в Газе, даже "если это временно оставит "Хамас" у власти" в секторе.



Военные на условиях анонимности сообщили газете, что прекращение огня будет полезно для достижения нескольких целей Израиля: это даст возможность освободить заложников, все еще находящихся в плену в Газе, и позволит ЦАХАЛу "восстановить силы" перед потенциальным началом войны с "Хезболлой" в Ливане. Эти задачи генералы считают приоритетными. Военачальники также рассказали NYT о нехватке боеприпасов у израильской армии.



ЦАХАЛ ликвидировал в Газе видного члена "Исламского джихада"

Биньямин Нетаньяху уже отреагировал на публикацию NYT. "Я не знаю, кто эти анонимные источники, но я здесь, чтобы однозначно прояснить: этого (немедленного прекращения огня.- "Ъ") не произойдет. Война закончится, как только Израиль достигнет всех своих целей, включая разгром "Хамаса" и освобождение всех наших заложников",- подчеркнул политик. Он отметил, что его кабинет поручил ЦАХАЛу достичь поставленных военных целей и у армии "есть все средства для их достижения". "Мы не капитулируем перед ветрами пораженчества ни в The New York Times, ни где-либо еще. Нас вдохновляет дух победы",- заключил господин Нетаньяху.



В ЦАХАЛе также прокомментировали публикацию NYT, заверив, что "полны решимости продолжать борьбу для достижения целей по уничтожению военного и правительственного потенциала "Хамаса"".



Пока Израиль пытается понять, как организовать в анклаве гражданскую администрацию.



По данным газеты Financial Times, израильские военные предложили правительству план, подразумевающий создание "гуманитарных зон" на севере Газы в Бейт-Хануне и Бейт-Лахии. Административный контроль над этими городами военные планируют передать палестинцам, не замеченным в связях с "Хамасом". Однако пока неясно, как именно Израиль намерен реализовать этот план: в феврале ЦАХАЛ уже пытался реализовать похожий проект, однако ничего не вышло - сотрудничавших с израильтянами палестинцев в итоге запугивали или убивали хамасовцы, отмечает издание.



Эльнар Байназаров