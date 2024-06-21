РосМинистры... хватит бренчать словами о "патриотизме", - М.Морозов

06:00 03.07.2024

21 Июня 2024



С чем едят "патриотический социализм" министра Чекункова

Что скажут об этом господа Авен, Фридман, Потанин и прочие Абрамовичи, которым принадлежит в нашей стране как минимум половина богатства?



Михаил Морозов, обозреватель "Труда"



Господин Чекунков призывает делать ставку на патриотов, которые будут работать не за деньги, а за совесть. Фото: Максим Константинов, globallookpress.com

Казалось, в статье "Грефы высоко летают" в прошлом номере "Труд" уже многое рассказал об оторванности российской элиты от суровой реальности. Однако статья министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о "замещении бизнесменов" и патриотическом социализме" в РБК, безусловно, требует продолжения разговора. Из нее стало многое понятно об уровне нынешних российских управленцев, об их понимании фундаментальных проблем, стоящих перед страной.



Начнем с того, что господин Чекунков утверждает, что мы уже живем при социализме: "Слушая послание президента Федеральному собранию, мне пришло на ум определение общественного строя, в котором мы живем: патриотический социализм". Оставим в стороне классическую ошибку использования деепричастного оборота, которая в букварях иллюстрировалась известной фразой: "Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа". Тут все серьезнее: министр замахивается на святое - на капитализм (в нашем случае дикий) и на частную собственность.



Что скажут об этом господа Авен, Фридман, Потанин и прочие Абрамовичи, которым принадлежит в нашей стране как минимум половина богатства? Не содрогнутся ли они, опасаясь новой приватизации, не вызовет ли это обвал рынков, акций и прочего, на чем зиждется современная реальная Россия? Тем более что господин Чекунков заявляет без обиняков: "Вместо не прижившихся "бизнеса"/"предпринимателей", увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели - более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители - наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина".



Господин Чекунков об этом ни слова не пишет, но любой человек, знакомый с новейшей историей России, вам скажет, что грабительская приватизация, которая очень многих в стране оставила без штанов, а собственность, созданную поколениями, отдала в руки криминала и приближенных к власти спекулянтов, не могла родить эффективного предпринимателя, тем более патриотичного.



Государство не смогло (и, похоже, не собиралось) формировать адекватные условия для развития нормального бизнеса.



Поэтому его доля, как справедливо замечает министр, неуклонно сокращается. В то время как, например, в Китае, где мелкий и средний бизнес создает до 70% ВВП, его вклад постоянно растет. Может, государству еще не поздно исправить ошибку? Вряд ли. Вот и президент неоднократно заявлял, что пересмотра итогов приватизации не будет.



Господин Чекунков призывает делать ставку на патриотов, которые будут работать не в погоне за деньгами, а из любви к Родине, и на "служителей" - патриотичных чиновников. Но откуда их взять, людей для светлого будущего? Где найти альтруистичных чиновников, готовых работать на благо народа и страны? Коррупция, кадровая политика по принципу лояльности, кумовство сделали практически невозможным реализацию то и дело объявляемых проектов национального возрождения. Тем более такого утопичного, как предлагает министр.



Десятки национальных проектов, триллионы истраченных бюджетных рублей не приводят к радикальным переменам. Президент давит на кнопки управления, а они все чаще проваливаются, не давая эффекта. Чекунков же о коррупции и казнокрадстве не пишет, будто их вовсе нет. Ни в правительственных кабинетах, ни среди силовиков с большими звездами на погонах, ни на чиновничьих этажах, снизу доверху. Подразумевается, что коррумпированные чиновники сами вдруг устыдятся и уступят места "служителям", а бизнес, привыкший к взяткам и откатам, отойдет от дел и отдаст имущество "служителям"?



Чувствуется, что господин Чекунков не в курсе, что за последние 10 лет норма прибавочной стоимости в России выросла вдвое и достигает 120%. То есть капиталисты присваивают себе в два раза больше из произведенного прибавочного продукта, чем отдают работникам в виде зарплаты. Как подсчитало "Равенство.Медиа", работникам в минувшем году недоплатили 58% созданной ими стоимости, из чего капитал присвоил 44%. Один работник в среднем за месяц создавал товаров и услуг на 169 400 рублей, а получал - 71 200. То есть у нас капитализм не просто дикий, а грабительский. Но мечтатели вроде Чекункова рассчитывают, что от такого куша кто-то откажется добровольно, надо только хорошенько попросить.



А вот еще. Состояние сотни крупнейших миллиардеров РФ достигло к апрелю 559 млрд долларов, что на 13% больше, чем годом ранее. Среди 135 российских миллиардеров более трети имели иностранный паспорт. У половины за рубежом жили семьи, а 2/3 имели там недвижимость. Такой вот "патриотический социализм"...



Ну ладно. Предположим, господин Чекунков нашел сотню предпринимателей и "служителей". Но ведь нужна еще и рабочая сила, которая ныне занята на предприятиях тех самых алчных бизнесменов (кстати, государство у нас - один из главных работодателей). И тут министр предлагает инновационный метод: всеобщая роботизация. "Кроме другого подхода к организации труда (долгосрочное созидание, а не бездушное предпринимательство) России необходимо преодолеть дефицит трудовых ресурсов. Нас немногим больше, чем японцев (146 млн против 122 млн), а площадь страны превосходит Японию в 45 раз. Для сегодняшней России единственный путь - использование технологий и роботизация. В Южной Корее сейчас 868 роботов на 10 тысяч человек, в Японии - 364, в Китае - 187. А в России - 11, в 10 раз меньше среднемирового уровня".



Откуда возьмутся эти роботы, министр не намекает. Произвести их в таком количестве мы не в состоянии - нет ни технологий, ни промышленной базы. Купим в Китае? И снова здравствуйте: главным драйвером развития автор видит нефть, газ и другие полезные ископаемые. Держим курс на сырьевую экономику, прощай, технологический прорыв, о котором столько было разговоров.



Чекунков пишет: "Четверть века мы разумно распоряжались экспортной выручкой, не разменивая золото (нефть/газ/зерно/рыбу и т. д.) на иностранные бусы, а инвестируя в инфраструктуру и развитие собственных отраслей". Какую особенную инфраструктуру мы построили, автор не сообщает, как и о триллионах долларов вывезенной из России прибыли, полученной в том числе от добычи и продажи за рубеж полезных ископаемых. О зарубежных дворцах бизнесменов и чиновников тоже не упоминает. Нет для него и 350 млрд замороженных за рубежом валютных резервов России. Зато министр почему-то считает, что новые предприниматели перестанут отправлять прибыль за границу, а все до копейки отдадут родной стране.



Мечтать, может, и не вредно, но только не чиновнику такого ранга. А то ведь и до беды недалеко. "Плавное замещение рыночных предпринимателей и неэффективных гос-корп-менеджеров созидателями возможно путем направления долгового капитала в созидательные проекты, согласованные государством. Союз служителей и созидателей, оплаченный более смело используемым госдолгом", - пишет Чекунков. То есть фактически предлагается печатать деньги и раздавать их своим, "хорошим" предпринимателям. А определять, кто хороший, а кто не очень, в каком кабинете будут? И сколько к тем рукам прилипнет?



Можно посочувствовать министру, решившему поделиться сокровенными мыслями. Какими примерами подкрепить ему свои умозаключения? Советский опыт развития Дальнего Востока господин Чекунков отвергает, все сводя к принудительному труду. Как, впрочем, и опыт развития Китая и других стран Азии, где якобы существует "мандаринский ген предпринимательства", которого-де у нас нет.



Не так давно президент России заявил, что опыт китайских реформ у нас неприменим. И это абсолютно верно. Потому что в Китае - социализм с китайской спецификой, а у нас - грабительский капитализм. В Китае всеми процессами управляет Компартия, а у нас - "Единая России", которая на словах радеет за народ, а на деле защищает интересы господствующего класса - олигархов и крупного капитала. Не потому ли в 1991 году Россия превосходила Китай по ВВП на 20%, а Индию - в два раза, а сегодня уступает Китаю более чем в 10 раз, а Индии - в два раза? А если мы ошибаемся относительно руководящей и направляющей силы у нас в стране, то у нее есть шанс доказать это. Например, обложить крупный бизнес и состояния реальным, а не декоративным прогрессивным налогом и использовать эти средства на развитие Дальнего Востока и другие прорывные проекты.



С чем невозможно не согласиться, так это с принципами, которые предлагает Чекунков: "Справедливость. Прозрачные и справедливые правила для всех, соблюдаемые служителями и созидателями. Это важнейший запрос общества, и начинать всегда нужно с самих себя. Соревновательность. Не жалеть себя. Не отказываться от конкуренции, а стараться все делать лучше других".



Осталось только министру своим примером доказать, что за этими бренчащими словами есть хоть что-то.