 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ШОС ждут великие дела, - Юрий Тавровский
06:24 03.07.2024

03.07.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ

Напряженность между Пекином и Дели становится вызовом для дееспособности региональных форматов безопасности и сотрудничества

Саммит ШОС в Астане становится импульсом позитивной энергии для планеты, переполненной новостями о скандалах, катастрофах, войнах. Созданная в 2001 году, организация обладает мощной притягательной силой – за минувшие 23 года к первоначальному "ядру" (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан) присоединились Индия и Пакистан (2017), а также Иран (2022). В Астане будет объявлено о вступлении Белоруссии, первой европейской страны. Таким образом, ШОС приобретает новое измерение – весь материк Евразия.

При том что ШОС не является военным блоком, в нее входят 4 ядерные страны – Россия, Китай, Индия и Пакистан. Это больше, чем "ядерная тройка НАТО" – США, Англия и Франция. Кроме того, Россия, Китай, Индия и Иран входят в число "космических держав", располагают мощными средствами доставки мирных и военных грузов. Существующие самостоятельно ракетно-ядерные силы держав ШОС не нацелены на конкурентов из НАТО, но учитываются в стратегических уравнениях авторов планов военных авантюр регионального и глобального масштаба. Главными задачами организации с самого начала были провозглашены укрепление стабильности и безопасности на пространстве, объединяющем государства – участники, борьба с "тремя силами зла": терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, а также наркотрафиком. По мере расширения числа участников организации и улучшения координации усилий росла как географическая сфера ее внимания, так и число обсуждаемых проблем безопасности, степень координации усилий. Важную системную роль играет военный блок ОДКБ, объединяющий большинство членов ШОС. Новым фактором региональной и глобальной безопасности в последние годы становится "боевое слаживание" России и Китая, которое возникло в условиях развязанной против них холодной войны.

Не только военный потенциал, но также экономические возможности и успехи позволят съехавшимся в Астану лидерам уверенно говорить о нынешней ситуации в Евразии, строить планы экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия на обозримое будущее. Преодолевая последствия пандемии КОВИД-19 и незаконных экономических санкций, Россия, Китай и Иран демонстрируют динамику роста. Небывалые успехи демонстрирует Индия, устойчиво развиваются Казахстан, Узбекистан и Пакистан. Президент России Владимир Путин разъяснит основы своего нового плана создания системы евразийской безопасности, исключающей присутствие и тем более вмешательство внешних сил. Председатель Китая Си Цзиньпин будет развивать идеи инициативы "Пояс и Путь", выдвинутой именно в Астане в 2013 году и с тех пор превратившейся в одну из геоэкономических осей мира. Свои планы региональной безопасности есть у Индии, Ирана и других стран – членов.

Существование и тем более расширение зоны мира, безопасности и развития в Евразии несовместимо со стратегическими планами поддержания "глобального хаоса" и особенно сдерживания России, Китая и Ирана – трех важных членов ШОС. Геостратегическим ответом на успехи ШОС и близкой к ней БРИКС можно считать выдвижение США концепции Индо-Тихоокеанской безопасности. Уже создано новое командование вооруженными силами в этом бассейне. В тихоокеанской части новой "системы опасности" за последние годы созданы военный блок АУКУС, тройственные военные союзы США – Япония – Южная Корея и США – Япония – Филиппины. В бассейне Индийского океана ставка делается на военно-политическое объединение КВАД, в которое наряду с США, Австралией и Японией входит также Индия. Используя исторические проблемы отношений Дели и Пекина в сопредельных районах, а также современную конкуренцию двух самых населенных и быстрорастущих стран Евразии, Вашингтон стремится предотвратить преодоление противоречий и, наоборот, обострить ситуацию. Именно в этой перспективе стоит рассматривать недавнюю поездку в Дели "королевы провокаций" Нэнси Пелоси, которая в 2022 году прилетела в Тайбэй в надежде подтолкнуть Пекин к военной операции против Тайваня.

Напряженность между Пекином и Дели становится ощутимой опасностью для дееспособности ШОС и БРИКС, где все решения принимаются только единогласно. Вот почему немалые надежды возлагаются на встречу лидеров в Астане. При деятельном содействии дружественной обеим столицам Москвы можно если не преодолеть накопившиеся противоречия, то хотя бы остановить тенденцию к ухудшению.

На фоне перманентного политического кризиса Запада и импотенции традиционных институтов мирового управления ШОС становится все более важной геополитической структурой. Саммит в Астане призван стать заметным верстовым столбом на маршруте, который ведет к новому мировому порядку. ШОС ждут великие дела!

Источник - fondsk.ru
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