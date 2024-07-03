НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина, - Ксения Логинова

08:04 03.07.2024

3 июля 2024,



Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов Североатлантическому блоку

Ксения Логинова



В НАТО заявили, что Китай бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. До этого генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг пригрозил ввести санкции в отношении Пекина, подчеркнув, что КНР не может больше пытаться "усидеть на двух стульях", поддерживая хорошие отношения как с Россией, так и с Западом. В Пекине, в свою очередь, обвинили альянс во вмешательстве во внутренние дела Китая, отметив, что Запад искажает внутреннюю и внешнюю политику страны, бросая вызов безопасности КНР. Как альянс планирует усилить давление на Пекин, разбирались "Известия".



Не враг, но соперник

"НАТО не рассматривает Китай как враждебную страну, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri.



Он также добавил, что Пекин "поставляет России технологии и электронику для использования в конфликте на Украине". По словам главы альянса, для усиления давления на Китай и стабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе Североатлантический блок углубит сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. Эти вопросы будут осуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.



Столтенберг при этом подчеркнул, что "НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы".



И нашим, и вашим

Это не первые обвинения в адрес КНР со стороны Североатлантического блока. В прошлом году в альянсе заявили о "конфронтационной риторике и дезинформации" КНР, о "злонамеренных гибридных и кибероперациях", наносящих ущерб безопасности НАТО.



Пекин в ответ раскритиковал расширение альянса на восток, заявив о намерении отстаивать свои интересы в АТР. Помимо этого, Китай обвинил НАТО в "усилении конфронтации и напряженности своими заявлениями в сфере ядерной энергетики".



В июне Столтенберг пригрозил Китаю санкциями за якобы поддержку России. Генсек НАТО заявил, что КНР "пытается усидеть на двух стульях", поддерживая хорошие отношения как с Россией, так и с Западом.



"Пекин не может быть и вашим, и нашим. В какой-то момент союзным странам [альянса] придется ввести экономические меры, если Китай не изменит курс", - сообщил глава Североатлантического блока.



При этом, какие именно санкции может применить Запад в отношении КНР, генсек пояснять не стал. Он лишь сказал, что этот вопрос обсуждается на уровне отдельных членов альянса.



Есть ли у Еревана альтернативы с точки зрения обеспечения собственной безопасности

До этого президент США Джозеф Байден заявлял, что Пекин якобы помогает Москве с проведением военной операции на Украине, хотя Китай действительно не поставляет вооружения России. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал угрозы США в адрес Пекина неуместными.



В этот раз официальный представитель Кремля отметил, что Москва негативно относится к обвинениям со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес КНР. "Но, с другой стороны, мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", - пояснил Дмитрий Песков.



Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о вмешательстве НАТО во внутренние дела Китая.



"Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться", - пояснила дипломат.



Мао Нин добавила, что "в действительности, это НАТО непрерывно бросает вызов Китаю [ ...], искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику КНР, а также бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина", - подытожила она.



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Надавить на Пекин

В последнее время США активно усиливают военную напряженность в АТР. По мнению многих экспертов, деятельность Вашингтона по созданию целой сети союзов военно-политического толка в Азии направлена на противодействие Пекину, Москве и Пхеньяну.



В Северной Корее уверены, что союз США, Японии и Южной Кореи превращается в азиатский аналог НАТО, о формировании Западом блоковой системы в АТР предупреждали и российские власти.



29 июня в Восточно-Китайском море завершились военные учения Freedom Edge, которые провели США, Япония и Южная Корея. Как пояснили в Пентагоне, стороны отрабатывали противоракетную и противовоздушную оборону, борьбу с субмаринами, поисково-спасательные мероприятия, киберзащиту и операции по перехвату.



Фото: Getty Images/Gado/Smith Collection

В ближайшие годы проведение таких маневров планируют расширить. Токио проводит учения не только с Вашингтоном и Сеулом, но также и со странами альянса. С 19 по 20 июля планируются маневры "Тихоокеанское небо" на северном острове Хоккайдо с участием Испании, Германии и Франции. Это станет первым совместным развертыванием ВВС этих государств в Индо-Тихоокеанском регионе.



Альянсы для сдерживания Китая

Япония и Южная Корея под контролем США установили партнерство с Североатлантическим альянсом, участвуют в военных учениях и саммитах блока, создали регулярные каналы диалога.



Во время своего визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в Азии сейчас пытаются сколотить блоковую систему.



"Уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. Это, конечно, создает угрозу для всех стран региона, в том числе и для РФ. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать", - отметил глава государства.



Осенью прошлого года российский лидер сообщил, что НАТО в Азии "предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности", нарушая тем самым собственные доктринальные документы, а США, руководствуясь "собственными корыстными интересами", все больше втягивают страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В августе прошлого года в Кэмп-Дэвиде США, Япония и Южная Корея подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве, в особенности в военной сфере, подразумевая проведение совместных учений, военные консультации и обмены военной информацией.



Помимо этого, США создали в АТР альянс QUAD, который также призван сдержать Китай, Россию и КНДР. Помимо этого, против Пекина направлены треугольник Япония – США – Филиппины и альянс AUKUS.



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Что думают эксперты

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с "Известиями" отметила, что доктрина НАТО изначально предполагала Китай в качестве стратегического соперника.



- В данном случае альянс выстраивает систему, как и в отношении России, преследуя задачу по огораживанию и ограничению военно-политических, торгово-экономических возможностей для Китая. Такую же позицию занимают все члены НАТО в отношении КНР. Такую же политику проводят страны ЕС в отношении Пекина, то есть ограничивают возможности влияния. Большую роль в этом играет Еврокомиссия, - пояснила политолог.



Эксперт добавила, что также "происходит активизация деятельности в рамках AUKUS, растет взаимодействие США и НАТО с Японией и Южной Кореей, поднимается вопрос Тайваня и проливов".



- Индо-Тихоокеанский регион рассматривается как новая арена не только соперничества, но и, возможно, будущих военных действий. В данном контексте Китай - это центральное государство, геополитический и экономический соперник США. А значит, НАТО, как инструмент, который использует Вашингтон, в данном случае действует в антикитайском контексте", - резюмировала специалист.



Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина считает, что НАТО ведет информационную кампанию по оправданию расширения на АТР. Она отметила, что Столтенберг именно поэтому и сделал такое заявление в адрес Китая.



"Надо же оправдать китайской угрозой втягивание в НАТО сколачиваемой антикитайской коалиции, то есть расширение сферы ответственности альянса на Азиатско-Тихоокеанский регион. Дальнейшие шаги в этом направлении будут сделаны совсем скоро - на юбилейном саммите блока (на 75-летие) 9–11 июля в Вашингтоне. Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония в 2022 и 2023 годах уже принимали участие в саммитах альянса. Будут участвовать и в юбилейном", - пояснила эксперт.



Китаист Николай Вавилов считает, что представители западного блока в последнее время изменили риторику в отношении Пекина.



"Теперь в глазах Запада это главный виновник войны на Украине. Не думаю, что за этим стоит только тактический торг перед будущей мирной конференцией или даже желание саботировать ту мирную конференцию, которую готовит Китай (с Бразилией), здесь видна стратегия смены статуса Китая от "конкурента" к открытому врагу", - считает политолог.



Эксперт уверен, что это признак "приготовления Запада к прямому конфликту с Китаем, а также обоснованию разрыва связей с ним в ЕС и на других рынках".