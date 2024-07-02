|11:39 Украина лишилась будущего, отвергнув мир на российских условиях, - Окай Депрем
11:38 Почему у Британии больше не будет хороших премьеров
11:36 Сырский в мышеловке: что известно о конфликте Зеленского с новым главкомом ВСУ
11:34 Эфиопия в контексте мировой политики в 1875–1939 гг., - П.В.Густерин
11:31 Прорыв "санитарного кордона" во Франции. Германии приготовиться
11:28 Младший жуз (Запад Казахстана) – идеальное место для удара, - А.Школьников
11:26 Макронизм умер, да здравствует макронизм?
11:23 Главу ООН наградили высоким узбекским орденом
11:22 Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН
10:34 Таких не берут в соотечественники. В Госдуме РФ решили поправить список участников программы переселения
09:39 РосПранкеры разыграли старуху Клинтон от имени Порошенко
09:20 ШОСтливые соседи: что и с кем будет обсуждать Казахстан на саммите в Астане, - Orda.kz
08:52 Путин присвоил 999-й авиабазе в кыргызском Канте звание гвардейской
08:04 НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина, - Ксения Логинова
06:24 ШОС ждут великие дела, - Юрий Тавровский
06:00 РосМинистры... хватит бренчать словами о "патриотизме", - М.Морозов
01:29 Война в Газе заканчивается или..? - Э.Байсалов
01:23 Гидеон Рахман: Ле Пен, Трамп и паника либералов
00:59 Будет ржака. Джен Псаки даст показания о выводе американских войск из Афганистана
00:58 15 родственников Болата Назарбаева претендуют на его наследство
00:53 Межнациональные проблемы в РФ по-прежнему списывают на происки иностранных спецслужб, - Виктор Шацких
00:30 Суд признал законным ограничение митингов в центре Бишкека до 1 октября 2024 года
00:28 Шанхайская организация сотрудничества покоряет новые горизонты, - Дм.Ростов
00:27 Казус Байдена. Он не хочет выходить из президентской гонки. Но и не может оставаться, - В.Бурт
00:22 Роль исламских политических партий в национально-государственном строительстве на Арабском Востоке, - Михаил Стрелец
00:19 Исламизм в России начали прикрывать с никаба, - НГ
00:13 Кабул позвали на диалог. Как прошла катарская конференция по Афганистану
00:07 Первый вице-премьер Роман Скляр возглавит новую структуру в Казахстане – Наццентр по инвестициям
|20:16 Террорист с партбилетом. Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы, - СП
20:14 Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан: прорывы и заминки "континентального моста", - С.Кожемякин
20:13 Культура как политика: индийский опыт, - Кришан Шарма
19:14 Запад копит силы, чтобы в октябре свергнуть грузинские власти, - Камран Гасанов
19:10 Какие темы Путин и Эрдоган обсудят на полях ШОС в Астане
19:06 Грефы высоко летают... и не хотят понимать того, что происходит в стране, - Мих.Морозов
15:56 На российско-казахстанской границе продолжаются раскопки Лапаса - золотоордынской Долины Царей
15:35 Неоконсерватизм и израильское лобби в США, - Дм. Зеленцов
15:33 Псикапитализм. Зловещий оскал Отчуждения, - А.Елисеев
12:12 Штурм Рады и народное вече: В Киеве чуть было не случился очередной майданчик
12:06 "Критиковал президента ненормативной лексикой". Молодого кыргызского акына Жетигена осудили на 3 года
12:05 Поток новых образцов западного оружия на Украину не иссякнет, пока мы бездействуем, – генерал Пуликовский
12:02 Кыргызстан. Стивен Сигал приехал на Иссык-Куль
12:00 Российских мусульман выжили из московских мечетей мигранты-салафиты
11:38 "Это был заговор". В Демпартии признались, что "слили" Байдена на дебатах, - Daily Mail
11:23 Минприроды Киргизии в ранге ио возглавил Азис Сапаралиев
11:12 ИИ на войне. Часть I . - Елена Ларина, Владимир Овчинский
10:51 Фрау Урсула, или Три прыжка к фашизму, - Е.Пустовойтова
10:35 Раненый в Киеве каз-нацик-блогер Айдос Садыков умер не приходя в сознание
10:30 Китайская CNPC прибирает к рукам нефте-газо-сектор Южного Казахстана
09:27 Досанкционного уровня поставок газа надо ждать не раньше 2030 года, - О.Соловьева
09:11 Франция рискует получить лево-правый парламент, - НГ
08:18 ШОС стала орудием влияния Пекина в ЦентрАзии, - Вл.Скосырев
|Путин присвоил 999-й авиабазе в кыргызском Канте звание гвардейской
08:52 03.07.2024
Путин присвоил авиабазе в Канте наименование "гвардейская" за мужество и героизм
Президент России Владимир Путин присвоил 999-й авиабазе в городе Кант наименование "гвардейская".
Соответствующий указ размещен 2 июля на портале официального опубликования российских правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом базы в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов присвоить 999-й авиационной базе почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 999 гвардейская авиационная база", - говорится в документе.
Российская авиабаза находится в Канте с 2003 года.