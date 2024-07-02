Путин присвоил 999-й авиабазе в кыргызском Канте звание гвардейской

08:52 03.07.2024

Путин присвоил авиабазе в Канте наименование "гвардейская" за мужество и героизм

Президент России Владимир Путин присвоил 999-й авиабазе в городе Кант наименование "гвардейская".



Соответствующий указ размещен 2 июля на портале официального опубликования российских правовых актов.



"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом базы в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов присвоить 999-й авиационной базе почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 999 гвардейская авиационная база", - говорится в документе.



Российская авиабаза находится в Канте с 2003 года.