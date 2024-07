ШОСтливые соседи: что и с кем будет обсуждать Казахстан на саммите в Астане, - Orda.kz

Сегодня в столице Казахстана начались мероприятия саммита Шанхайской организации сотрудничества. Для президента Касым-Жомарта Токаева это серьезное дипломатическое достижение: Астане предстоит принять лидеров государств, где живет в общей сложности 45 % населения земли, и стать площадкой для принятия важных политических решений. Orda.kz рассказывает, зачем Казахстану саммит ШОС в Астане и какие общие темы могут обсудить казахстанские власти с соседями в кулуарах.



От конфликтов к диалогу

Для президента Касым-Жомарта Токаева саммит в Астане - большой эпизод в его политической и дипломатической карьере. Казахстанский лидер, последовательно продвигающий политику мирного сотрудничества со всеми центрами силы одновременно, наверняка разыграет свою любимую карту и попытается "залатать трещины", мешающие крупным политическим игрокам переходить от конфронтаций к диалогу. Но это непростая задача: таких трещин немало в том числе и между странами, входящими в ШОС.



Не зря американский политолог Майкл Росси в статье для The Geopolitics отмечает уникальную роль Казахстана, который ухитряется поддерживать позитивные отношения сразу со всеми державами, вовлеченными в глобальные конфликты: Китаем, США, Россией, странами Евросоюза. В рамках ШОС тоже полно противоречий, которые Астана в меру своих сил попытается сгладить.



Казахстанский политолог Валерий Володин отмечает, что Казахстан стремится к максимально широкому, равному и всеобъемлющему диалогу с глобальными партнерами. Президент Токаев продвигает концепцию неделимой евразийской безопасности, которая должна обеспечить мир и процветание как в регионе, так и в мире в целом.



"Разумно, что каждое государство будет отстаивать свои интересы. Так, Казахстан будет делать упор на региональную стабильность, которая позволит реализовывать множество национальных интересов и совместных проектов с Китаем и Россией. Кроме того, дипломатический дар Касым-Жомарта Кемелевича будет подталкивать Шанхайскую организацию сотрудничества стать не просто дискуссионным клубом, а реальным механизмом решения проблем в Евразии при помощи дипломатии",

говорит Валерий Володин.

Политолог обращает внимание на инициативу - а фактически официальный девиз, - с которой Казахстан выступит на предстоящем саммите. Она сформулирована предельно общим образом: "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Но если внимательно присмотреться к этим словам, можно увидеть за ними запрос на более плюралистическую, более разноплановую, более ориентированную на диалог картину международных отношений.



"Звучит настолько рафинированно, словно мы выступаем за все хорошее и против всего плохого, но, по сути, эта инициатива вновь педалирует тему неправильного и нечестного мира лишь с одним полюсом силы, подразумевая под этим Соединенные Штаты Америки",

считает Валерий Володин.

Иностранные эксперты тоже обращают внимание на формулировки, которые использует Астана при описании целей и задач саммита. По словам американского профессора Майкла Росси, Казахстан предлагает вместо концепции "Большой игры" более современный путь "Больших возможностей".



"Астана упорно твердит миру, что именно сотрудничество и диалог приведут мир к процветанию. Но лишь время покажет, прислушаются ли к этим словам мировые державы", - отмечает Майкл Росси.

На стабилизирующие, "миротворческие" инициативы Казахстана обращает внимание и российский политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.



"Полагаю, что в центре внимания будет вопрос обеспечения безопасности и стабильности на пространстве организации. Тема астанинского саммита говорит сама за себя - „Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Обсудят угрозы, рассмотрят риски, заявят об уважении суверенитета и стремлении к миру",

считает Константин Калачев.

Практически с каждым из основных участников ШОС Казахстану есть общие темы для обсуждения - и вопросы, которые лучше обсуждать за плотно закрытыми дверями.



Китай: голодный тигр

Китай - один из крупнейших партнеров Казахстана как по объему товарооборота (41 млрд долларов в 2023 году), так и по количеству совместных энергетических проектов. Во-первых, доля участия КНР в нефтедобывающих проектах на территории Казахстана достигает не менее 16 % (а по отдельным оценкам, до 20–25 %). Во-вторых, Китай - лидер по числу инвестпроектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии в Казахстане. Так что вопросы энергетики на саммите наверняка затронут (не зря в преддверии мероприятия новый глава КМГ встречался с председателем совета директоров китайской CNPC).



Разумеется, пойдет речь и о реализации инициативы "Один пояс - один путь", и о китайских инвестициях в казахстанскую промышленность. В целом председатель КНР Си Цзиньпин наверняка станет главным гостем саммита - и к его высказываниям сейчас приковано повышенное внимание.



"В условиях меняющейся международной обстановки по всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству Китая и Казахстана мы сталкиваемся с небывалыми угрозами и вызовами, но в то же время она порождает новые шансы и возможности", - говорится в полной цветистых фраз статье, которую Си Цзиньпин написал для Kazinform.

Можно не сомневаться, что "китайский тигр" громко проявит себя на саммите в Астане - в том числе, вероятно, громкими заявлениями против "однополярного мира" (которые заранее вызывают беспокойство у отдельных стран ШОС, делающих ставку на сотрудничество с США). По крайней мере, идея ШОС как одного из центров нового миропорядка отвечает тем устремлениям, которые демонстрирует Си Цзиньпин.



"ШОС не позиционирует себя ни как военный блок, ни как организацию непосредственной безопасности в регионе, поэтому можно говорить, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня пытается моделировать новый многополярный миропорядок. В целом попытки создания новых полюсов силы на площадках ШОС, ОДКБ, СНГ заметно усиливаются в связи с изоляцией России и трений „глобального Запада" с Китаем",

указывает Валерий Володин.

А вот что останется в кулуарах, если вообще будет упомянуто, так это недавний скандал вокруг крупной утечки персональных данных казахстанцев, в которой оказались замешаны китайские хакеры. Казахстанские чиновники прилагали максимум усилий, чтобы участие Китая в этой истории не педалировалось, но осадок остался, и если на саммите будут сделаны какие-то совместные казахстанско-китайские заявления по вопросам кибербезопасности, их уже не получится воспринимать без доли иронии.



Россия: вопросы за скобками

Еще одна страна ШОС, с которой у Казахстана есть "незакрытый гештальт", - это Россия.



Экономическая и энергетическая зависимость РК от северного соседа остается высокой, при этом риторика отдельных российских политиков в последние месяцы такова, что в казахстанском обществе нарастает напряженное отношение к Кремлю. Действия российских властей, демонстративно ищущих логистические пути в обход Казахстана, не повышают градус оптимизма по поводу дальнейшего развития отношений между двумя странами.



Касым-Жомарт Токаев однозначно попытается снизить это напряжение. Российский политолог Константин Калачев полагает, что все неудобные вопросы - в первую очередь проблемы, связанные с санкционным давлением - на саммите оставят за скобками. По словам эксперта, такие мероприятия - это как бы витрина международных отношений, поэтому там будут решаться исключительно рабочие вопросы.



"Политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное взаимодействие в целом удовлетворяет обе стороны. А нюансы можно обсуждать и без ШОС. Вот тема террористических угроз прозвучит наверняка, как и общее стремление к многополярности", - уверен Константин Калачев.

Действительно, тема совместной борьбы с терроризмом максимально удобна для Астаны: не зря Касым-Жомарт Токаев любезно предлагал российским властям содействие после жестоких терактов в Дагестане, хотя Казахстан довольно ограничен в возможностях при таком содействии.



Еще одна очевидная тема для диалога между РК и РФ в рамках саммита - энергетическая, как и в случае с Китаем. Здесь речь может пойти и о вопросах газоснабжения северных регионов Казахстана, и о закупках электроэнергии, и о реализации проекта по строительству новых ТЭЦ в казахстанских городах с привлечением российских инвестиций. А непосредственно перед саммитом представители КМГ и российского "Сибура" обсуждали реализацию проекта "Силлено" по строительству газохимического комплекса для производства полиэтилена в Атырауской области.



Кроме того, есть основания полагать, что на саммите (открыто или кулуарно) поднимут тему возможного сотрудничества с "Росатомом" при строительстве первой казахстанской АЭС. Ведь соответствующие планы остаются в силе - и Россия, наряду с Южной Кореей, остается одним из главных претендентов на их реализацию.



Можно ожидать, что общение между Касым-Жомартом Токаевым и российским президентом Владимиром Путиным на саммите в Астане будет подчеркнуто любезным и открытым, но максимально сдержанным.



Кыргызстан и Узбекистан: энергия для будущего

По-видимому, энергетические вопросы станут главной темой обсуждения на саммите - и это касается не только отношений Казахстана с Китаем и Россией, но и связей с ближайшими соседями по Центральной Азии, Кыргызстаном и Узбекистаном.



"В Астане будет принята стратегия энергетического сотрудничества, рассмотрены перспективы совместных проектов в энергетике, нефте- и газоразведке, экологии и водных ресурсах. Все эти темы прямо затрагивают наши национальные интересы, и в итоге - каждого казахстанца", - подчеркивает Валерий Володин.



У Кыргызстана и Узбекистана есть что обсудить с казахстанскими властями - в первую очередь это касается грандиозного проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, который заморозили еще в советские времена. Несмотря на то, что у экологов к этому долгострою отношение неоднозначное, вопросы общей энергетической безопасности и равного доступа к водным ресурсам - это, пожалуй, сейчас главная потенциальная тема для переговоров между Казахстаном и ближайшими центральноазиатскими соседями.



Как отмечает Аскар Алимжанов, обозреватель The Times of Central Asia, Казахстан и Узбекистан - две крупнейшие экономики Центральной Азии - после распада Советского Союза активно конкурировали за первенство в регионе. Но с тех пор ситуация изменилась, и из соперников две страны стали союзниками. Отношения двух стран несколько омрачил недавний визит российского президента Владимира Путина в Узбекистан, заставивший отдельных экспертов говорить о некоем "выборе Москвы в пользу Ташкента". Тем полезнее будет общение в рамках саммита для Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева, которое позволит Казахстану и Узбекистану тщательнее выработать совместную стратегию развития.



"Вместо соперничества, которое зачастую выходит за рамки конструктивного, Узбекистан и Казахстан, видимо, решили объединить усилия и работать в команде с соседями по региону", - заключает Аскар Алимжанов.

Индия и Пакистан: холод в июле

За несколько дней до саммита в Астане стало известно, что индийский премьер-министр Нарендра Моди планирует его проигнорировать. Не в последнюю очередь - чтобы "не быть частью антиамериканских заявлений", которые наверняка прозвучат со стороны китайского лидера Си Цзиньпина. Но еще и ради того, чтобы лишний раз не встречаться с представителями Пакистана - пакистанско-индийские отношения до сих пор настолько сложны, что от них в Астане даже в июле может похолодать.



Казахстан, вполне вероятно, попытается стать медиатором в сложных отношениях между Индией и ее соседями. Но насколько Астана в состоянии повлиять на затяжные конфликты, которые тянутся уже много лет, вопрос дискуссионный. Не в последнюю очередь из-за того, что первую скрипку на саммите будет играть Китай.



"Взаимопонимание и создание мер доверия государств ШОС - дело довольно непростое, в особенности когда китайская сторона активно стремится к экономической гегемонии в регионе и легко подомнет под себя прочих участников. В последние годы увеличивается количество конфликтов, втягивающих в свою орбиту государства ШОС. Китай и Индия, как и Пакистан и Индия, не способны в ближайшей перспективе разрешить пограничные конфликты. Угрозы терроризма и экстремизма выходят на новый виток, и есть большой шанс, что они затронут именно государства ШОС",

отмечает политолог Валерий Володин.

Для Касым-Жомарта Токаева отсутствие Моди на саммите - повод для разочарования. Присутствие премьер-министра Индии могло бы разнообразить встречу глав ШОС, чтобы она не выглядела как безусловное доминирование Китая. Но у Нарендры Моди хватает других проблем, которые нужно решать, поэтому его отказ от визита в Астану - не повод для обиды, а всего лишь свидетельство тщательной расстановки приоритетов.



В отличие от Нарендры Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует посетить Астану. Он намерен использовать этот визит, чтобы "поделиться точкой зрения Пакистана на важные региональные и мировые проблемы" и подтвердить, что Исламабад приложит все усилия для совместного решения этих проблем в рамках ШОС.



Все шире и шире

Наконец, последний вопрос, который наверняка так или иначе поднимут в рамках саммита, - расширение организации. В участники ШОС уже попросилась Беларусь, а в перспективе, учитывая все большую легитимацию режима, установленного движением "Талибан", в этом списке спустя некоторое время может оказаться и Афганистан.



"Расширение ШОС - разумная мера, которая, однако, создает дополнительные центры обсуждений и принятия решений, увеличивая и без того непростые бюрократические процессы. Но внедрение большего количества государств в полной мере отвечает логике существования ШОС", - резюмирует Валерий Володин.

Ситуация в Афганистане также однозначно станет одним из поводов для обсуждения между государствами ШОС (очевидным образом особенно она интересует Иран и Пакистан, но также беспокоит и другие государства организации - например, Узбекистан, который рискует остаться без воды из-за строительства печально известного канала Кош-Тепа).



О том, как на предстоящий саммит ШОС смотрит его главный гость - председатель КНР Си Цзиньпин, - можно подробнее прочесть в этом материале. Источник - Orda.kz

