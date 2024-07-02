РосПранкеры разыграли старуху Клинтон от имени Порошенко

09:39 03.07.2024

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и позвонили ей от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В разговоре она заявила, что согласна работать против избирательной кампании Дональда Трампа.



Также Клинтон заявила, что Украине необходимо оказывать поддержку, чтобы страна могла не только удерживать линию обороны, но и перейти в наступление. В этом случае многие в США сделают все возможное для переизбрания Байдена, считает она. Пранкеры, представившиеся Порошенко, ответили, что Трамп ненавидит Украину и в случае его переизбрания ситуация с помощью стране осложнится.



Также Клинтон высказалась о возможном вступлении Украины в НАТО. Политик рассказала "Порошенко", что ее команда усердно работает над тем, чтобы убедить американцев и немцев в необходимости принять страну в объединение.



"Давайте сначала получим поставки, предадим их вашим солдатам, попробуем получить часть российских замороженных активов, давайте работать над НАТО. Если случится худшее, если Трамп победит, нам всем придется решить, что делать", - передает Первый канал.



Ранее сообщалось, что Киев не получит приглашение вступить в НАТО на ближайшем саммите Альянса. Такой информацией поделился глава британского МИД Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.