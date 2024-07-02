Таких не берут в соотечественники. В Госдуме РФ решили поправить список участников программы переселения

10:34 03.07.2024

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками. Авторы пояснили, что по программе переселения соотечественников в Россию переезжают преимущественно граждане Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, "как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ". В этой связи предлагается уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, "проживающие в государствах, входивших в состав СССР", а лица и их потомки, которые относятся к народам, "исторически проживающим на территории РФ", а также "выходцы из РСФСР и РФ". Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил "Ъ", что у него много вопросов к законопроекту. Критически оценили инициативу и опрошенные "Ъ" эксперты.



Депутаты Дмитрий Кузнецов (СРЗП), Михаил Матвеев (КПРФ) и Алексей Журавлев (ЛДПР) внесли в Госдуму поправки к ФЗ "О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом", значительно сужающие круг лиц, которые признаются соотечественниками. Согласно действующему законодательству, соотечественниками признаны: лица, "сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ", чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ; бывшие граждане СССР, "проживающие в государствах, входивших в состав СССР", а также "выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ". Парламентарии же предлагают считать соотечественниками лишь тех лиц и их потомков, которые проживают за пределами РФ и относятся к народам, "исторически проживающим на территории РФ", а также "выходцев из РСФСР и РФ". Согласно пояснительной записке, законопроект призван скорректировать реализацию программы добровольного переселения соотечественников.



Программа, о которой идет речь, запущена указом президента в июне 2006 года. Ее цель - помочь вернуться в страну людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. При переселении в РФ участники программы и члены их семей могут рассчитывать на социальную поддержку. Например, им оплачивается переезд, выплачивается пособие на обустройство, пособие по безработице, предоставляется компенсационный пакет (услуги в области образования, здравоохранения, социального обслуживания и занятости) и другие льготы.



"Подавляющее число заявлений на участие в программе поступает от граждан Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ, но которые являются гражданами состоявших в составе СССР государств,- отмечают депутаты.- Очевидно, что в настоящее время реализация программы уже не отвечает изначально поставленным целям, и представляется необходимым законодательно закрепить предлагаемые изменения, соответствующие текущему положению дел".



Авторы инициативы привели данные мониторинга ГУ МВД по вопросам миграции, согласно которому за 2023 год наибольшее число заявлений на участие в программе поступило от граждан Таджикистана - "от 23,5% в четвертом квартале 2023 года до 34,7% во втором квартале 2023 года от общего количества поданных заявлений". На втором месте оказались граждане Армении (от 15% до 21%) и Казахстана (от 13% до 26%).



Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева обратила внимание, что перечня народов, "исторически проживающих на территории РФ", не существует:



"В 2021 году депутат Константин Затулин ("Единая Россия") вносил поправку с новым определением, где предлагал утвердить такой перечень правительству, включив в него государствообразующий народ, представителей белорусского и украинского народа как исторически близких народов. А без такого перечня - это неработающая, по сути, формула".



Кроме того, отметила госпожа Докучаева, авторы говорят только "об РСФСР и РФ". "РСФСР образовалась в 1922 году - они (авторы инициативы.- "Ъ") исключают потомков тех, кто принадлежал к волне первой российской эмиграции. Эти потомки сохраняют русский язык, приверженность культуре, а им отказывают в признании соотечественниками и в праве на поддержку, например, русских школ за рубежом",- посетовала ученый.



Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил "Ъ", что у него также возникли вопросы: "А что, например, делать, если дети от смешанных браков - отец таджик, а мать русская? Или бабушка русская, а все остальные таджики или киргизы". Кроме того, считает глава СПЧ, такой законопроект "ставит в истории барьер" между нынешней страной, Российской империей и Советским Союзом, "как будто этого не существовало в нашей общей истории". "Проблема не в том, что надо давать гражданство по крови, а в том, что надо давать российское гражданство тем людям, которые нужны РФ,- заявил господин Фадеев.- Здесь принципиально должен быть другой подход. Мы заявляем и имеем шансы на это, что Россия будет одним из лучших мест на земле для жизни. Надо думать, как сделать нашу страну новой землей обетованной и как при этом не потерять свою собственную идентичность".



Эмилия Габдуллина, Илона Калинич