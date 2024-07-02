Главу ООН наградили высоким узбекским орденом

11:23 03.07.2024

Глава ООН награжден орденом "Дустлик" высшей степени



Шавкат Мирзиеев и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили транспортную взаимосвязанность, продовольственную, энергетическую и информационную безопасность в регионе. Президент Узбекистана выразил "решительную поддержку" инициативам главы ООН по международной безопасности и стабильности.



