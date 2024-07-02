 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главу ООН наградили высоким узбекским орденом
11:23 03.07.2024

Глава ООН награжден орденом "Дустлик" высшей степени

Шавкат Мирзиеев и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили транспортную взаимосвязанность, продовольственную, энергетическую и информационную безопасность в регионе. Президент Узбекистана выразил "решительную поддержку" инициативам главы ООН по международной безопасности и стабильности.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 1 июля в резиденции "Куксарой" провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, пребывающем в стране с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития, расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ход реализации совместных проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития.

антониу гутерриш, государственная награда, оон

Отмечены "интенсивная динамика и беспрецедентно высокий уровень сотрудничества". Сторонами реализуются 140 совместных программ и проектов. Только за последние годы по инициативе Узбекистана принято 10 специальных резолюций Генеральной ассамблеи ООН, говорится в сообщении.

В прошлом месяце страна была избрана в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) и Административный совет Международной организации труда. Представитель Узбекистана впервые стал членом Комитета по правам человека ООН. В Ташкенте начало свою работу представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития - специального учреждения ООН. В следующем году в Самарканде пройдет 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО.

Состоялся также обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Шавкат Мирзиеев выразил "решительную поддержку инициативам генерального секретаря по обеспечению международной безопасности и стабильности, реформированию ООН и ее основных органов, проведению в этом году Саммита будущего в Нью-Йорке".

Рассмотрены вопросы взаимодействия в области развития транспортной взаимосвязанности, обеспечения продовольственной, энергетической и информационной безопасности в регионе. Обсуждена ситуация в Афганистане, подчеркнута необходимость расширения гуманитарной помощи афганскому народу, выработки консолидированной стратегии мирового сообщества в отношении этой страны.

По итогам встречи достигнута договоренность о совместной разработке Рамочной программы сотрудничества с ООН в Целях устойчивого развития Узбекистана на 2026−2030 годы.

антониу гутерриш, государственная награда, оон

После переговором состоялась церемония вручения Антониу Гутерришу одной из высших государственных наград Узбекистана - ордена "Дустлик" высшей степени. Награда вручена "за активное продвижение солидарности и единства в мире, повышение эффективности деятельности организации, а также укрепление сотрудничества между нашей страной и ООН".

Вручая награду, президент Шавкат Мирзиеев отметил личный вклад Антониу Гутерриша в достижение "современного беспрецедентно высокого уровня сотрудничества между Узбекистаном и ООН".

На церемонии присутствовали послы многих стран в Узбекистане.На церемонии присутствовали послы многих стран в Узбекистане.

Он также выделил многолетние усилия главы ООН по укреплению международной безопасности и стабильности, реформированию институтов глобального управления, продвижению Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, обеспечению "зеленого" и цифрового развития, продовольственной и энергетической безопасности.

Источник - Газета.uz
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