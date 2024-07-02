Младший жуз (Запад Казахстана) – идеальное место для удара, - А.Школьников

11:28 03.07.2024

Младший жуз – идеальное место для удара

национализм, салафизм и криминал процветают в регионе, формируя идеальную среду для бунта и восстания против центра



Андрей Школьников



