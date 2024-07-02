|Младший жуз (Запад Казахстана) – идеальное место для удара, - А.Школьников
11:28 03.07.2024
Младший жуз – идеальное место для удара
национализм, салафизм и криминал процветают в регионе, формируя идеальную среду для бунта и восстания против центра
Андрей Школьников
Политика последних десятилетий заложила мину замедленного действия под Казахстаном в виде его западной части, исторических земель племен Младшего жуза – более пассионарных, бедных, страдающих от безработицы, обиженных и обделенных. Практически вся нефть страны, что является основой благосостояния последних 30 лет, добывается здесь, но местному населению практически ничего не достается. Большая часть прибыли забирается элитой страны и ТНК. Последние прекрасно понимают, что в перспективе транспортировка через территорию России прекратится и вытягивают последнее.
Недовольное, малообразованное, энергичное и жаждущее "справедливости" население системно обрабатывается англосаксами и турками. Национализм (племенной и общетюркский), салафизм и криминал процветают в регионе, формируя идеальную среду для бунта и восстания против центра. Принимая во внимание очень низкую территориальную связанность страны, слабость внутренних войск и армии, родоплеменную лояльность и религиозный фактор, Младший жуз остается самым простым и удобным местом для удара по Казахстану / Средней Азии. Центральные власти просто не успеют на начальном этапе среагировать и погасить пламя, а потом будет поздно.
В начале 2022 г. произошла попытка перехвата власти в стране, взятия ее под контроль полностью. В качестве инструмента использовали специально привезенных в города мамбетов (ругательное понятие, близкое по смыслу к быдло, гопники, селюки и др.), готовых бить, крушить и грабить. Данной силы не хватило для получения контроля, в следующий раз стоит ждать салафитов, которых в свое время вывезли из Сирии на север Афганистана. Речь идет о десятках тысяч исламистов, представителей местных народов (уйгуры, казахи, узбеки, таджики и др.), которые разместились на автономных от пуштунов землях и ждут только команды для движения на север.
Ферганская долина, с ее высокой плотностью населения, и запад Казахстана, с очень высокой поддержкой салафитов, идеальны для одновременного удара. Если будут блокированы аэропорты и дороги, власти в Астане просто не смогут быстро навести порядок, а время пойдет на часы, после чего власть в регионе будет полностью потеряна, десятки /сотни тысяч беженцев хлынут в разные стороны, понадобится масштабная сухопутная операция.
Сам Казахстан не будет способен к этому, особенно если параллельно запылает Ферганская долина, Россию позовут не сразу, время будет упущено. Последние годы ТНК активно готовятся к уходу, выкачивая последнее, фактически списав среднеазиатские активы. Как только западные управленцы и специалисты получат команду на выход, лучше тоже выезжать, хотя бы на несколько недель, не рискуйте.
Если Казахстан не справится самостоятельно, а это наиболее вероятный сценарий, то Россия будет вынуждена брать под защиту территории с относительно высокой плотностью населения на севере и востоке (см. рисунок), формируя южнее от них зону безопасности. В части запада возникнет ключевой вопрос - удобство для защиты, т.е. по естественным преградам. Месторождения нефти будут законсервированы, так как своей нефти хватает. В отношении юга – отдельные анклавы: города, Байконур, стратегические месторождения урана и коммуникации к ним.
Фильтрация населения будет вестись как сейчас в отношении граждан бУкраины – любая компрометирующая фотография или пост в соцсетях (салафизм, национализм) и въезд закрыт - живите на юге. России в принципе не нужен весь этот бардак и проблемы в своем подбрюшье, но логика намерений не совпадает с логикой обстоятельств.
И, да, для понимания реального политического веса и влияния Касыма Токаева, нужно смотреть на количество и динамику представительства его рода / племени среди руководства республики…