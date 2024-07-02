 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сырский в мышеловке: что известно о конфликте Зеленского с новым главкомом ВСУ
11:36 03.07.2024

Эксперты рассказали о последствиях острого противостояния

Богдан Львовский

На Украине разгорается новый конфликт между гражданским и военным руководством. С одной стороны, президент Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. С другой стороны, началась информационная кампания против главкома ВСУ Александра Сырского - близкая к офису президента депутат рады Марьяна Безуглая потребовала возбудить против него уголовное дело. "Известия" разбирались в ситуации.

За что критикуют Сырского и Содоля

В конце июня на Украине обострился конфликт между гражданским и военным руководством. Сначала объектом критики стал генерал Юрий Содоль, который с 2018 года командовал украинской морской пехотой, а в феврале нынешнего года стал главой объединенных сил ВСУ, считался близким соратником главкома ВСУ Александра Сырского.

Так, начальник штаба полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России) Богдан Кротевич обвинил Содоля в военных преступлениях. По его словам, командующий "убил больше украинских солдат, чем любой российский генерал". "Военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят. У нас судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного пункта, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат", - говорил Кротевич и сообщал, что отправил заявление в госбюро расследований.

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В свою очередь, бывший глава одесского "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в России) Сергей Стерненко заявил, что Содоль любит лично управлять взводами и ротами, каждое такое вмешательство приводит к большим потерям. "Когда начинаются служебные расследования, то наказывают обычных ротных или комбатов", - отмечал Стерненко. По его словам, генерал также подбирает лояльных командиров бригад, которые не ценят личный состав, но берегут имущество, выдают бойцам минимум беспилотников.

Наконец, в кампании поучаствовала близкая к офису президента депутат рады Марьяна Безуглая. Она сообщила, что во время прорыва российской армии в районе Торецка в середине июня Юрий Содоль пьянствовал в Одессе. "Это кулуарный мясник, который скроет все, что надо скрыть вышестоящему начальству. Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны сплачиваться на почве ненависти к своему руководителю? Главнокомандующий ВСУ, неужели вам все это безразлично? Или это ваш замысел?" - писала она.

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский

В итоге президент Зеленский уволил Юрия Содоля, ему на смену пришел бригадный генерал Андрей Гнатов, который ранее занимал должность заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" сухопутных войск ВСУ. Интересно, что зимой Гнатова называли в числе главных конкурентов главкома Залужного, вероятно, теперь он будет оппонировать уже Сырскому.

Что еще известно о конфликте

После отставки Содоля конфликт не утих, депутат Безуглая обрушилась с критикой уже непосредственно на главкома Сырского. Так, она заявила, что в ВСУ средняя укомплектованность бригад составляет 40–50%, но командование не занимается доукомплектацией, а создает новые подразделения. По ее словам, это делается для того, чтобы пристроить побольше офицеров и генералов, создать дополнительные "тыловые схемы" и "размазать" технику по всей линии фронта.

Безуглая отмечает, что в таких условиях ВСУ теряют позиции и людей, но командование все устраивает. "Мы видим, что на линии фронта ютятся десятки подразделений с низкой укомплектованностью, каждое занимает свою узкую полоску. В итоге никто ни за что не отвечает. Это очень удобно для вышестоящего начальства, ведь при необходимости, при какой-то неудаче можно запустить служебное расследование и найти виноватого", - подчеркнула она.

Кроме того, Безуглая сообщила, что подала заявление против Сырского в госбюро расследований, потому что ее не пускают на линию фронта. В свою очередь, бывший депутат рады Игорь Луценко заявил, что в украинской армии идет борьба двух поколений командиров - прошедших советскую школу и молодых, которые выдвинулись после 2014 и 2022 годов. По его словам, первые представляют собой "коллективного Януковича", злоупотребляют риторикой о единоначалии и дисциплине и относятся к солдатам как к рабам.

Развернувшаяся кампания породила бурную дискуссию в соцсетях. По одной из версий, конфликт начался из-за того, что в июне Сырский впервые отказался выполнять указание президента Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. "Сырскому поручили подготовить, а потом начать масштабное наступление с помощью пехоты. Тот не хочет этого делать, ссылаясь на отсутствие авиации. Он понимает, что его могут убить свои же солдаты, которых очень много поляжет в полях", - говорится в сообщении инсайдерского Telegram-канала.

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По другой версии, офис украинского президента пытается переложить ответственность за текущие неудачи. Известно, что украинским войскам по-прежнему не удается остановить российское наступление. Так, в июне Минобороны РФ сообщало о взятии восьми населенных пунктов и интенсивных боях на подступах к Часову Яру, Торецку, Волчанску и другим городам. Возможно, офис украинского президента стремится обелить Зеленского и переложить ответственность на военное руководство.

Что говорят эксперты

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает отставку Сырского вполне вероятной.

- Я думаю, замена главкома через какое-то время действительно произойдет. Сырский очень слаб в аппаратном плане, у него нет крепких связей в окружении Зеленского. К тому же он не пользуется популярностью в войсках. Более того, ему всегда могут припомнить родственные связи в России. Думаю, в какой-то момент на Сырского повесят вину за неудачи ВСУ, чтобы отвести народное недовольство от президента и близких к нему лиц. Пока, впрочем, время для этого не пришло, пока мы видим только прогрев информационного поля, - отмечает он.

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Политолог Дмитрий Родионов говорит, что отставка Сырского неизбежна.

- Его и назначали на пост главкома для того, чтобы сделать ответственным за все неудачи ВСУ, а потом аккуратно "слить". Вопрос только в том, когда эта отставка произойдет. Я думаю, что в качестве громоотвода он еще послужит, но через некоторое время неизбежно будет уволен, - утверждает он.

Источник - Известия
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