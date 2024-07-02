Украина лишилась будущего, отвергнув мир на российских условиях, - Окай Депрем

11:39 03.07.2024

dikGAZETE

Турция



Неготовность Украины к миру ставит под вопрос ее будущее

dikGAZETE: Украина лишилась будущего, отвергнув мир на российских условиях



Киев оказался в крайне сложном положении, пишет dikGAZETE. Несмотря на всю финансовую и военно-техническую поддержку со стороны Запада ВСУ несут огромные потери, однако Зеленский не садится за стол переговоров. По мнению автора статьи, это грозит Украине полным опустошением и демографической катастрофой.



Окай Депрем



Попытки США и западной коалиции навязать Украине и России мирный договор на своих условиях пока, судя по всему, не увенчались успехом и воспринимаются негативно не только Москвой, но и в то же время большинством стран глобального Юга.



Недавняя конференция в Швейцарии в очередной раз продемонстрировала, что большая часть государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки не поддерживают Киев, к тому же выявила отчетливый раскол среди союзников Вашингтона.



ВСУ почти за два с половиной года не смогли достичь ни одной военной цели



С каждым днем ситуация на поле боя становится все более удручающей для Украины, и такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Киев к поиску путей быстрого достижения мира с Москвой. Сегодня можно смело сказать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны достичь тех целей, которые неоднократно озвучивал Владимир Зеленский.



Ни захват республик Донбасса, ни установление полного контроля над Запорожской и Херсонской областями, ни, более того, завоевание Крымского полуострова – все это неосуществимо для ВСУ даже чисто теоретически как в силу быстрого усиления российской армии, так и ввиду ужасных потерь, понесенных украинскими войсками за почти два с половиной года.



Хотя Запад с начала боевых действий обеспечил киевской администрации огромные финансовые и военно-технические ресурсы, вся эта помощь не смогла изменить ход вооруженного конфликта в пользу Украины.



При посреднической роли Турции стороны достигли соглашения в Стамбуле. Но есть нюанс



Тысячи танков, бронированных боевых машин, артиллерийских орудий и другой дорогостоящей военной техники, собранной из арсеналов и складов НАТО, как это ни парадоксально, сыграли роковую роль для будущего как самого киевского режима, так и для Украины в целом.



Прежде всего необходимо напомнить, что сразу после начала Россией специальной военной операции в конце февраля 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал посредническую миссию и предложил сторонам конфликта возможность заключить мирное соглашение в Стамбуле.



В результате в конце марта 2022 года в Турции начались переговоры между российской и украинской делегациями. В ходе переговоров Москва предложила Киеву весьма мягкие условия, которые в принципе были приняты и согласованы высокопоставленными представителями как России, так и Украины.



Достигнутая в марте 2022 года возможность мира на лучших условиях с визитом Джонсона была выброшена на помойку



В то время Зеленский в целом получил возможность остановить боевые действия, спасти жизни сотен тысяч солдат своей армии, обеспечить возвращение миллионов беженцев в свои дома и сохранить свою власть ценой некритичных территориальных уступок, сокращения численности своих вооруженных сил и объявления "нейтрального" статуса страны.



Однако в ходе экстренного визита в Киев Борис Джонсон (Boris Johnson) – тогда занимал пост премьер-министра Великобритании – отговорил Зеленского от подписания позитивного мирного соглашения и пообещал украинской армии неограниченную поддержку со стороны Запада. Итак, Киев отверг данное соглашение и тем самым в очередной раз нагло обманул Москву.



Цена конфликта – сотни тысяч погибших и не менее миллиона раненых солдат



Отказ Владимира Зеленского от щедрого предложения Москвы уже стоил украинцам катастрофических демографических потерь.



Хотя министерство обороны Украины скрывает данные о количестве убитых и раненых солдат и офицеров, по мнению авторитетных военных исследователей и экспертов, на данный момент это число выражается в сотнях тысяч погибших и порядка миллиона раненых.



Фактически от регулярной армии, созданной Киевом до начала военного конфликта, практически ничего не осталось, и теперь украинские власти пытаются принудительно мобилизовать десятки тысяч совершенно неподготовленных к боевым действиям мужчин, большинство из которых категорически непригодны к военной службе по состоянию здоровья и в силу возраста.



Политика нацистской Германии



Украинское правительство, отправляя на поле боя больных, необученных солдат без какой-либо подготовки, сегодня делает практически то же самое, что и Третий рейх в 1945 году, когда он отчаянно пытался отсрочить свое неизбежное исчезновение ценой жизни старых и молодых.



Бессмысленное уничтожение мужского населения страны в отчаянных боях с российской армией в сочетании с печальным фактом того, что Украину покинули не менее десяти миллионов беженцев, во многом положило конец надеждам на будущее как государства, так и народа.



Во время распада СССР население Украинской Советской Социалистической Республики приближалось к 52 миллионам человек. Сегодня же на этих землях осталось всего 20 миллионов.



Если конфликт будет продолжаться в том же духе и все больше украинцев будут бежать в ЕС и Россию, то украинские города полностью опустеют в ближайшем будущем.



Умный лидер уже давно принял бы российские условия мира и снял бы свою страну с эшафота



В вышеописанной ситуации любой разумный лидер, думающий о судьбе своих граждан, не стал бы выдвигать фантастические проекты, такие как отнять территории у ядерной державы, и принял бы мирные предложения, которые Россия все еще сохраняет на повестке дня.



Тем не менее Владимир Зеленский, к сожалению, продолжает настаивать на своей "формуле мира", которая уже давно является абсолютно невозможной, из-за чего Украина ежедневно теряет сотни, а иногда и тысячи своих солдат и десятки квадратных километров территории.



Единственное, чем можно объяснить эту настойчивость: Зеленский продолжает выполнять программу известных иностранных держав, для которых ни судьба Украины, ни трагедия ее народа не имеют никакого значения...