 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Визит Орбана в Киев дал России жесткий урок. Розовые очки пора выбрасывать, - Дм.Попов
14:13 03.07.2024

Важнейшим выводом из визита венгерского лидера Орбана в Киев является вот какой: розовые очки надо окончательно выбросить. Через них в России очень долго смотрели на Запад. Сейчас, конечно, убрали в ящик, но периодически цепляют на нос и видят каких-то "пророссийски настроенных западных лидеров".

Розовые очки пора выбрасывать

Конечно, Орбан – критик западной военной помощи Украине и единственный европейский лидер, поддерживающий общение с Владимиром Путиным. Но прагматизм и "пророссийскость" все же разные вещи.

Орбан, по официальной версии, поехал в Киев потому, что Венгрия сейчас председательствует в ЕС. Вполне обоснованное прикрытие для того, чтобы решить с Зеленским вопрос о правах венгероязычного меньшинства Украины – закарпатских венграх.

За визитом у нас следили под микроскопом. Очень радовались, что Орбан с Зеленским за руку не поздоровался, шутили на эту тему. Потом, конечно, рукопожатие для протокольной съемки было, но на этом никто внимания, понятное дело, уже не акцентировал.

Орбан предложил прекращение огня для ускорения начала мирных переговоров. И, естественно, получил ответ, что Киев прекращать огонь не намерен, поскольку это якобы даст России передышку и позволит собраться с силами. А России зачем прекращать огонь? Именно сейчас, когда медленно, но верно наша армия освобождает оккупированные киевским режимом территории, когда у ВСУ проблемы с комплектованием и поставками оружия (что признают сами украинские военные и политики, а также западные эксперты), когда очевидно, что надо давить? Единственное условие прекращения огня ранее назвал Путин – вывод украинских войск с наших территорий: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.

Так что же такого пророссийского сделал Орбан? Провенгерского – вполне возможно. Собственно, только этим, направленностью на обеспечение национальных интересов своего народа, он и отличается от большинства европейских политиков. Вот только "другом России" или союзником он из-за этого не становится.

У России, как известно, есть только два союзника – ее армия и флот. Со всеми остальными отношения должны быть сугубо прагматичными. Но для этого придется сначала раздавить розовые очки солдатским ботинком.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
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