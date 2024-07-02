 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Национальный университет водного хозяйства и ирригации" откроют в южно-казахстанском Таразе
14:32 03.07.2024

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам восстановления гидромелиоративно-строительного института в Жамбылской области на базе Таразского регионального университета

primeminister.kz, 2 июля

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам восстановления гидромелиоративно-строительного института в Жамбылской области на базе Таразского регионального университета.
В нем приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, вице-министры водных ресурсов и ирригации, национальной экономики, юстиции, а также руководство Агентства по защите и развитию конкуренции и акимата Жамбылской области.
Канат Бозумбаев заслушал отчет о создании соответствующей материально-технической базы нового университета, финансировании и кадровом обеспечении.
Вице-премьер напомнил, что восстановить один из базовых вузов страны поручил Глава государства. Университету будет присвоен статус национального, он будет специализироваться только на проблематике водных ресурсов. В преподавательский состав также войдут зарубежные ученые. Ведутся переговоры с университетами из Европы, Китая, России и США о партнерстве с новым вузом. Для привлечения абитуриентов будут предусмотрены образовательные гранты.
Вице-премьер поручил ускорить необходимые межведомственные процедуры – учебное заведение должно открыть свои двери уже в сентябре.

Источник - primeminister.kz
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