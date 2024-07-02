Разоблачен Тамбовским судом как враг народа алко-олигарх Шефлер

19:23 03.07.2024

Водочного магната Шефлера признали экстремистом и забрали его заводы

Суд признал экстремистским объединением бизнесмена Шефлера и его компании и конфисковал заводы



Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему коммерческим организациям. Согласно вердикту, предприниматель и его люксембургские компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ.



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Как сообщает "Интерфакс", суд прошел в закрытом режиме. Иск надзорного ведомства был удовлетворен, в том числе в части изъятия в пользу государства активов Шефлера на территории России.



Агентство указывает, что в Тамбовской области функционирует спиртзавод Шефлера мощностью 10 тысяч декалитров в сутки. По оценке Генпрокуратуры, его капитализация превышает 2 млрд рублей, ежегодная выручка составляет порядка 1,5 млрд рублей, валовая прибыль оценивается в 700 млн рублей. Также Шефлер владеет расположенными в Калининграде АО и ООО. Аресту по иску прокуратуры также подлежат движимое и недвижимое имущество бизнесмена, включая денежные средства в банках.



Генпрокуратура потребовала признать водочного магната Юрия Шефлера и его компании экстремистским объединением



Прокуратура ранее заявила, что Шефлер, по версии ведомства, поощряет украинские обстрелы российских регионов и что компании финансируют фонд, помогающий ВСУ.



Накануне запрещенным экстремистским объединением были признаны журналист Александр Невзоров (внесен в РФ в реестр иноагентов) и его супруга Лидия Невзорова. Суд постановил изъять имущество Невзоровых в России.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА