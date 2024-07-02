"Без России не получится". О чем договорился Путин с партнерами в Астане

21:54 03.07.2024

Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС



МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Ренат Абдуллин. В столице Казахстана проходит двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Естественно, с участием Владимира Путина. Первый день он посвятил по большей части двусторонним рабочим встречам. О главном, что прозвучало в Астане, - в материале РИА Новости.



Наилучший период в истории



Мировое внимание было приковано к переговорам президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Хотя они виделись относительно недавно - в мае в Пекине, нашлось что обсудить. Как известно, набирающая силу связка Москва - Пекин очень беспокоит Запад.



"Наши страны стояли у истоков Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году", - напомнил Путин. И с расширением круга участников ШОС "укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого глобального миропорядка".



"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, - указал президент. - Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга".



Сотрудничество, уточнил он, не направлено против кого бы то ни было. "Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов", - подчеркнул Путин.



Развивается торговля, что отмечали и в ходе его майского визита в Пекин. "И сегодня можем еще раз это констатировать. За первое полугодие мы видим позитивную динамику", - уточнил он. Те же тенденции и в туристической сфере: в январе - мае только безвизовым групповым туризмом воспользовались более 260 тысяч человек.



В целом взаимодействие Москвы и Пекина "выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", заключил президент.



"Встречи на полях многосторонних мероприятий - это не только добрая традиция между нами, но и воплощение высокого уровня китайско-российских отношений", - указал, в свою очередь, председатель Си.



И добавил: "В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе".



Тет-а-тет главы государств общались почти час. Обсудили и международную повестку. "В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о содержании переговоров.



Туризм и АЭС



Еще одна встреча, которая явно беспокоит Запад, - с Реджепом Тайипом Эрдоганом. У Анкары в ШОС - статус партнера по диалогу.



"Несмотря на все сложности текущего момента в мире, тем не менее отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, - отметил Путин. - Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне - 55 миллиардов долларов".



Реализуются все совместные крупные проекты. Хорошие результаты в сфере туризма. "За прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции - 6,3 миллиона", - привел статистику президент. И поблагодарил коллегу за условия, создаваемые для россиян.



"Конечно, мы продолжаем активно работать по ряду важнейших направлений международной политики, находимся в постоянном контакте с вами. И наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласовывают позиции по ключевым направлениям", - подчеркнул Путин.



Эрдоган напомнил о совместном строительстве атомной электростанции "Аккую", на очереди - АЭС в Синопе. "Я верю, что последуют серьезные шаги", - сказал он. И пригласил российского коллегу в Турцию "в кратчайшее время".



За закрытыми дверьми они тоже провели около часа. По сообщению канцелярии турецкого президента, обсуждали ситуацию в Сирии, а также Ближний Восток и Украину.



30 миллиардов долларов



Отдельно встретился Путин c президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава принимающей саммит ШОС страны предложил российскому лидеру совершить еще один визит в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



"Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть вас - теперь уже с государственным визитом в нашей стране", - отметил Токаев.



"Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение - оно, безусловно, принимается", - ответил Путин.



"Мы с вами в постоянном контакте, - напомнил российский президент. - Товарооборот растет. Он достиг почти 30 миллиардов долларов. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов".



Токаев оценил двустороннее сотрудничество как развивающееся "по восходящей линии". Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года. "По сути, они олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств", - заявил он.



Японские агрессоры, "Север - Юг" и нефть



Монголия в ШОС - наблюдатель. Москва - один из основных торговых партнеров Улан-Батора: Путину и Ухнаагийн Хурэлсуху было о чем побеседовать. Российский лидер по традиции обратился к истории: "В этом году мы отмечаем знаковую дату - 85 лет победы на реке Халхин-Гол над японскими агрессорами". Что касается современности, то страны набрали "хороший темп" по торговле, несмотря на некоторое снижение в 2023-м.



С президентом Азербайджана (партнер по диалогу) Ильхамом Алиевым Путин обсудил товарооборот (в первом полугодии - рост на 13 процентов), гуманитарное сотрудничество, а также инфраструктурные проекты. "Конечно, здесь на первое место выходит известная трасса "Север - Юг", - уточнил он.



"Мы решительно настроены на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории", - ответил Алиев. Помимо этого, и "в энергетической сфере есть новые идеи", "соответствующие структуры находятся в постоянном контакте".



В беседе с премьер-министром Пакистана (в ШОС - с 2017-го) Шахбазом Шарифом президент России особо выделил два направления: энергетика и агропромышленный бизнес. Москва готова наращивать поставки энергоносителей, все больше зерновых уходит на пакистанский рынок. "Мы получили нефть от вашей великой страны, мы очень признательны за это. Мы должны и дальше следовать по этому пути", - подтвердил Шариф.



В программе второго дня саммита - пленарное заседание и встреча в формате "ШОС плюс", на которую приглашены руководители государств - наблюдателей и партнеров по диалогу, главы международных организаций. Кроме того, в ШОС примут Белоруссию. Потом подпишут Астанинскую декларацию и другие совместные документы.