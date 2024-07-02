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Казахстан рассмотрел в Китае ключевого партнера,- В.Панфилова
00:07 04.07.2024

2.07.2024

Пекин использует ШОС для продвижения своих экономических и военно-политических интересов
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
В аэропорту Астаны председателя КНР Си Циньпина встретили в лучших китайских традициях.
Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил в аэропорту Астаны председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан 2 июля. К этому обязывает не только статус государственного визита, но и связавшая лидеров двух стран крепкая дружба. Высокого гостя приветствовали также выстроившиеся в шеренгу дети с флажками двух стран, они исполнили песню на китайском языке, сообщила Акорда (штаб-квартира администрации президента Казахстана). Си Цзиньпин также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3–4 июля, а затем отправится с двухдневным визитом в Таджикистан.

Накануне Касым-Жомарт Токаев в интервью "Синьхуа" отметил, что между ним и Си Цзиньпином сложились "подлинно дружеские и доверительные отношения". Хотя всего пять лет назад уровень антикитайских настроений в Казахстане зашкаливал. Многими казахами Китай в течение столетий воспринимался чаще как враг, нежели партнер. А подписанное в 2015 году соглашение между странами о вводе 55 объектов на сумму 27 млрд долл. вызвало в республике массовые акции протеста, в ходе которых звучали требования остановить экспансию Китая (см. "НГ" от 05.09.19). Считалось, что Китай переносит в Казахстан вредные производства. Однако президенту Токаеву удалось откорректировать эту программу и вывести отношения с Поднебесной на новый уровень. Поэтому неслучайно Си Цзиньпин в своем интервью казахстанскому изданию заявил, что "отношения между двумя странами развились от всестороннего стратегического партнерства до вечного всестороннего стратегического партнерства".

Китайский лидер также подчеркнул, что современная история китайско-казахстанских отношений начинается с китайской инициативы "Пояса и пути". "Именно эта рамка является определяющей для сотрудничества двух стран сегодня, где Пекину важно добиться добрососедских и партнерских связей с важным для себя поставщиком и в дальнейшем, возможно, более активным транзитером товаров и услуг. А для Астаны важно добиться китайских инвестиций, а не кредитов, в модернизацию собственной энергетики, в промышленные мощности, развивать цифровое сотрудничество – как лидеру по цифровым технологиям в регионе – и образовательные контакты с крупным соседом", – сказала "НГ" научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и Современной Азии (ИКСА РАН) Александра Перминова.

Китай в 2023 году стал основным торговым партнером Казахстана с приростом товарооборота на 30%, аналогичный рост и у другого важного показателя – с 2400 до 4700 увеличилось число казахстанско-китайских предприятий в Республике Казахстан (РК). "Астана, что неудивительно, как и Москва, сегодня смотрит в том числе на Восток. Для Китая, как и для России, важна безопасность РК с точки зрения как устойчивости политического режима, так и экономической состоятельности страны. От этого зависит функционирование торговых путей из Китая в Европу, а также поставки энергоресурсов в сам Китай", – считает эксперт.

Китаю, по словам Перминовой, крайне важно держать руку на пульсе в отношениях с Казахстаном, особенно после определенного пандемийного спада – не зря почти сразу после отмены ограничений страны ввели безвизовый режим, начали наращивать туризм и культурно-гуманитарное сотрудничество. Важно для Пекина и понимать, как и кто сегодня из внерегиональных государств реализовывает свои интересы в Казахстане на фоне мировой турбулентности, – это и про договоренности по поставкам критически важных минералов в Великобританию и ЕС. Кроме того, Китай остается одним из гарантов безопасности в Большой Евразии на фоне концентрации внимания России на украинском кризисе, китайская сторона активно выступает за поддержку диалога в рамках ШОС.

"Пекин и Москва одинаково поддерживают формулировку о "неделимости евразийской безопасности", которой еще только предстоит обрасти большей детализацией и смыслами на фоне уже общепризнанного слома старой европейской или евро-атлантической системы безопасности", – подчеркнула эксперт.

Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев назвал визит Си Цзиньпина в Казахстан "событием огромной важности для Астаны". "В условиях обострившихся отношений между Россией и Западом Казахстан видит в Китае ключевого партнера для сохранения стабильности и экономического благополучия. Растущий товарооборот, инвестиционная активность Пекина и его роль в ШОС и БРИКС укрепляют эту позицию", – считает эксперт. Неслучайно, по его мнению, руководство Казахстана дает понять, что сближение с Россией или Западом сегодня может быть более токсичным и несет для страны более высокие риски, поскольку может спровоцировать негативную реакцию в отношении Астаны со стороны и Москвы, и Пекина либо Вашингтона и коллективного Запада в зависимости от того, с кем Казахстан решит углублять отношения.

"Россия в целом поддерживает развитие связей Казахстана с Китаем, предпочитая видеть в Пекине конкурента Западу, а не себе. Развитие отношений с Китаем позволяет Казахстану занять нейтральную позицию в украинском конфликте, не примыкая ни к России, ни к Западу. Эта позиция отражает стремление к мирному решению конфликта на основе существующего статус-кво", – отметил Воробьев. В то же время, по его мнению, Казахстан понимает важность сохранения связей с Россией в энергетической и экономической сферах. Москва также важна для Астаны в контексте балансирования отношений с Китаем.

Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев полагает, что визит Си Цзиньпина в Астану, а также его участие в саммите ШОС – это стратегический шаг, отражающий усиление позиций Китая на постсоветском пространстве. "После начала конфликта в Украине геополитическая ситуация в регионе кардинально изменилась. ОДКБ как военно-политическая структура оказалась в кризисе, а ЕАЭС превратился в канал для серого импорта. В этих условиях Китай активно укрепляет свои позиции, используя ШОС как платформу для продвижения своих экономических и военно-политических интересов", – сказал "НГ" Сатпаев.

По мнению эксперта, ключевым фактором становится проект "Пояс и путь", который активно развивается и включает в себя транскаспийские маршруты. В этой игре Центральной Азии отведена важная роль: регион предоставляет Китаю удобные транспортно-логистические маршруты и решает проблему продовольственной безопасности.

"Китай активно развивает экономические проекты в регионе, включая соглашения о поставках сельскохозяйственной продукции и договоры о поставках газа от "Газпрома" в Казахстан и Узбекистан. Однако усиление российского влияния в нефтегазовом секторе несет в себе определенные риски для стран ЦА, так как Китай диктует свои условия и устанавливает цены на рынке. Странам ЦА важно оценивать риски и искать баланс в отношениях с Китаем и Россией, стремясь максимально использовать преимущества своего географического положения", – считает Сатпаев.

По мнению Сатпаева, в будущем Китай станет играть ключевую роль в экономике и политике ЦА, особенно на фоне ослабления России под давлением санкций. Странам ЦА необходимо быть осторожными в отношениях с Китаем и Россией и для собственной безопасности нужно диверсифицировать экономические и внешнеполитические связи, активно взаимодействовать внутри региона и формировать собственную повестку дня на глобальном уровне

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720040820


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