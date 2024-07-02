 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.07.2024
01:19  Народ раскусил "паразит-элиту" и устал от нее, - Петр Акопов
00:48  ШОС превращается в противовес НАТО, - В.Скосырев
00:42  Отставка Давосского лицемера Шваба, - Владислав Юрицын
00:33  Запрет никаба в Дагестане выходит то ли временным, то ли необязательным, - НГ
00:27  Рынок труда в Кыргызстане. Почему иностранные рабочие начинают вытеснять местных, - "ВечБишкек"
00:16  Китайские ученые нашли на Тибете еще одну пещеру - загадочных гоминидов денисоцев
00:15  Как заваривался котел ненависти, - Андрей Рудалев

00:10  Демократы готовы сплотиться вокруг кандидатуры в президенты Камалы Харрис
00:07  Казахстан рассмотрел в Китае ключевого партнера,- В.Панфилова
Среда, 03.07.2024
21:54  "Без России не получится". О чем договорился Путин с партнерами в Астане
19:23  Разоблачен Тамбовским судом как враг народа алко-олигарх Шефлер
14:32  "Национальный университет водного хозяйства и ирригации" откроют в южно-казахстанском Таразе
14:19  Политические евнухи. Успех правых во Франции обезглавит ястребов в ЕС, - Грегор Шпицен
14:13  Визит Орбана в Киев дал России жесткий урок. Розовые очки пора выбрасывать, - Дм.Попов
11:39  Украина лишилась будущего, отвергнув мир на российских условиях, - Окай Депрем
11:38  Почему у Британии больше не будет хороших премьеров
11:36  Сырский в мышеловке: что известно о конфликте Зеленского с новым главкомом ВСУ
11:34  Эфиопия в контексте мировой политики в 1875–1939 гг., - П.В.Густерин
11:31  Прорыв "санитарного кордона" во Франции. Германии приготовиться
11:28  Младший жуз (Запад Казахстана) – идеальное место для удара, - А.Школьников
11:26  Макронизм умер, да здравствует макронизм?
11:23  Главу ООН наградили высоким узбекским орденом
11:22  Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН
10:34  Таких не берут в соотечественники. В Госдуме РФ решили поправить список участников программы переселения
09:39  РосПранкеры разыграли старуху Клинтон от имени Порошенко
09:20  ШОСтливые соседи: что и с кем будет обсуждать Казахстан на саммите в Астане, - Orda.kz
08:52  Путин присвоил 999-й авиабазе в кыргызском Канте звание гвардейской
08:04  НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина, - Ксения Логинова
06:24  ШОС ждут великие дела, - Юрий Тавровский
06:00  РосМинистры... хватит бренчать словами о "патриотизме", - М.Морозов
01:29  Война в Газе заканчивается или..? - Э.Байсалов
01:23  Гидеон Рахман: Ле Пен, Трамп и паника либералов
00:59  Будет ржака. Джен Псаки даст показания о выводе американских войск из Афганистана
00:58  15 родственников Болата Назарбаева претендуют на его наследство
00:53  Межнациональные проблемы в РФ по-прежнему списывают на происки иностранных спецслужб, - Виктор Шацких
00:30  Суд признал законным ограничение митингов в центре Бишкека до 1 октября 2024 года
00:28  Шанхайская организация сотрудничества покоряет новые горизонты, - Дм.Ростов
00:27  Казус Байдена. Он не хочет выходить из президентской гонки. Но и не может оставаться, - В.Бурт
00:22  Роль исламских политических партий в национально-государственном строительстве на Арабском Востоке, - Михаил Стрелец
00:19  Исламизм в России начали прикрывать с никаба, - НГ
00:13  Кабул позвали на диалог. Как прошла катарская конференция по Афганистану
00:07  Первый вице-премьер Роман Скляр возглавит новую структуру в Казахстане – Наццентр по инвестициям
Вторник, 02.07.2024
20:16  Террорист с партбилетом. Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы, - СП
20:14  Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан: прорывы и заминки "континентального моста", - С.Кожемякин
20:13  Культура как политика: индийский опыт, - Кришан Шарма
19:14  Запад копит силы, чтобы в октябре свергнуть грузинские власти, - Камран Гасанов
19:10  Какие темы Путин и Эрдоган обсудят на полях ШОС в Астане
19:06  Грефы высоко летают... и не хотят понимать того, что происходит в стране, - Мих.Морозов
15:56  На российско-казахстанской границе продолжаются раскопки Лапаса - золотоордынской Долины Царей
15:35  Неоконсерватизм и израильское лобби в США, - Дм. Зеленцов
15:33  Псикапитализм. Зловещий оскал Отчуждения, - А.Елисеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Демократы готовы сплотиться вокруг кандидатуры в президенты Камалы Харрис
00:10 04.07.2024

Вице-президент США Камала Харрис является основной альтернативой для замены президента США Джо Байдена в качестве кандидата на выборы от Республиканской партии, если он решит выйти из президентской гонки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.

"Если ее назовут кандидатом от партии, 59-летняя Харрис заберет деньги, собранные кампанией Байдена, и унаследует инфраструктуру [предвыборной] кампании. У нее также самая высокая узнаваемость имени среди всех альтернатив и самые высокие рейтинги среди демократов, которых можно было бы серьезно рассматривать в качестве кандидата", - говорится в материале.

Кроме того, согласно опросу Reuters/Ipsos, Камала Харрис отстает от Дональда Трампа на 1 процент - 42 против 43 процентов. Как отмечает издание, она уже прошла проверку на национальную должность и выдержала пристальное внимание со стороны республиканцев.

Ранее стало известно о преимуществах Харрис в качестве замены Байдена. Уточняется, что она достаточно популярна среди демократов, женщин и темнокожих избирателей, а также ее кандидатура не вызовет раскола в партии.

Источник - Reuters
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720041000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
- Рабочий график главы государства
- Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
- Олжас Бектенов обсудил с главой китайской компании CNPC Дай Хоуляном совместные проекты в энергетической сфере
- Снижение цен на социально значимые продукты питания по итогам полугодия зафиксировано в РК
- К визиту председателя Си
- Тезисы выступления на обсуждении проекта нового Налогового кодекса в центральном офисе Демократической партии "Ак жол"
- Главы МИД Казахстана и Индии провели переговоры в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  