Китайские ученые нашли на Тибете еще одну пещеру - загадочных гоминидов денисоцев

00:16 04.07.2024

3 июля. Китайские и европейские палеонтологи обнаружили в тибетской пещере Байшия ранее не известные останки денисовцев, а также свидетельства того, что эти древние люди питались мясом большого числа горных животных, в том числе баранов-бхаралов и диких тибетских яков. Это позволило им долгое время выживать в суровых климатических условиях Тибета, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Nature.



"Проведенный нами анализ находок из пещеры Байшия указывает на то, что денисовцы охотились на большое число животных, которые обитали в высокогорных степях Тибета, употребляли их мясо в пищу и использовали их кости для изготовления орудий труда. Вкупе с находками из российской Денисовой пещеры и лаосской пещеры Там Нгу Хао это говорит о том, что эти денисовцы умели приспосабливаться к жизни в самых разных условиях среды", - пишут исследователи.



Это открытие было совершено группой европейских и китайских палеонтологов под руководством доцента Копенгагенского университета Фридо Велкера при проведении раскопок на территории тибетской пещеры Байшия. Здесь несколько лет назад были впервые обнаружены останки денисовцев за пределами российского Алтая в виде фрагмента челюсти возрастом в 160 тыс. лет.



Это побудило ученых, а также десятки других палеонтологов и палеогенетиков, провести дополнительные раскопки на территории пещеры Байшия, чтобы найти останки денисовцев, а также изучить условия их жизни. В общей сложности, в ходе этих раскопок ученые обнаружили более 1,8 тыс. костей животных и костяных орудий труда, а также фрагмент ребра денисовца, чей возраст составляет 48-32 тыс. лет.



Столь большое число находок позволило ученым проанализировать то, чем питались тибетские денисовцы и как менялась их диета с течением времени. Анализ показал, что основу диеты этих древних людей составляли горные бараны-бхаралы, дикие яки, газели-гоа, а также фазаны и лошади. Пропорции останков этих животных и птиц менялись от одного слоя отложений на дне пещеры к другому - денисовцы гибко меняли стратегии добычи пищи и переходили на новый тип добычи при истощении ресурсов.



В дополнение к этому, ученые обнаружили большое число порезов и других следов обработки на останках всех изученных видов животных и птиц, что говорит о том, что денисовцы одинаково эффективно извлекали ресурсы и пытались использовать кости всех видов местной фауны для изготовления орудий труда. Такое умение, как предполагают исслелователи, позволило денисовцам прожить несколько десятков тысяч лет на Тибете и пережить несколько резких перемен климата, произошедших в конце ледниковой эры.



О денисовцах

В начале текущего десятилетия палеогенетики из Германии и их российские коллеги-археологи сообщили об открытии "третьего" вида людей, чьи останки были найдены в Денисовой пещере. Впоследствии аналогичное открытие было совершено в тибетской пещере Байшия. Последующие раскопки и генетические исследования показали, что "алтайские люди" не исчезли бесследно, так как часть их генов и мутаций сохранились в геномах современных тибетцев, полинезийцев, индейцев Южной Америки и некоторых народов Юго-Восточной Азии.