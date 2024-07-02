Запрет никаба в Дагестане выходит то ли временным, то ли необязательным, - НГ

00:33 04.07.2024

Соответствующая фетва пока не обнародована официально

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



С анонсированной фетвой Муфтията Республики Дагестан (МРД) о запрете никаба вышла непонятная история. 3 июля заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сказал, что этот стиль одежды мусульманок, закрывающий лицо, будет временно запрещен в регионе. Он утверждал, что сделанное накануне заявление совета мусульманских экспертов неверно поняли. Но 1 июля муфтий Ахмед Абдулаев однозначно заявил, что фетва готовится. Между тем на официальном сайте МРД текст богословского заключения до сих пор не размещен.

В среду на аккаунтах Духовного управления мусульман (Муфтията) Дагестана появилось видеозаявление заместителя республиканского муфтия Абдуллы Салимова, что более ранние сообщения о решении алимов – богословов по поводу запрета никаба были неверно поняты СМИ. "В этой связи Муфтият Республики Дагестан уполномочил меня выступить с заявлением, – сказал религиозный деятель. – Муфтий (Абдулаев. – "НГ"), ссылаясь на обращение от Министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".



Что же случилось накануне? Вечером 2 июля за подписью Ахмеда-Хаджи Исаева, руководителя отдела фетв МРД, опять же в аккаунтах организации в соцсетях появилось сообщение. "После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов (богословско-правовых школ суннитского ислама. – "НГ") отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение. Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер", – говорится в этом тексте.



Отметим, что у Муфтията РД и отдела фетв той же централизованной организации разные аккаунты, скажем, в Telegram. И оба сообщения были опубликованы соответственно на разных страничках. Так что если верующий или просто любопытный гражданин захочет получить полную картину того, как развивалась эта история, он должен обращаться к разным первоисточникам, хотя речь идет об одной религиозной организации.



Но все началось с реплики муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева на встрече главы республики Сергея Меликова с общественностью 1 июля. Речь на мероприятии шла об угрозе терроризма и экстремизма. Также обсуждался резонансный случай травли врача одной из дагестанских клиник, которая потребовала от пациентки снять никаб для определения диагноза. Во время обсуждения муфтий и упомянул о работе над составлением богословского заключения. "Никаб – сегодня наши работники работают над этим – мы будем выносить фетву о запрете никаба… Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете", – приводят его слова информационные агентства.



Между тем на момент сдачи номера "НГ" в печать официальный документ так и не опубликован на сайте Муфтията Республики Дагестан. Именно такая публикация делает предписание алимов обязательным для исполнения верующими республики.



Отметим, что смысл заявления, сделанного советом богословов 2 июля, перекликается с более ранними утверждениями муфтия Москвы по версии Духовного управления мусульман РФ Ильдара Аляутдинова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. Религиозные деятели говорили в конце мая, когда только поднимался вопрос об одежде, закрывающей лицо, что носить никаб – право, но не обязанность мусульманок.



Напомним, что ранее происходили трения между муфтием Дагестана и его алимами. В ноябре 2023 года, сразу после погрома в аэропорту Махачкалы, из организации были уволены двое сотрудников, которые называли "джихадом" теракты, совершенные палестинским движением ХАМАС в Израиле 7 октября. Один из уволенных сотрудников работал в отделе фетв, а другой занимался вопросами замирения религиозных экстремистов.