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Отставка Давосского лицемера Шваба, - Владислав Юрицын
00:42 04.07.2024

Отставка Клауса Шваба
03.07.2024 Владислав ЮРИЦЫН
Харассмент оказался обоюдоострым оружием
У кармы нет времени ждать. Криминализация харассмента на Западе приняла неуправляемые формы. К тому же, как показало дело кинопродюсера Харви Вайнштейна, у этого крайне широко трактуемого вида преступлений еще и нет срока давности. Отставка в прошлом бессменного руководителя Давосского форума Клауса Шваба иронична тем, что фронтмен ультраглобалистской повестки сам активно разгонял каток харассмента и расового равноправия. Ну а потом закономерно попал под него. Но харассмент – это всего лишь форма устранения функционера, причина же в неспособности г-на Шваба реализовывать поставленные перед ним задачи.

Давосский экономический форум

Давосский экономический форум – это швейцарская НКО (так они себя позиционируют, хотя последний раз билет на тусовку стоил $250 тысяч) со штатом сотрудников более 500 человек. При таком коллективе в силу закона больших чисел неизбежно будут какие-нибудь вещи, которые подпадают под определение харассмента.

По большому счету, только 6 сотрудниц (из 80 респондентов) в интервью The Wall Street Journal сообщили о домогательствах старших менеджеров и 2 рассказали о приставаниях со стороны VIP-гостей. Если принять во внимание, что Давосский форум создает дикий дефицит элитных эскортниц по всей Швейцарии с захватом Германии и Австрии, где счет идет на тысячи гетер, то всего два случая от людей из высшего света – это вообще ни о чем.

С Клаусом Швабом ситуация более запущенная. Практически все работавшие с ним женщины пожаловались на постоянные неприличные комментарии по поводу их внешности. По нынешним временам в западном мире это очень серьезное обвинение. Будь г-н Шваб обвинен в педофилии – еще куда ни шло, а тут харассмент и ситуация для него предельно опасная.

В каких-то аспектах давосский фигурант оказался между молотом и наковальней. Шесть сотрудниц забеременели, ушли в декрет и за это были уволены. Вроде все нормально – входит в программу продвижения идеологии чайлдфри (сознательное желание не иметь детей). Однако точно такое же поведение работодателя противоречит агрессивному феминизму, по которому женщина всегда права. Ситуация как в нацистском концлагере, где одни положения правил противоречили другим, из-за чего всегда был повод убить заключенного.

Клаус Шваб оказался обвинен и по расовой повесточке. Он использовал слово "негр", как будто не зная что такое является литературной нормой только в русском языке, да еще и в оскорбительном формате "ниггер". Плюс выяснилось, что темнокожих людей в данном сомнительном НКО не продвигали по карьерной лестнице.

Есть еще такое явление как эйджизм – дискриминация по возрасту. Его в давосской организации тоже практикуют. К примеру, уволили группу сотрудников старше 50 лет в пользу омоложения персонала. В этой связи даже интересно как себя воспринимает г-н Шваб в возрасте 86 лет.

Это в старые времена давосский основатель за словесные выпады в адрес внешности своих работниц воспринимался бы западным обществом в качестве невоспитанного толстосума. Теперь же он уличен в попрании самых святых либерально-похабных ценностей, а данный грех из категории неискупаемых. По вине и наказание в виде отставки.

Лицемерие всегда было неотъемлемой чертой западных элит вообще и ультаглобалистов в частности. Пропагандируют борьбу с парниковыми газами, а сами в Давос прилетают на частных бизнес-джетах. Мужчинам из простонародья рекомендуют содомию, тогда как в реальности взвинчивают цены на элитных проституток. Вкладывают гигантские ресурсы в рекламу вегетарианства и съедобных насекомых, при этом в меню ресторанов, обслуживающих Всемирный экономический форум, никаких вегетарианских и червячковых блюд нет.

По большому счету, харассмент, расовая дискриминация и эйджизм – это всего лишь инструменты достижения политических целей и сведения счетов. Сейчас более интересным является вопрос: в кто "заказал" Клауса Шваба?

The Wall Street Journal считается правоконсервативной газетой. То есть если делить элитариев на ультраглобалистов и их противников, то американское издание склоняется к противникам тех сил, которые стоят за г-ном Швабом.

Своеобразной точкой разлома стала книга "COVID-19: Великая перезагрузка". Она вышла в свет через два месяца после начала мировой пандемии. Поскольку обстоятельные книги с такой скоростью не пишутся и не издаются, "большие мужчины" сразу поняли, что "Великая перезагрузка" была написана заранее. Следовательно, продвигающие ее в информационное пространство силы, заблаговременно знали как будет развиваться пандемия и какие меры в ходне нее последуют.

"Инклюзивный капитализм" Клауса Шваба предполагает радикальное сокращение правящей элиты. Особенно в тех сегментах, которые сегодня группируются вокруг суверенных государств. Правящие верхушки государств вполне четко осознают, какие ресурсы сосредоточены в транснациональных корпорациях и надгосударственных структурах согласования и управления. Однако та же атомная бомба, например, остается под контролем суверенных государств, политическим лидерам которых перспектива их ликвидации в обозримой перспективе совершенно не нравится.

Такие силы вполне могли зайти на г-на Шваба с помощью харассмента и расовой повестки, поскольку разрушительная мощь данных явлений уже состоялось и требовалась только адекватная информационная подача. Судя по итогу, все получилось довольно результативно. Правда, основатель Давосского форма является председателем в бесчисленном количестве различных общественных фондов и попечительских советов, но здесь главное выдернуть стержень, а потом уже все остальное со временем посыплется.

Другим заказчиком устранения Клауса Шваба с политической сцены могли выступить сами ультраглобалисты. У них мало времени для реализации своего проекта инклюзивного капитализма, поскольку прежний единый глобальный мир быстро фрагментируется и зонируется. Нужен лидер более молодой, энергичный и успешный. Неспроста же г-н Шваб сам ставил линию отсечения сотрудников на возрасте 50 лет.

В публичном пространстве основатель Давосского форума уже сформировался в одиозную фигуру для своих оппонентов. На него прочно повесили ярлык, из-за чего в последние годы все его и без того сомнительные предложения "трансгуманистической" направленности априори встречаются в штыки. За ними всегда видят второе дно и уши ТНК.

Совсем другой вопрос: где и среди кого искать замену Клаусу Швабу? В свое время прошло много лет, прежде чем появление президентов и премьер-министров в Давосе стало для них честью и маркером принадлежности к элитарной тусовке. К тому же многие эксперты утверждают, что дефицит времени для проекта ультраглобалистов уже стал непреодолимым барьером.

Война в Восточной Европе, противостояние лагерей вокруг Вашингтона и Пекина друг другу, дискредитация долларовой системы, распад международного права, экономический кризис и неуверенность во всем уже породили мощные линии разлома. Если США с помощью политических манипуляций удастся отрезать Китай от рынка Евросоюза, то будет выбита еще одна несущая опора из глобальной системы, которая продолжает разрушаться. И довольно стремительно. В общем, сменщику Клауса Шваба не позавидуешь.

Источник - zonakz.net
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