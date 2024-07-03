 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ШОС превращается в противовес НАТО, - В.Скосырев
00:48 04.07.2024

03.07.2024

Главным событием саммита стали переговоры Путина и Си Цзиньпина
Владимир Скосырев

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подтвердили решимость укреплять стратегическое партнерство двух держав.
Ни Украина, ни ее опекуны на Западе не присутствуют на встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Тем не менее, поскольку на нее прибыли главы России, Китая, Турции, генсек ООН, переговоры по Украине в кулуарах саммита, вполне вероятно, прошли, сказал видный чиновник Казахстана. По его словам, это стало продолжением беседы лидеров РФ и КНР, которая состоялась в мае в Пекине. Обсуждались экономические связи двух держав и совместная борьба с террористами. Не случайно накануне саммита военные РФ и КНР провели совместное учение по обоим берегам реки Амур.

Кроме Путина, Си, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в саммите в Астане участвуют премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже приедет, так как Белоруссия становится полноправным участником ШОС.

Другие видные гости – генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Этот список говорит сам за себя. Созданная первоначально Россией, Китаем и бывшими советскими республиками Средней Азии для обеспечения безопасности и урегулирования пограничных проблем, ШОС превратилась во влиятельного игрока на международной арене. В состав ШОС входит также Иран. Тегеран еще избирает наследника Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета в мае. Поэтому Иран представляет исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер.

Статус наблюдателя имеют Турция, Саудовская Аравия, Египет. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил в Астану главу МИД страны Субраманьяма Джайшанкара.

Американские СМИ и политологи осознали, что игнорировать событие в Казахстане нецелесообразно. Они утверждают, что для Путина саммит важен прежде всего потому, что он свидетельствует о крахе попыток Запада изолировать Россию с помощью санкций.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина. Но Казахстан не участвует в Римском статуте об учреждении МУС и потому игнорирует его предписания. Это служит еще одним подтверждением того, что у США и их союзников "руки коротки", чтобы дотянуться до главы России.

Правозащитные организации на Западе не жалуют не только Москву, но и Пекин. Они даже обвиняют КНР в жестоких притеснениях мусульман-уйгуров и других религиозных меньшинств. Это, по мнению западных комментаторов, служило дополнительным стимулом для Путина и Си продемонстрировать прочную личную дружбу и решимость укреплять стратегическое партнерство двух держав.

Отсюда не следует, что в ШОС царит дух доброй воли и согласия. Достаточно вспомнить о почти 80-летнем споре Индии и Пакистана из-за Кашмира, военных столкновениях между Китаем и Индией вдоль разграничительной линии в Гималаях. Западные эксперты твердят, что Китай в экономическом плане теснит Россию из Центральной Азии, пользуясь тем, что она свои ресурсы тратит на СВО в Украине.

Снижение влияния России в регионе действительно происходит. Ни одно из правительств Центральной Азии не пожелало напрямую поддержать СВО. Но, как сказал "НГ" старший научный сотрудник Высшей школы экономики Василий Кашин, на деле Пекин не ставит целью заменить Россию в регионе. Взаимодействие с РФ в области безопасности особенно важно. Просто Москве стоило бы, как Китаю, расширять присутствие в регионе в сфере образования, открывать курсы изучения русского языка.

Новым свидетельством укрепления военных связей между РФ и КНР стали совместные маневры по отражению нападений террористов. Учения прошли около моста, соединяющего Благовещенск с городом Хэйхэ на китайском берегу Амура. Как пишет орган Министерства обороны Китая – газета "Цзефанцзюнь бао", это было первое совместное учение против терроризма, прошедшее после февраля 2022 года, то есть после начала СВО.

Как видно из репортажа, китайские и российские подразделения применяли средства наблюдения с воздуха для перехвата террористов на воде. А против тех из них, кто сумел высадиться, были выставлены блокпосты.

Из текста китайского репортажа можно сделать предположение, что инициатором учений стала Москва, обеспокоенная нападениями джихадистов в Дагестане и трагедией в "Крокус Сити Холле".

Всех, естественно, занимает вопрос: договорились ли лидеры России и Китая о новых шагах в сфере безопасности и можно ли ожидать новых инициатив Китая по Украине. На момент сдачи номера в печать стало известно о двух важных тезисах, которые подчеркнул Путин во время встречи с Си. Во-первых, сотрудничество РФ и КНР не направлено против других стран. Во-вторых, российско-китайские отношения служат стабилизирующим фактором на международной арене.

Анкара всегда акцентировала внимание на том, что Турция близка жителям Центральной Азии по культуре, языку и готова молодым государствам оказывать экономическую помощь. И все же участие президента Турции в саммите в Астане – это своего рода аномалия, вызов другим членам НАТО, которые считают ШОС орудием политики Москвы и Пекина.

Беседа Путина с Эрдоганом продлилась около часа. Очевидно, собеседники не пожелали оглашать все содержание переговоров. ТАСС сообщил: лидеры обсудили экономическое сотрудничество, отметив, что крупные проекты реализуются без сбоев. Речь шла, в частности, о взаимодействии в энергетике. Еще одной темой стали путешествия россиян в Турцию: в прошлом году в республике побывало рекордное количество туристов из РФ.

Путин пообещал Эрдогану, что обязательно посетит Турцию: его визит давно планируется, но графики не удавалось согласовать. Эрдоган заметил, что ждет коллегу в гости в "самое кратчайшее время".

Источник - НГ
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