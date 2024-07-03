Народ раскусил "паразит-элиту" и устал от нее, - Петр Акопов

01:19 04.07.2024

Петр Акопов

Обозреватель РИА "Новости"

Жулики, отравившие колодец. Народ раскусил "паразит-элиту" и устал от нее

3 июля 2024



Не секрет, что Владимир Путин не любит термин "элита". Можно предположить, что у президента нехорошие ассоциации с этим словом. Причем даже не с советских времен, когда оно употреблялось редко, да и то преимущественно в отношении "буржуазных элит", а с 90-х, когда им стали маркировать все подряд, от квартир до клубов с "элитными девушками".



Тогда же "элитой" стали называть (в том числе и сами себя) и новых хозяев жизни и страны - и, учитывая их качество, это стало окончательным приговором для самого термина.

Путин не раз говорил о так называемой элите - а в феврале этого года в президентском послании прямо заявил, что "слово "элита" себя дискредитировало": "Особенно те, кто набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 90-х. Они точно не элита".



Тогда же Путин заявил, что "подлинная элита это те, кто служит России" - то есть труженики и воины, и именно они должны выходить на ведущие позиции. Стремление президента понятно, и оно полностью совпадает с желанием нашего народа. Потому что народ тоже не любит "элиту". Точнее, тех, кого он к ней относит.



Вот недавний социологический опрос, проведенный компаниями ЦСП "Платформа" и "ОнИн", - у людей выясняли, кто, по их мнению, сейчас относится к элите и из кого она должна состоять. И обнаружился огромный разрыв, практически полное несовпадение.



В реальной жизни наши сограждане включают в элиту обладающих богатством и властью, статусным происхождением и знаменитостью. Именно эти четыре признака заняли первые места - 64% отметили высокий уровень дохода, по 59% - "большой объем власти" и статусное происхождение, а 49% - "медийную известность".



Все остальные характеристики "элиты" очень сильно отстают. Престижные профессии и образование назвали 12–13%, а "способность задавать ценности и ориентиры", "выдающиеся способности и таланты" и "высокий интеллект" отметили по 8–9% опрошенных.



То есть богатые, при власти, знаменитые и дети крутых родителей - вот как выглядит существующая элита в глазах народа. Но при этом на самом деле определять принадлежность к элите должны, по мнению того же народа, совершенно другие качества. Настоящая элита должна быть талантливой, умной и вдохновляющей, дающей ценностные ориентиры, то есть высокоморальной.



Таким образом, те три характеристики, которые отмечены как наименее присущие существующей элите, отмечаются как самые важные для элиты настоящей - 59% опрошенных обозначили выдающиеся способности и таланты, 57% - высокий уровень интеллекта, а 47% назвали умение задавать обществу ценности и ориентиры. А четыре последние места заняли богатство (16%), происхождение и известность (по 12%) и власть (10%).



Что же получается? Народ хочет видеть элиту с качествами, противоположными тем, что есть у нее сейчас, то есть нам нужно кардинальное, полное обновление элиты? Или народ видит элиту в гораздо более негативном свете, чем она есть, а на самом деле все уже не так плохо, как раньше?



Тут есть две составляющие. С одной стороны, в 90-е мы пережили национальную катастрофу. Развал страны стал возможен в том числе и вследствие ухудшения качества элиты (и даже предательства ее части) и привел к еще большей, масштабной ее деградации, если брать ценностные характеристики.



Наверх стали активно пробиваться крайние индивидуалисты, эгоисты, авантюристы, проходимцы и просто жулики. Крах советской элиты (принцип формирования которой имел немало минусов, но и множество достоинств) привел к ее вытеснению куда менее национальной (а часто и прямо антинациональной), непатриотичной, аморальной и паразитической элитой.



Конечно, таковой была далеко не вся новая элита, но немалая ее часть. Причем она отравила собой весь колодец, всю вертикаль власти. Так что начатое Владимиром Путиным лечение и исправление проходит очень тяжело и нестабильно: зародившаяся "элита-паразит" пустила глубокие корни и не хочет уступать позиции.



К тому же она эксплуатирует самые низменные качества - жадность, властолюбие, зависть, в том числе и у тех, кто должен чистить или замещать эту "паразит-элиту". Чистильщики и сменщики часто заражаются теми же болезнями, искоренить которые они были призваны.



Так что, с другой стороны, когда народ отказывает нынешней элите в уме и талантах, объясняя все деньгами и властью, это отчасти ведь и признание собственной слабости. Тут народ глядится в элиту как в зеркало, потому что понимает, что, попав в ее состав, начнет вести себя так же, как и те, кого он осуждает. Получается замкнутый круг?



Нет. Потому что у людей все-таки есть представление о том, как правильно должна формироваться элита. И это представление - правильное, пусть и идеалистическое. Идеалистическое не значит несбыточное, коммунистические идеалы тоже были недостижимы. Идеалистическое значит то, к чему нужно стремиться.



Если народ хочет, чтобы лучшие люди из него отбирались по принципу талантов, ума и моральных качеств, и того же самого хочет президент, то кто может нам помешать двигаться к этой цели? Только не говорите, что нынешняя "элита".



Если "кадры решают все", то у нас для того, чтобы продвигать правильные кадры, есть все необходимое. В стране хватает талантливых, честных и любящих Родину пассионариев.



Это и ветераны войны, для которых действительно приходит "время героев" (в куда более широком смысле, чем даже кадровая программа, инициированная Путиным), и ученые, и инженеры, и рабочие (и не только предприятий ВПК), и настоящая национальная интеллигенция - от учителей до актеров.



Из них должна формироваться новая, действительно народная элита на всех уровнях и во всех сферах. Зафиксированный на бумаге моральный кодекс новых элитариев не нужен, он и так известен у нас абсолютному большинству. Новая "элита" может и не называться элитой - пусть будут просто "лучшие люди".



Нам нужно не просто запустить социальные лифты, нам нужно ответить на вызов, который история бросила нашему народу. Без правильной и справедливой системы отбора лучших людей для руководства страной и обществом нас не просто сомнут - мы как народ и цивилизация просто растворимся в потоке времени.