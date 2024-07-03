Израиль хочет сэкономить силы для борьбы с "Хезболлой", - И.Субботин

08:59 04.07.2024

Война в Ливане окажется в повестке переговоров Нетаньяху и Байдена

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

3.07.24



Взгляды Биньямина Нетаньяху и израильских военных на продолжение войны в секторе Газа разнятся.

Президент США Джозеф Байден намерен в этом месяце провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Сообщение о предстоящей встрече появилось на фоне все более четких признаков, что еврейское государство может приступить к наступательной операции в южной части Ливана. Израильские официальные лица полагают, что для этого следует постепенно завершать интенсивную фазу военной кампании в секторе Газа.



О том, что президент Соединенных Штатов готов провести очную встречу с Биньямином Нетаньяху, рассказали в частных разговорах представители Белого дома. 24 июля израильский премьер-министр должен посетить Вашингтон для того, чтобы выступить перед обеими палатами американского Конгресса.



Это будет первая поездка Нетаньяху за границу после сухопутного вторжения группировки ХАМАС в Израиль 7 октября и его первая встреча с Байденом с тех пор, как в первые дни после этой трагедии американский лидер посетил Тель-Авив. Перспектива визита Нетаньяху неоднозначно воспринимается вашингтонским истеблишментом. Некоторые советники Байдена опасаются, что Нетаньяху захочет использовать трибуну, чтобы нанести публичный удар по позициям трансатлантического союзника.



Вероятно, предстоящая война в Ливане будет одной из ключевых тем переговоров на высшем уровне. Как сообщили источники канала ABC News, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже подготовило план поэтапного сокращения воинского контингента в секторе Газа, чтобы сконцентрировать внимание на своих северных рубежах. Как полагают чиновники еврейского государства, движение ХАМАС сейчас способно только на мелкомасштабные удары, и задачу его тотального уничтожения можно отложить для того, чтобы оказать сопротивление "Хезболле". По их мнению, для этого Израилю следует мобилизовать свои силы и приберечь боеприпасы, потому что "партия Аллаха" обладает гораздо более богатым арсеналом, чем ХАМАС.



Пока что ежедневные обмены ударами продолжаются. "Нападения Израиля на Южный Ливан, преднамеренные убийства его жителей, разрушение городов и сжигание посевов представляют собой в полном смысле террористическую агрессию, – заявил 3 июля ливанский премьер-министр Наджиб Микати, выступая на бейрутской конференции, посвященной проблемам мира и безопасности на Ближнем Востоке. – Мы считаем, что международное сообщество должно положить конец этой преступной израильской политике, принять меры по сдерживанию агрессора и восстановить спокойствие на южной границе". Впрочем, у правительства Страны кедров, выступающего параллельным центром силы, нет рычагов влияния на военную ситуацию.



В разговоре с британской The Guardian майор сухопутных войск Харрисон Манн, который ушел в этом году из Разведывательного управления Пентагона в знак протеста против поддержки действий Израиля, подчеркнул риски, которые в себе таит потенциальная операция против "Хезболлы". "Я не знаю, насколько реалистичны их (властей. – "НГ") оценки разрушений, которые может понести Израиль, но я почти уверен, что у них нет реалистичного представления о том, насколько успешными они будут в этой борьбе", – сказал разведаналитик. По его словам, если руководство Израиля хочет войны из политических соображений, то внутри военного истеблишмента не может не быть понимания, что лишить "Хезболлу" военного потенциала не удастся.



Манн подтвердил доводы в пользу того, что "партия Аллаха" накопила за эти годы такие объемы ракет, которые дадут возможность прорвать продвинутый воздушный "зонт" еврейского государства.



На этом фоне официальные представители Ирана и "Хезболлы" пытаются использовать западные информационные площадки для того, чтобы сделать последнее предупреждение Нетаньяху. В интервью британской газете Financial Times советник духовного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харази выступил с заявлением, что Тегеран поддержит свою ливанскую креатуру "всеми средствами". "Весь ливанский народ, арабские страны и "ось сопротивления" поддержат Ливан против Израиля", – подчеркнул он. Тем не менее, по словам советника, эскалация конфликта и его географическое расширение "не соответствуют интересам ни Ирана, ни США".



В свою очередь, заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Кассем в интервью агентству AP попытался продемонстрировать максимум уступчивости. "Если в Газе будет достигнуто прекращение огня, мы остановимся (в нанесении ежедневных ударов по Израилю. – "НГ") без каких-либо дискуссий, – заявил представитель "партии Аллаха" в сорокаминутном разговоре, который состоялся в политическом офисе шиитской группировки в южном пригороде Бейрута. – То, что происходит сейчас в Газе, представляет собой смесь прекращения огня и его отсутствия, войны и отсутствия войны, поэтому мы не можем сейчас отреагировать, как мы должны были, потому что мы не знаем ее формы, ее результатов и ее последствий". Нанесение Израилем беспилотного удара по одному из командиров "сопротивления" на востоке города Тир 3 июля, однако, не оставляет сомнений, по какой траектории будут развиваться события вокруг Ливана.