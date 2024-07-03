Число мигрантов, заваливших экзамен по русскому, в 2024 году выросло в 10 раз

09:18 04.07.2024

3 Июля 2024



Ранее в Москве задержали группу лиц, подозреваемых в организации незаконной выдачи иностранцам сертификатов о сдаче экзамена на знание русского



Количество мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку, увеличилось с января по май текущего года с 3% до 30%. Об этом в среду, 3 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.



"Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку за период с января по май, увеличился с 3% сразу до 30%", - рассказали в ведомстве.



Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил усилить контроль за сдачей мигрантами экзаменов по русскому. По мнению чиновника, в процедуру должна быть включена обязательная видеофиксация; также, по словам Музаева, следует изменить проходной балл для успешной сдачи.



Ранее, в конце апреля, Минобрнауки сообщило, что все 12 российских университетов, уполномоченных проводить тестирования по русскому языку для иностранных граждан, расторгли соглашения со своими коммерческими партнерами – центрами помощи мигрантам. После этого право проводить экзамены для приезжих осталось только у университетов и других государственных и муниципальных организаций.



Незадолго до этого в Москве была задержана группа лиц, которым предъявили обвинение в организации незаконной выдачи иностранцам сертификатов о сдаче экзамена на знание русского. В состав группы входила женщина, сотрудничавшая с Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина. Следствие полагает, что подозреваемые помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана.