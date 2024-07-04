Проблемы с авиарейсами в Турции: когда авиадиспетчеры прекратят забастовку

09:21 04.07.2024

04 июля 2024

Игорь Улитин

Сотрудники воздушной гавани бастуют уже месяц. Люди возмущены, что власти никак не реагируют, сообщает Orda.kz со ссылкой на Turizmgazetesi.



Забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продлится до 14 июля. Продолжение забастовки они объяснили тем, что власти не прислушались к требования повысить зарплату и улучшить условия труда.



При этом, диспетчеры подчеркивают, что они не отказываются от выполнения своих профессиональных обязанностей. Просто делают это не проявляя инициативы.



Собственно, сама акция протеста носит название İnisiyatif Almadan Çalışma - "Работа без инициативы". Что, в целом, соответствует формату "итальянской забастовки".

Забастовку сотрудники аэропорта проводят не первый раз.



"Авиадиспетчеры впервые так действовали зимой, когда авиасообщение было низким, чтобы их голоса были услышаны. Затем, исходя из обещаний, которые им дали, они сделали перерыв и проявили терпение в течение нескольких месяцев", - цитирует издание обращение профсоюза авиадиспетчеров.

Напомним, коллапс в аэропорту Анталии привел к перебоям с полетами. В результате пострадали туристы, в том числе из Казахстана.