Сколько зарабатывают ведьмы по "вызову" в Казахстане

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09:28 04.07.2024
04 июля 2024
Зарина Файзулина
Оборот оккультного рынка в прошлом году достиг почти 39,1 миллионов тенге. Вся сумма пришлась только на тех, кто официально зарегистрировал свой бизнес, сообщает Orda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
Аналитики при этом отмечают, что в реальности шаманы зарабатывают намного больше, - вряд ли такой сектор работает в белую.
"Но и официальные цифры интересные. Так, из общего объема услуг населением оплачено 38,1 млн. Выходит, еще миллион эзотерикам оплатила организация (или несколько). Какая или какие, неизвестно, но услуги оказаны в селе Атырауской области",
пишет ПКБ.
Кроме того, самое большое количество астрологов (официальных) насчитали в Астане. На столицу пришлось целых 25,3 млн.