Властелины войны. Поиски нового миропорядка, - Томас Мини

09:33 04.07.2024 Властелины войны

Поиски нового миропорядка в Мюнхене



ТОМАС МИНИ

Американский журналист, живущий в Германии, главный редактор литературного журнала Granta.



ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Мини Т. Властелины войны // Россия в глобальной политике. 2024. Т. 22. № 4. С. 10–36.

Атлантисты – особый вид западных либералов. Они воспринимают миропорядок как проект, требующий жестких действий в отношении остального мира, который нужно держать в узде посредством уговоров или силы, гегемонии или доминирования.



I.



Естественно, я тоже остановлюсь в "Байеришер Хоф".



Франц Кафка



Отель "Байеришер Хоф" (Bayerischer Hof) в Мюнхене – несокрушимый оплот центральноевропейской культуры, куда гиды любят приводить туристов. Рихард Вагнер заходил в "Хоф" на чай после своих спектаклей в Мюнхенской опере; Зигмунд Фрейд спорил здесь с Карлом Юнгом о статусе либидо; Кафка останавливался в "Хофе" накануне своих вторых, и последних, публичных чтений перед враждебной аудиторией. Десять лет спустя Гитлер учился в "Хофе" есть крабов под присмотром светской львицы, а Йозеф Геббельс всегда рассчитывал на номера в "Хофе", чтобы выспаться. Отель пережил революции 1848 и 1918‒1919 годов. Тогда перед зданием был убит лидер социалистов Курт Эйснер, а Бавария на короткое время стала республикой с рабочими советами во главе. В 1930-е гг. отель отбил попытки нацистов его перекупить, был почти разрушен бомбардировками союзников в 1944-м, а потом его восстанавливали не покладая рук. Сегодня здание с 337 номерами и широким фасадом возвышается над небольшой Променадплац как кусок торта-безе – слишком большой для тарелки. Ежегодно в феврале сотни дипломатов, политиков, торговцев оружием и экспертов прибывают сюда на Мюнхенскую конференцию по безопасности.



Я приехал в Мюнхен, чтобы детально изучить европейскую "культуру безопасности" на "встрече трансатлантической семьи", крупнейшем кулуарном дипломатическом мероприятии в мире. Сегодня в глобальной политике разворачиваются три кризиса: Украина, Газа, Тайвань. Каждый может превратиться в пожарище, пламя которого грозит перекинуться на соседей. За день до начала конференции дверцы десятков "мерседесов" и БМВ хлопали перед "Хофом" – специалисты по безопасности осматривали место. Более пяти тысяч полицейских дежурили в центре Мюнхена – по пять на каждого участника конференции. Старый город фактически превратился в музей на военном положении. Полицейские блокпосты находились на всех улицах, ведущих к отелю, офицеров разместили на крышах зданий, над городом барражировал вертолет, небольшие группы людей собирались у кордонов. Зеваки ожидали приезда братьев Кличко – Виталия, мэра Киева, и Владимира. Оба бывшие боксеры-тяжеловесы, чемпионы мира. В начале нулевых братья снимались в рекламе молочных ломтиков Kinder и остаются кумирами для немцев определенного возраста.



Перед "Хофом" небольшой самодельный мемориал – ламинированные фотографии и зажженные свечи у подножия статуи (памятник композитору XVI века Орландо ди Лáссо. – Прим. ред.). Подходя, я ожидал увидеть фото израильских заложников в Газе или, возможно, пленных из Мариуполя. Оказалось, мемориал посвящен Майклу Джексону и поддерживается его мюнхенскими поклонниками – в 1990-е гг. он не раз останавливался в "Хофе". В один из визитов свита Джексона сбросила толпе фанатов, собравшихся на площади, дорогое постельное белье из отеля, на котором те писали "я люблю тебя".



Мюнхенская конференция по безопасности настроена на другой лад. Это физическое воплощение набора ценностей, описываемых понятием "атлантизм". Атлантисты – особый вид западных либералов, которые воспринимают миропорядок как проект, возглавляемый Соединенными Штатами при содействии Европы и требующий жестких действий в отношении остального мира, который нужно держать в узде посредством уговоров или силы, гегемонии или доминирования.



Для атлантистов главная мантра – ни шагу назад. Это значит держаться до конца, в какое бы болото они ни попали – от Вьетнама до Афганистана.



Идея в том, что державы-соперники будут воспринимать это как признак непоколебимости, а не как высокомерие элиты, которая считает нежелание своих граждан вести войны за границей формой популизма. Хотя атлантизм зародился как англосаксонизм и его ядро – отношения США и Великобритании, в самых радикальных формах он распространен в Центральной и Восточной Европе. Артерии атлантизма пронизывают континент – в виде академий НАТО, проспектов имени Джона Кеннеди и Американских домов в немецких городах, где можно почитать биографию Дэви Крокетта[1] или "Великую депрессию для чайников" и посмотреть постеры национальных парков на стенах. По сути, Мюнхенская конференция – один из элементов целой галактики институтов атлантизма, включая немецкий Фонд Маршалла, Федеральную академию политики безопасности, Атлантический совет, "Атлантическую инициативу", Немецкое атлантическое общество, "Атлантический мост". Все они упорно стараются оттянуть дату смерти мировоззрения, которое знавало лучшие дни.



Кажется резонным считать, что золотым периодом для атлантистов были 1990-е гг., когда американская мощь еще казалась доминирующей, Китай только становился импортером нефти, интернет-соединения в Индии проходили со сбоями, а российские дети пили водку на Невском проспекте в хаосе посткоммунизма. На самом деле золотой период – 1960-е гг., когда американская мощь не просто не требовала подтверждения, а исключительно возрастала, когда внутренняя оппозиция войнам за рубежом только начинала ощущаться. Когда главный противник находился за железным занавесом. Когда в аэропорту Темпельхоф в Берлине, построенном еще нацистами, размещалась база ВВС США с боулингом и баскетбольной площадкой.



Для атлантистов, большинство которых – пожилые люди, но и молодежи тоже достаточно, российская кампания на Украине равносильна переливанию крови.



Мировой порядок менялся, никто с этим не спорит. Одни, как ХАМАС, не хотели остаться на обочине из-за новых договоренностей, другие, как Россия, хотели поучаствовать в последних корректировках, а Китаю все больше импонировала идея открытого миропорядка. Тем более что США активно старались вернуть себе статус государства, отвергающего международные нормы, как при Буше. Германия, больше других потерявшая в результате двух последних перетасовок, которые сама и инициировала, всеми силами держится за рушащийся статус-кво. Кстати, можно сказать, что Германия и Израиль расположились на противоположных койках в каюте класса люкс: Германия – нация, где интеллектуалы верят в постнационализм больше, чем кто-либо другой, а Израиль – нация, придерживающаяся прерогатив европейского этнонационалистического государства XIX века, которое появилось не в том регионе и слишком поздно. Израиль максимально страхует свою безопасность – первоклассные вооруженные силы, эффективное лобби в Вашингтоне, захват территорий в ходе Шестидневной войны. Германия застрахована недостаточно – слабая армия, отсутствие национального лобби в Вашингтоне, страна, по сути, является хранилищем ядерного оружия, коды запуска которого находятся у президента США, а расширение территории не обсуждают даже крайне правые.



К тому же государства крепко держат друг друга в объятиях, разорвать которые под силу фигуре, равной Бисмарку, и дело здесь не только в политике памяти. Германия с дисконтом продает Израилю подлодки, способные нести ядерный боезаряд, а крупнейшая на сегодняшний день оружейная сделка для Израиля – поставки в Германию ракет дальнего радиуса действия Arrow 3 для инициативы "Европейский небесный щит", с которой выступил канцлер Олаф Шольц вскоре после начала российских боевых действий на Украине. Израиль и Германия оказались на противоположных позициях по воле Вашингтона, ведущего с Россией прокси-войну, которая горячее любого конфликта времен холодной войны. При этом США ускоренными темпами идут к столкновению с Китаем в Азии и подвергаются атакам йеменских хуситов, хотя администрация Джо Байдена беспрестанно их бомбит.



Это была самая дерьмовая конференция по безопасности в Мюнхене. Год назад присутствовал оптимизм по поводу шансов Украины нанести поражение России. Сегодня российская армия выбила украинцев из Авдеевки, наносит удары по объектам скопления, обеспечивает безопасность Крымского моста и наращивает производство оружия – экономика переходит на военные рельсы. Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону, в котором отдельно остановился на перспективах мирных переговоров. Украинская армия испытывает нехватку личного состава, потери России убитыми и ранеными значительны, но их легче возместить.



В прошлом году Израилю, казалось, удалось наладить отношения с некоторыми арабскими государствами, были достигнуты договоренности об обмене разведданными и привлечении мигрантов из Азии ради общего благополучия. Сегодня Израиль ведет войну на уничтожение в Газе. Это бойня со всеми вытекающими последствиями: продолжаются подрывы университетов, ракетные обстрелы родильных отделений, жителей Газы обрекают на голод при содействии институтов гражданского общества Израиля, а ВВС США готовы сбрасывать выжившим энергетические батончики. Куда девать палестинцев? Может ли Австралия предложить остров Рождества? Удастся ли убедить британских тори включить их в план депортации беженцев в Руанду? Могут ли они обслуживать курорты, которые Джаред Кушнер предлагает построить на побережье Газы? Есть ли у кого-нибудь pdf плана "Мадагаскар"[2]?



Африка выглядит не очень здорово. В Сахеле серия переворотов и мятежей, которая затронула все государства, кроме Мавритании, французы вновь умыли руки и ушли с последней колониальной площадки. В Центральноафриканской Республике российская ЧВК "Вагнер" открыла пивоварню и контролирует крупнейший золотой рудник в стране, хотя правительство параллельно пытается привлечь американские ЧВК к обеспечению безопасности. В Евразии к началу года успешно завершена зачистка территории от местного населения – Азербайджан с помощью израильских дронов заставил армян покинуть Нагорный Карабах. В это время в Европе Швейцария отказалась от многовекового нейтралитета (приняв участие в экономической войне против России), а Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии – страны, не входящей в НАТО, впервые приехал в Мюнхен. Что касается крупных европейских держав, то Германия и Франция столкнулись с беспорядками, организованными ультраправыми по разным причинам, а лидеры обеих стран вот-вот окажутся в клещах между злобным Путиным на востоке и зловредным Трампом на западе. Еженедельное немецкое издание Der Spiegel задается вопросом, нужно ли Германии ядерное оружие, хотя это запрещено одним из пунктов договора об объединении. Собравшиеся в Мюнхене были экзистенциально заряжены, но явно находились в панике.



II.



Мы улыбаемся астрологическим надеждам и оставляем небо специалистам.



Адрианна Рич



В первый день работы конференции в "Хофе" пришли сообщения о смерти Алексея Навального в колонии за полярным кругом, куда он был отправлен – в соответствии с царистскими традициями – отбывать девятнадцать лет заключения. Участники конференции смотрели в телефоны и интерпретировали новость как сигнал от Путина: в этом году меня не позвали в Мюнхен, но я все равно с вами. "Думаете, его убили сегодня или приберегали новость специально?" – ошарашенно спросил молодой немецкий журналист своего английского коллегу, работающего на шведский веб-сайт. Через несколько минут Кристоф Хойсген, председатель конференции, гуру внешней политики при Ангеле Меркель и бывший постпред Германии при ООН, вышел на сцену. Аудитория приготовилась услышать эпитафию Навальному. "Умер Генри Киссинджер, сегодня мы скорбим о нем", – сказал Хойсген. Далее он зачитал заготовленную речь. В пантеоне атлантистов Киссинджер шел впереди Навального. Потом Хойсген сообщил о смерти Навального и о том, что его жена Юлия находится в Мюнхене. Сдержанным тоном Хойсген объявил: тема конференции "Проигрыш для всех" – что вполне подходит для описания глобального порядка, однако, добавил он с долей иронии, "мы поставили вопросительный знак". Он напомнил, что слоган конференции "мир через диалог" – хотя русских и иранцев не пригласили, – и призвал не поддаваться "мрачным настроениям и безысходности". "Мы попросили всех модераторов искать в дискуссиях проблеск надежды (silver lining)", – сказал Хойсген. Немцы и дипломаты, а особенно немецкие дипломаты, с удовольствием используют английские идиомы.



На Променадплац появился кортеж черных Chevy Suburban, в "Хоф" прибыла Камала Харрис. Традицию завел еще Джо Байден, настоящий фанатик атлантизма, и с тех пор в Мюнхене всегда ждут вице-президентов Соединенных Штатов. Харрис вошла в зал, где ее ожидали по крайней мере два затруднения. Во-первых, все ждали выступления Юлии Навальной, которое затмило бы все, что могла сказать Харрис. Во-вторых, Харрис приехала туда, где европейцы судят американцев, оценивая, насколько те отошли от позиций Джона Маккейна. Поэтому Харрис пришлось давать ответ: нет, Вашингтон не бросит европейцев сейчас, когда русский медведь уже на пороге. Ей нужно было убедить аудиторию: у Трампа был припадок безумия, когда он заявил, что русские могут делать все, что им заблагорассудится, с европейскими странами, которые не выполняют условия по бюджету НАТО. Харрис сделала все это, но как будто ставила галочки. "Никогда еще с момента окончания холодной войны этот форум не проводился в таких обстоятельствах", – сказала она. Все вокруг кивают. "Наше священное обязательство в рамках НАТО остается неизменным". Молю, продолжай, небесная муза. Харрис выразила сожаление, что "некоторые в США" хотят "изолироваться от мира". Но этого не произойдет. В стратегических интересах Америки, подчеркнула Харрис, оставаться глобальным лидером, и это идет во благо рядовых американцев.



Пришло время победить Россию! В голосе Харрис отчасти звучала тревога, но она не нашла отклика у собравшихся.



Они хотели услышать призыв к оружию от человека в погонах, а не мотивационную речь тренера по хоккею на траве. Но это год выборов, поэтому Харрис продвигала тезисы для CNN, MSNBC, C-SPAN. Перед аудиторией, где собрались нигерийские военные и латвийские дипломаты, Харрис решила приободрить демократов в Огайо. "Мы сделали беспрецедентные, возможные лишь раз в поколение, инвестиции в восстановление наших дорог и мостов, портов и автомагистралей, более 40 тысяч инфраструктурных проектов в наших пятидесяти штатах, – сказала она. – Мы переносим производство полупроводников обратно в Америку, что даст нам бесперебойные цепочки поставок и обеспечит будущее технологий". Похоже было на гибрид националистической, даже трамповской политики и сдержанного энтузиазма в духе "мы знаем, как надо" и "разве мы не лучше любой альтернативы".



В кулуарах израильский министр иностранных дел Исраэль Кац дал интервью одному из самых раскрученных немецких репортеров Паулю Ронцхаймеру, который представляет таблоид Bild. Журналист сделал себе имя во время долгового кризиса в Греции, он раздавал драхмы на площади Омония в Афинах, призывая греков перестать обворовывать трудолюбивых немцев и покинуть еврозону. Удивительно было видеть его здесь, поскольку Bild – его американским аналогом можно назвать журнал People, детище администрации Рейгана, – неоднократно критиковал Кристофа Хойсгена и Мюнхенскую конференцию по безопасности за недостаточную лояльность Израилю. Хойсген опрометчиво назвал атаку 7 октября "акцией" и с тех пор безуспешно пытался загладить свое прегрешение. Ронцхаймер стал флагманом волны обвинений в Bild. "Вы только представьте себе, – писал он. – Один из самых влиятельных бывших дипломатов Германии, глава важнейшей мировой конференции по безопасности согласен с активистами, рассуждающими в духе "да, но", в то время как в Израиле продолжают находить обугленные и изуродованные тела невинных людей".



Ронцхаймер – оптимальный вариант для интервью с министром иностранных дел Израиля. Кац впервые приехал в Германию, к тому же его родители пережили Холокост, поэтому Ронцхаймер почтителен с гостем. Дипломат резко заметил, что не советовал бы Генсеку ООН Антониу Гутерришу сталкиваться с ним в коридорах Мюнхена. Если Израилю не позволят закончить работу в Газе, "свой сектор Газа появится в Лондоне, Париже и Берлине", отметил Кац. Никто не понял, что это значит. Может быть, Кац имел в виду, что в будущем некоторые районы европейских столиц потребуют проведения контртеррористических операций и даже авиаударов? А если так, то поможет ли уничтожение ХАМАС избежать такого сценария? В конце беседы Ронцхаймер поблагодарил Каца за приезд, а люди с фотографиями израильских заложников окружили дипломата, чтобы сделать селфи.



Позже я слышал разговор о том, что Юлия Навальная разрыдалась после своего выступления в Мюнхене. Но на сцене ее решимость полностью захватила аудиторию. "Я хочу призвать все мировое сообщество, людей во всем мире сплотиться и победить это зло, победить ужасающий режим в России". Присутствующие аплодировали ей стоя. По сути, мы присутствовали при канонизации Навального. Помогло то, что он отказался от присущего ему изначально русского шовинизма. Навальный вырос из собственного диссидентства, трансформировался и в итоге достиг той точки, когда стал полностью соответствовать старой мечте Запада о России, возникшей еще в 1917 г., когда реформист Александр Керенский три месяца управлял страной, пока его не свергли большевики. Смерть Навального превратилась в зрелище (даже Трамп, оценив общественный резонанс, спустя несколько дней назвал себя диссидентом). Когда Юлия Навальная спускалась со сцены, Нэнси Пелоси уже ждала ее, чтобы заключить в объятия.



Перед "Хофом" я увидел обломок администрации Обамы – Бена Роудса, его спичрайтера по вопросам внешней политики, он предавался воспоминаниям с сотрудником аппарата вице-президента Харрис. "Помнишь ту вереницу автомобилей у Красного форта в Дели?" – спросил сотрудник Харрис. "Да, бывают случаи, когда быстрее дойти пешком", – ответил Роудс. Похоже, он был невысокого мнения о конференции. "Обама никогда не приезжал в Мюнхен, – сказал он мне. – Это скорее мероприятие для сенаторов. Байден любил здесь бывать, и Маккейн тоже". Относительно американского участия в конфликте в Газе Роудс высказался вяло. Американская внешняя политика – дело поколенческое, Роудс более чувствителен, чем старшее поколение, в том числе его прежний босс, к тому, как на страну будут смотреть дома и за рубежом. Пока мы разговаривали, пришла новость, что сенатор Линдси Грэм не примет участия в конференции в этом году. "Грэм отправляется к южной границе, так что может пропустить беседы со старыми немецкими друзьями", – сказал Роудс. Главной звездой от республиканцев на конференции будет молодой сенатор из Огайо Джеймс Вэнс. "Конечно, Вэнс приедет. Вэнс приедет поболтать", – отметил Роудс.



III.



Соединенные Штаты – неотъемлемая держава,

а Россия – несдвигаемая.



Эгон Бар



Мюнхенская конференция по безопасности была учреждена в 1963 г. неоднозначной фигурой в немецкой истории, практически реликтом прошлого Эвальдом-Генрихом фон Клейстом. Клейст принадлежит к прусскому аристократическому роду убежденных монархистов. Его отец решительно противодействовал демократическим преобразованиям своего времени. Старший Клейст не только приветствовал крах Веймарской республики, но и критиковал нацистов, называя их некомпетентной бандой хулиганов. Он обвинял Гитлера в трусости во время неудавшегося мюнхенского путча в 1923 г. и опасался, что нацистская партия чрезмерно заражена идеями социального равенства. Старший Клейст убеждал свое консервативное окружение помешать Гитлеру стать канцлером, предложив ему пост министра почты, и опубликовал памфлет "Национальный социализм: опасность" за год до прихода Гитлера к власти. Потом он долгие годы скрывался. Ему удалось пережить "ночь длинных ножей", затем он пытался сколотить антинацистское сопротивление в Англии, где встретился с Уинстоном Черчиллем. В это время его 21-летнего сына завербовал Клаус фон Штауффенберг для участия в покушении на Гитлера в июле 1944 года.



Как рассказывал молодой Клейст десятилетия спустя, он отправился в фамильное поместье в Западной Померании, чтобы попросить благословения отца. "Ты должен это сделать, – ответил старший Клейст, глядя в окно. – Человек, который подвел в такой момент, никогда не будет счастлив в жизни". По плану молодой Клейст должен был привести в действие взрывное устройство в чемодане, находясь рядом с Гитлером во время представления новой формы вермахта. Гитлер отменил мероприятие, и Клейсту не выпало шанса реализовать задуманное. Спустя несколько месяцев Штауффенберг заложил бомбу под стол, где должен был сидеть Гитлер. В результате взрыва четверо присутствовавших погибли, фюрер выжил. На заговорщиков устроили облаву, большинство, включая старшего Клейста, казнили. Младший Клейст чудом выжил. Его десятки раз допрашивали, продержали несколько месяцев в лагере Равенсбрюк и в итоге отпустили на свободу, возможно, ожидая, что он приведет к другим предателям. Сочувствующий немецкий офицер посоветовал Клейсту вернуться на службу в вермахт, что он и сделал, записавшись в группу армий "Цезарь" в Северной Италии. Там он и встретил окончание войны.



В 1945 г. армейская разведка США менее чем за сутки определила Клейста как ценный актив среди множества военнопленных, которые находились на футбольном стадионе в Генуе. Его снабдили кьянти и сигаретами и предложили три года оплачиваемого обучения в Штатах в обмен на пропаганду американской оккупации. Будучи немецким консерватором старой формации, Клейст отказался. "У нас достаточно способов, чтобы заставить вас сотрудничать", – заявили американцы. "Не думаю, – ответил Клейст. – Меня держали в гестапо, а они знали свое дело лучше, чем вы".



Многих высокопоставленных нацистов Вашингтон реабилитировал в ходе подготовке к холодной войне с Советским Союзом, но Клейст – особый случай: крайне правый антикоммунист с безупречной антинацистской репутацией. Реальной политической инновацией в Западной Германии для американцев стало формирование нового вида ориентированных на Запад немецких консерваторов-прорыночников – категории, которая исторически определяла себя как антагонистов западного либерализма. Угроза, больше всего тревожившая американские оккупационные войска, исходила от движения за мир, которое набирало популярность в Германии. Уставшие от войны, дезориентированные немцы не хотели опять брать в руки оружие, потому что война только что разрушила общество. Западногерманские социал-демократы считали, что интеграция ФРГ в НАТО и американскую сферу безопасности навсегда закроет двери для объединения страны. В 1951 г. почти шесть миллионов западных немцев подписали петицию против перевооружения страны. В ответ ЦРУ начало стимулировать в Западной Германии антикоммунистические настроения с помощью пропаганды, идеологической обработки молодежи и восстановления потенциала вермахта, к ретушированию истории которого уже тогда приступили американские специалисты. В 1952 г. параллельно с другими инициативами ЦРУ учредило Общество военных исследований, где работал в том числе Феликс Штайнер, бывший генерал СС, ответственный за ряд жестоких преступлений, включая убийство по меньшей мере 600 евреев на Украине. В 1954 г. в общество пришел генерал танковых войск Георг Ганс Райнхардт, а Клейст с антинацистским прошлым был способен украсить руководство. К этому времени он уже не видел необходимости сопротивляться Западу и занял предложенный пост.



Американский проект по превращению западных немцев в воинов холодной войны оказался успешным. К концу 1950-х гг. официальное сопротивление возглавляемому Соединенными Штатами порядку резко уменьшилось. Советский Союз совершал одну историческую ошибку за другой. Застигнутый врасплох самым мощным оружием союзников – привязкой дойчмарки к доллару, СССР блокировал Берлин и столкнулся с многомерной демонстрацией превосходства Запада – Берлинской воздушно-транспортной операцией. В Западной Германии находились сотни тысяч американских солдат и крупная авиабаза – Рамштайн. Немецкие промышленные гиганты, снабжавшие нацистов, – Thyssen, Krupp, Heckler & Koch (компания основана ветеранами Mauser) – были интегрированы в американские войска и полицию, помогали снабжать гегемона подлодками, артиллерийскими снарядами и стрелковым оружием. Если руководители Германии хотели большей независимости и пространства для маневра, то для этого нужны были не военные и вооружение, а скорее дисциплина в экономике, которая позволила им стать конкурентоспособными экспортерами, а это, в свою очередь, дисциплинировало соседние страны. Но немецкое общественное мнение не всегда радовало американских патронов. В 1963 г. Эгон Бар, который через несколько лет стал архитектором внешнеполитического курса нового канцлера – социал-демократа Вилли Брандта, обрисовал основные черты Восточной политики. Согласно ей, Западная Германия должна стремиться к сближению с Восточным блоком и таким образом пытаться получить дивиденды от мира. В том же году Клейст основал Мюнхенскую конференцию по безопасности, призванную укрепить основы атлантизма.



Следующие тридцать лет конференция была площадкой, где натовские функционеры могли – без пристального внимания СМИ – корректировать отношения Европы и США, регулировать степень европейской автономности в соответствии с моментом. В конце 1990-х гг., когда последний канцлер холодной войны Гельмут Коль наконец покинул свой пост, его главный внешнеполитический стратег Хорст Тельчик предсказал превращение конференции в шумное сборище в стиле "на других посмотреть и себя показать".



Российская угроза исчезла, и старые спарринг-партнеры Эгон Бар и Генри Киссинджер могли притвориться, что разрядка и Восточная политика – это одно и то же.



Самые известные эпизоды в истории конференции произошли в нулевые. В 2002 г. канцлер – социал-демократ Герхард Шредер отказался поддерживать вторжение Буша в Ирак. (Фактически это решение упрочило американскую гегемонию, продемонстрировав, что несогласие в рамках существующего порядка возможно, а Германия все же поддержала операцию невоенными средствами.) В последующие годы американским интервенционистам удалось подчинить Европу, в том числе и Германию. В 2007 г. Владимир Путин приехал на Мюнхенскую конференцию и заявил, что любой шаг НАТО в сторону Украины станет фатальной ошибкой. Кстати, на видеозаписи видно, как Ангела Меркель усмехается обычной русской прямолинейности. Спустя год администрация Буша заставила лидеров Франции и Германии, невзирая на их возражения во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008-м, согласиться, что Украина однажды станет членом альянса. При этом большинство украинцев не поддерживали эту перспективу.



В 2008 г., когда в мире бушевал финансовый кризис, конференцию возглавил дипломат Вольфганг Ишингер. Он оказался одним из самых эффективных пиарщиков в истории конференции, правда, в основном в форме давосификации. Именно он стал приглашать руководителей компаний, а в преддверии первой конференции в эпоху финансового кризиса заявил, что участники будут обсуждать "банки, а не танки". К 2014 г. Мюнхенская конференция превратилась в площадку, где американские неоконсерваторы требовали от европейцев самостоятельных действий. На закрытой сессии в кулуарах конференции 2015 г. Виктория Нуланд, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, раскритиковала мирное урегулирование, которое Германия пыталась выработать совместно с Россией в рамках Минских соглашений, осудив "московские штучки Меркель" – попытки Берлина достичь дипломатического компромисса с Кремлем. Нуланд также дала понять, что США будут активно противодействовать появлению новых источников автономности Германии, прежде всего трубопровода "Северный поток-2".



Ишингер оказался втянут в серию скандалов. В частности, он отрицал, что получает доход от Мюнхенской конференции, пока издание Der Spiegel не опубликовало сведения, что он владеет 30 процентами акций компании, которая продает контакты и встречи на конференции. После этого Ишингера сменил Кристоф Хойсген. Хладнокровный 69-летний дюссельдорфец двенадцать лет проработал советником Ангелы Меркель по внешней политике. Его самые теплые воспоминания связаны с тем, как во время поездки на ранчо Буша Прери Чапел его разместили в спальне дочерей американского президента. Хойсген, как и Меркель, считал, что процветание немецкой промышленности базируется на дешевом российском газе, что бы ни говорили американцы. Однако после начала войны на Украине Хойсген аккуратно пересмотрел свой взгляд на период работы с Меркель. В недавно вышедшей книге он дистанцируется от Минских соглашений, переговоры по которым помогал вести Меркель. Тем не менее он не раз намекал после этого, что некий аналог Минских соглашений все равно понадобится, чтобы остановить насилие на Украине. Человек с очень чувствительными антеннами всегда отслеживает консенсус элит в стране, который после начала войны на Украине, похоже, лишился последних следов подхода Меркель и теперь подчинен требованиям США увеличивать военные расходы и закупать американские энергоресурсы. В интервью Такеру Карлсону в феврале Владимир Путин продемонстрировал ностальгическое отношение к немцам – от Вилли Брандта до Меркель, которые хоть чуть-чуть отходили от сценария атлантистов. Путин упомянул высказанное в 1990-е гг. предложение Эгона Бара заменить НАТО новой европейской архитектурой безопасности, в которую будет включена Россия. "Умный был дед, – сказал Путин о Баре. – Но его никто не послушал".



IV.



Невозможно, чтобы в каждой войне победитель полностью уничтожал противника.



Карл фон Клаузевиц



Второй день конференции открыл канцлер Германии. В молодости Олаф Шольц принадлежал к левому крылу социал-демократов, носил длинные кудрявые волосы и был готов пойти путем Вилли Брандта. Он заработал себе имя как мэр Гамбурга, самого оживленного города страны, затем занял пост министра финансов в коалиционном правительстве Меркель. В прошлом году его критиковали в англоязычной и немецкой прессе за уклончивые ответы по поводу конфликта на Украине в первые месяцы. В частности, Шольца винили в задержке отправки артиллерии и танков, хотя его колебания совпадали с сомнениями большинства немцев. Теперь он стал послушным. "Возможно, я не открою вам ничего нового, если скажу, что в этом году Германия потратит на оборону два процента ВВП, – начал Шольц. – А также в последующие годы: 2020-е, 2030-е и далее". У Шольца есть незавидная особенность: даже когда он говорит нечто важное, он похож на нотариуса, зачитывающего условия контракта. Но в Мюнхене он продемонстрировал лояльность Германии западному альянсу, готовность выполнять обещания по выплатам и провозгласил Украину и Израиль главными задачами для человечества. Затем последовали привычные натовские мантры. "Если нет безопасности, все остальное превращается в ничто", – заявил он. Потом настал черед демонстрации лояльности. "С начала войны Соединенные Штаты предоставили Украине более 20 млрд долларов военной помощи в год при валовом внутреннем продукте 28 трлн долларов. Аналогичные усилия, безусловно, наименьшее, что можно ожидать от каждого европейского государства", – сказал Шольц. После его выступления Хедли Гэмбл, экс-ведущая CNBC из Ноксвилла, штат Теннесси, взяла у Шольца бодрое интервью на главной сцене. Неожиданно мы стали свидетелями либо изощренной немецкой невинности, либо нарочитой немецкой тупости. Шольц заявил, что получает регулярные сводки из Тель-Авива, которые подтверждают соблюдение норм международного права. "Какие у вас есть доказательства, что израильтяне соблюдают международное право?" – спросила Гэмбл. "Мы просим, чтобы они это делали", – ответил Шольц. Гэмбл, поняв, что ничего не добьется от канцлера, изображающего простака, перешла к легким вопросам.



В последние два года Владимир Зеленский не упускает случая появиться на международном мероприятии. В Мюнхене эффект был достигнут отчасти из-за ощущения, что это человек, истерзанный войной, человек, которого Кремль реально хочет видеть мертвым. Дополнительным элементом имиджа Зеленского стали сами участники конференции. Все понимали, что Зеленский находится в трудном положении: с одной стороны, он должен выглядеть благодарным за помощь, которую ему оказали европейцы, а с другой – продвигать линию, что он остается практически беззащитным из-за нехватки вооружения. Ему пришлось улыбаться людям, которые на самом деле взвешивали его шансы на успех – читали в своих телефонах новости из Авдеевки (Путин похвастался, что не ложился спать, следил за наступлением российских войск). Аудитория восхищенно аплодировала Зеленскому. Мирное урегулирование с Россией по-прежнему неприемлемо для большинства западных столиц. Сложное положение Зеленского, сдержанность, которую ему пришлось проявить, позволили участникам конференции еще больше ощутить его ауру спасителя, вынужденного общаться с мелочными трусами.



"Не спрашивайте Украину, когда закончится война. Спросите себя: почему Путин до сих пор способен ее продолжать?" – сказал Зеленский аудитории. Его слова должны были побудить к размышлениям в духе "ей-богу, мы должны что-то сделать". Но ответ мог оказаться опасным. Почему Россия способна продолжать войну? Потому что западные санкции не только не сработали, но и ударили бумерангом по своим авторам, то же самое может произойти с мерами, которые будут приняты после смерти Навального.



Оказалось, что Россия выстроила военную экономику, которая производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа, вместе взятые. Оказалось, что остальной мир по-прежнему хочет покупать российские газ и нефть.



Оказалось, что трейдеры готовы массово переехать из Швейцарии в Дубай, чтобы заниматься российским рынком. Почему Россия способна продолжать войну? Потому что только Украина готова воевать и умирать за Украину, сколько бы Эммануэль Макрон ни фантазировал об отправке войск НАТО. Почему Россия способна продолжать войну? Потому что каждая атака украинского дрона по российской территории становится подарком для партии войны в России, и даже администрация Байдена опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а это сыграет в пользу Трампа в ноябре (украинцы невольно способствуют победе Трампа на волне роста цен на энергоресурсы – ирония, которую никто не хотел смаковать). Почему Россия способна продолжать войну? Потому что у России есть ядерное оружие и его больше, чем у любого другого государства в мире. В беседах западных стратегов в преддверии конференции я чаще всего слышал две темы: призыв представить Путина в Гааге – расстреливать его или вешать после вынесения обвинительного вердикта, и неохотное признание, что ядерный арсенал России – феномен, имеющий реальные физические свойства.



"Не становитесь Южным Вьетнамом!" – с насмешкой воскликнул историк Нил Фергюсон в баре после выступления Зеленского. Мы были с ним в Hugo’s, заведении с дурной славой и пурпурными интерьерами напротив "Хофа", где собирались участники конференции и любители выпить за чужой счет. Вот-вот должны были появиться стриптизерши (место выбирал не Фергюсон). "Вот что я сказал Зеленскому и его советнику. Я сказал им: "Вы хотите быть Северным Вьетнамом". А они спросили: "Что вы имеете в виду?" И я сказал им: "Вы хотите воевать, продолжая говорить, и говорить, продолжая воевать"", – рассказал Фергюсон. Он полагает, что войну все же можно выиграть, но даже если Украина не сможет вернуть все свои территории, ей нужно продолжать воевать, чтобы добиться оптимальной позиции для переговоров. Я представил Украину одной из тех точек на карте с диагональной штриховкой, которая обозначает спорные территории. "Может, урегулирование будет напоминать ситуацию с Кореей или Кашмиром?" – спросил я. "Нет, абсолютно точно не будет Кашмира. Возможно, будет, как с Финляндией несколько лет назад – не член НАТО, но де-факто союзник альянса". "Что мешает этому случиться?" – спросил я. "Немцам нужно наращивать производство", – ответил Фергюсон. Немецкий производитель оружия Rheinmetall открывает завод на Украине, но этого недостаточно. "Китайцы лишат Германию промышленного производства, – сказал мне Фергюсон. – Немецкие машины исчезнут. Поэтому в интересах Германии нарастить производство вооружений, чтобы сохранить будущее немецкой промышленности". На улице было видно множество "мерседесов" и БМВ, которым грозило исчезновение. Мысль, что Германия хоть на йоту откажется от автомобильных доходов, чтобы стать мировым поставщиком тяжелого вооружения, казалась фантазией военных. "Им стоит перечитать Майнеке "Германская катастрофа"", – сказал Фергюсон, смеясь.



V.



С 1945 г. мы живем между скрытными и открытыми гражданскими войнами, ужасы которых по-прежнему может затмить ядерная война, как будто гражданские войны, бушующие в мире, если отказаться от традиционной интерпретации, являются нашим спасением от тотального уничтожения.



Райнхарт Козеллек



Став главой конференции в 2022 г., Кристоф Хойсген хотел сделать ее менее похожей на мероприятия в стиле "коньяк и сигары" для седовласых натовских экспертов. Как постпред Германии при ООН Хойсген регулярно встречался с представителями Африки, Азии и Латинской Америки. Он преуспел в трансформации Мюнхенской конференции по безопасности, где стали больше обсуждать Глобальный Юг, продовольственную безопасность и меньше – ядерные ракеты. В этом году в Мюнхене было более сотни представителей этих государств. Организаторы были особенно довольны, что в последний момент прибыл президент Колумбии. Когда я разговаривал с мавританской делегацией, помощник министра обороны Ханана ульд Сиди сказал мне: "Мы готовы преподавать искусство мира – на нашей территории мир, – а не учиться ему". Проблема в том, что из-за войны Израиля в Газе этот "южный контингент" оказался дискомфортным и даже досаждающим. Ни одно интервью или панельная сессия не обходились без вопроса о Газе. "В каждой панели есть представитель Глобального Юга", – сказал мне один из журналистов, подразумевая, что это мешает нормальному проведению конференции. Недовольство было заметно и среди участников конференции. Как будто они сидели в первом классе, ожидая бифштекс, а им подали индийское вегетарианское блюдо.



Несоответствие приобрело драматичную форму, когда я решил прогуляться по Старому городу. На Мариенплац, где над неоготической Новой ратушей развевались огромные флаги Израиля и ЕС, проходил пропалестинский митинг. Полиция окружила место протеста, офицеры наблюдали за происходящим из соседних зданий. Внутри кордона были пожилые немецкие активисты-пацифисты в футболках с призывами отказаться от ядерного оружия, к ним примкнула группа молодых людей в куфиях с плакатами и палестинскими флагами. Я прошел мимо молодой еврейской пары, которая держала в руках маленький плакат "Евреи против геноцида". Тут микрофон разнес над площадью голос с сильным ирландским акцентом: "Мы знаем, что все они здесь – галерея пройдох и военных преступников! Клинтон, Блинкен, Столтенберг уже пропитались кровью народов Афганистана, Ирака, Сирии и Ливии, а теперь и Газы!" Похоже, к собравшимся обращалась Клэр Дэйли, депутат Европарламента от Ирландии, а в первых рядах отчетливо виднелась голова Яниса Варуфакиса. Уходя с площади по Театинер-штрассе, я заметил небольшой, но не менее колоритный протест в поддержку Украины. Гораздо меньше полицейских. На сцене украинец указывал на надувную куклу Путина в тюремной робе за решеткой. Дети вокруг держали плакаты с надписью "Освободите ракеты Taurus!". Таким образом они хотели пристыдить Германию и заставить ее отправлять больше современного оружия Киеву. В центре сборища находилась группа молодых женщин в традиционных украинских костюмах, а мужчина под бой барабанов кричал в мегафон: "Путин – убийца! Путин – убийца!"



VI.



Я разговаривал с матерью на ярмарке в моем штате. Она сказала: "Сенатор, я не хочу, чтобы мой 18-летний сын воевал в Европе". Я ответил: "Вот поэтому мы даем Украине оружие. Ведь если Украина проиграет и Путин захватит одного из наших союзников по НАТО, ваш 18-летний сын будет воевать в Европе".



Пит Рикеттс,

сенатор, республиканец из Небраски



Республиканцы в Мюнхене выглядели расслабленно. Как будто просто приехали посидеть в Trader Vic’s, тики-баре на цокольном этаже "Хофа". Европейцы, казалось, не осознают серьезность ситуации, но они все прекрасно понимали: Америка извлекает хорошую прибыль из войны. После введения протекционистских мер Закона о снижении инфляции (в соответствии с которым Европа лишилась прибыли от бума возобновляемых источников энергии в США) американцы значительно увеличили объемы поставок природного газа в Европу; российская армия увязла в боях; НАТО переживает возрождение; кровь украинцев способствует новому витку подчинения Европы. Как сообщили, Линдси Грэм, способный заболтать не одну сессию, решил не приезжать на конференцию. Вместо него прибыл Пит Рикеттс, молодой сенатор из моего родного штата Небраска, его семья владеет бейсбольным клубом "Чикаго Кабс". В момент, когда европейцы опасаются, что Трамп в случае избрания президентом оставит их на милость Путину, Рикеттс, безусловно, представлял для них интерес. Он не только, казалось, не испытывал тревоги, но и старался вести себя как завсегдатай Мюнхена, принял участие в панельной сессии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром одного из самых воинствующих государств – Кайей Каллас из Эстонии. Они давили на Рикеттса: почему республиканцы угрожают заблокировать помощь Украине в такой важный момент? Готов ли он увидеть мир, где победу одержал Путин? Где Америка утратила глобальное лидерство? "Прямо сейчас самым актуальным вопросом в повестке национальной безопасности США являются наши южные границы, – заявил Рикеттс. – За последние три года 8,5 млн человек проникли в нашу страну нелегально или пытались это сделать. А это более чем в четыре раза больше населения моего штата, и это главная проблема, заботящая жителей моего штата и, честно говоря, всех граждан США".



Каллас посмотрела на Рикеттса так, как будто он вспорол брюхо корове. Через минуту вскочил депутат украинской Рады и заявил: "Мы готовы помочь вам с границей. Но вы действительно думаете, что, если Украина проиграет, это поможет американским границам?" Представилась сюрреалистическая картина: ветераны боевых действий на Украине десантируются с вертолетов, чтобы задерживать гватемальских нелегалов. Я наблюдал за этим депутатом на протяжении всей конференции. Его зовут Алексей Гончаренко. Это один из новых молодых политиков, появившихся на фоне войны. Он протестовал против комментариев посла Германии по поводу проведения выборов в Донбассе, написав по-немецки "нет" на мемориальном обломке Берлинской стены в Киеве. Гончаренко – экспрессивный украинский националист, порвавший с пророссийской партией своего отца – бывшего мэра Одессы, который сегодня разыскивается украинскими властями.



Я встретил Гончаренко у входа в "Хоф". "Мрачно все в этом году", – сказал он. Я спросил, хочет ли он, чтобы НАТО формально вступила в войну. "Этого никогда не случится", – ответил он. Я спросил, что, по его мнению, должен делать Запад, если окажется невозможным вернуть оккупированные Россией восточные регионы. И Гончаренко сказал нечто интересное: "Я думаю, если вся Украина не может войти в НАТО, то примите хотя бы часть – примите ту часть, которую мы контролируем". Тут я ощутил кардинальную разницу. Если внутри "Хофа" натовские военные и американские сенаторы по-прежнему говорили о возвращении всей территории Украины как обязательном условии, то здесь, на улице, политик, воплощающий украинский национализм, говорил языком сделки, хотя, наверное, осознавал нереальность членства в альянсе.



"Вы, вероятно, знаете средний возраст украинских солдат. Я имел честь командовать военнослужащими в возрасте 18–23 лет в Ираке и Афганистане. На Украине им больше 40!" В телефоне звучал голос генерала Дэвида Петреуса. Он остановился в Four Seasons, рядом с "Хофом". Я пытался связаться с ним весь день, чтобы узнать его мнение о том, как развиваются события на Украине и в Газе. Петреус уже несколько десятилетий приезжает в Мюнхен – сначала как спичрайтер Главнокомандующего объединенными силами в Европе. Он тоже полагал, что Россию можно победить. Решение Соединенных Штатов отправить на Украину больше оружия заставит Германию сделать то же самое, и вскоре будет налажен стабильный поток поставок. "Главное ‒ перестать медлить. Нужно действовать". Но, считает Петреус, Украина тоже должна выполнить свою часть сделки. На фронте должно быть больше молодых людей.



Я спросил генерала, кто несет ответственность за два поражения США на Ближнем Востоке и как справляется с поставленными задачами Армия обороны Израиля. "Думаю, ответ заключается в четком подходе – удержать под контролем и закрепиться". Петреус имел в виду, что у израильской армии недостаточно опыта в ведении операций подобного рода, поэтому они не могут держать под необходимым контролем северную часть Газы. Вместо того чтобы закрепиться на завоеванной территории, они продолжали продвигаться вперед. Я поблагодарил генерала за уделенное время. К входу в отель приближался Джеймс Вэнс.



Если Рикеттса можно назвать типичным республиканцем, который, несмотря на некоторое преклонение перед Трампом, в душе оставался воином холодной войны, то Вэнс был в Мюнхене человеком Трампа. Он подошел к мемориалу Майкла Джексона, где его тут же атаковали скандинавские и арабские журналисты, которые по разным причинам считали его антихристом. Я держался на расстоянии от Вэнса, на случай, если снайпер решит ликвидировать его по приказу того или иного государства. "Я приехал в Мюнхен, потому что политические взгляды, которых я придерживаюсь, недостаточно хорошо представлены здесь, но это воля американского народа", – сказал Вэнс представителям прессы. "Когда дело касается Украины, это даже не вопрос политической воли. Это вопрос производства: мы не можем делать достаточное количество боеприпасов для Украины, а ведь есть еще азиатское направление, которое вынуждает нас вооружаться", – продолжил сенатор. Я спросил Вэнса, что он думает о мирном урегулировании между Киевом и Москвой. "Конфликт завершится переговорами, – ответил он. – Проблема в том, что наши санкции привели к гипермилитаризации российского государства". Вэнс воспринимал Мюнхен как площадку, где он может представить свою кандидатуру на пост вице-президента Трампа или хотя бы главного внешнеполитического стратега республиканцев. С этой точки зрения все прошло удачно. Для конференции он подготовил позицию, которая должна привести в чувство европейцев. "Если эта война настолько экзистенциальна, тогда почему вы не воспринимаете ее как экзистенциальную и не наращиваете свои армии, как если бы приближался Армагеддон?" – спросил Вэнс. К сожалению, на нынешней конференции мы так и не услышали ответа на этот вопрос. Вэнс позиционировал себя как глашатая суровых истин, но, по сути, лишь придавал проблеме новый вид – с американским лоском.



Более десяти лет Вашингтон призывал европейские правительства больше тратить на оборону, но настаивал, что эти средства должны расходоваться на закупки у американских, а не европейских компаний. В 2018 г., когда европейцы приступили к реализации одного из планов по координации расходов на местных производителей, посол США в НАТО Кэй Бейли Хатчинсон предупредила о нежелательности его трансформации в "механизм протекционизма для ЕС". "Мы будем внимательно следить, потому что, если это все же произойдет, может быть подорван наш мощный альянс безопасности", – пригрозила Хатчинсон. Результатом фактически стал рэкет, хотя европейские дипломаты, двадцать лет шаг за шагом двигавшиеся к принятию решения, прекрасно знали, что, если начать слишком активно инвестировать в производство европейского оружия и общеевропейские системы взаимодействия, это станет нарушением неписаного кодекса альянса.



Вэнс уклонился от деталей. Если американцы действительно хотят понять, почему они не способны производить достаточно боеприпасов – по оценкам экспертов, американских запасов высокоточного оружия дальнего радиуса действия хватит менее чем на неделю в случае конфронтации с Китаем из-за Тайваня, – им нужно выяснить, насколько непривлекательным стало производство летального тяжелого вооружения в условиях финансиализированной экономики. Пентагон не тратил десятилетий на планирование затяжной войны в степях Донбасса, а руководят оборонными подрядчиками те же топ-менеджеры – выходцы из консалтинга "Маккинзи", что и остальной корпоративной Америкой. Давление акционеров и издержки выбора – поддержание мощностей заводов, необходимого числа работников и цепочек поставок для производства миллионов снарядов – будут огромными. Чтобы бороться за значимые госконтракты, компания уже должна иметь перечень официальных закупок, которые фактически блокируют любое расширение производства. Крупные оборонные подрядчики предпочитают иметь очередь заказов – так финансовые показатели выглядят лучше.



Так что стесненной в средствах Америке придется решать, кто из находящихся под ее опекой больше заслуживает материальной помощи – Тайвань, Израиль или Украина. На всех не хватит.



В этот раз в Мюнхене не так много, как я ожидал, говорили о другой мировой державе – Китае. Все внимание получили Украина и Газа, а китайцам удалось остаться в тени. Казалось, они хотели быть незаметными. Они говорили о миропорядке, которому, по их мнению, угрожают те самые государства, которые его создали. Старый, опытный министр иностранных дел КНР Ван И, которого вернули на пост после произведенной Си Цзиньпином очередной чистки, выступил с настолько спокойной и бесцветной речью, что вряд ли кто-то ее запомнил. Он провел короткую беседу с Хойсгеном, а также с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, и все. Я видел, как он в сопровождении небольшой свиты покидал "Хоф". Они быстро шли по улице. Я думал, что Ван И сядет в один из длинных черных "мерседесов" или БМВ, но он вместе с сопровождающими двигался в сторону центрального вокзала. "Разве это не…?" – "Да, это Ван И, министр иностранных дел Китая, член политбюро крупнейшей мировой развивающейся державы, который идет по центру Мюнхена без охраны", – задумчиво пробормотал английский журналист, работающий на шведский веб-сайт.



Мы решили последовать за ним. Через Сальваторплац, по Бриннер-штрассе. Ван поедет на метро? Мы пересекли перекресток. За ним трудно было угнаться. У Китайской Народной Республики нет специальной службы охраны? Немецкие автомобили, которые скоро вытеснит Китай, резко тормозили, когда мы бежали через улицу. Еще через два квартала мы наконец его догнали. "Мистер Ван, можно задать вам вопрос?" – спросил я. Ван повернулся, он выглядел невозмутимым, кто-то из его окружения прервал меня: "Пожалуйста, нет". Вся группа быстро прошла мимо, но последнего сотрудника, который курил, я спросил о впечатлениях от конференции. Он затянулся и сказал по-немецки: "Мы не говорим по-английски". "Вы зря потратили силы, – сказал мне позже редактор Foreign Affairs в баре на Одеонсплац. – Скоро вам, вероятно, придется иметь дело с Лю Цзяньчао, к нему проще подступиться. Он работал в посольстве в Лондоне и отлично говорит по-английски. Попытайте удачи с ним".



Последние часы конференции – хаотичный обмен визитками и призывы не унывать. Безопасность и мир – разные вещи, но менеджеры и технократы в Мюнхене вряд ли это осознают. Попыток поговорить об истории урегулирования конфликтов на континенте было мало. Хойсген чувствовал это, но не мог заявить, что эндшпиль с поражением всех сторон, предотвратить который он призывал участников конференции, больше не поддается атлантистским решениям. Китай не такой удобный противник, как Советский Союз. Он отказался от полномасштабных иностранных интервенций приблизительно, когда родился Бен Роудс. Если бы Пекин пытался экспортировать идеологию, это была бы обновленная версия теории модернизации, которую США практиковали в 1960-е гг., когда хотели превратить дельту Меконга в долину Теннесси. Сегодня Китай сталкивается с атаками на узел проекта "Один пояс – один путь" в Пакистане, помогает военному режиму в Мьянме вести переговоры с армиями этнических меньшинств, вывозит ресурсы из Африки с удивительной легкостью, продолжает развивать собственную промышленность и университеты и стремится перебросить излишки производства в иностранные порты. Китай не стал жертвой планирования, как Советский Союз, а, напротив, дал новый импульс идеям индустриального планирования на Западе.



Украина, Газа, Тайвань – кризисы взаимосвязаны. Во время прошлогодней конференции США рекомендовали Израилю отправить имеющееся американское вооружение Украине, в этом году война в Газе угрожает вытеснить Украину из повестки Конгресса, так что Байдену пришлось включить 60 млрд долларов помощи Киеву в пакет по Израилю, чтобы она имела шансы на одобрение. Вспомните, кстати, что Япония объявила в прошлом году об отправке ракет-перехватчиков – ценного оружия сдерживания действий Китая против Тайваня – Соединенным Штатам, предположительно, для дальнейшей переброски на Украину. Трехмерный кризис дал всем крупным игрокам, кроме Европы, определенные преимущества: США усилили влияние на Европу, Россия разрушает Украину, НАТО приблизилась к российским границам, а Кремль избавился от критиков, которые массово покинули страну. Геополитические позиции Китая улучшились, поскольку он считается единственной силой, способной сдержать русского бойцового пса. Пекин продолжает покупать израильские технологии, хотя и делает дежурные заявления в маоистском стиле о том, что палестинцы имеют право на самоопределение путем вооруженной борьбы.



Но есть еще один сценарий, при котором серьезно пострадают позиции США. Если промышленность Германии действительно утратит конкурентоспособность из-за высоких цен на энергоресурсы, а европейские правительства увеличат оборонные расходы, но все равно не смогут самостоятельно справиться с Россией и к тому же оттолкнут европейских избирателей вынужденным сокращением социальных расходов, внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов в Европе может дать трещину. Возможно, планы Вашингтона для Европы способны сработать только в мире, где Россия потерпит поражение в войне с Украиной или окажется в патовой ситуации, а еще произойдет коллапс экономики страны, на который так рассчитывают те, кто вводит санкции. Но Россия как ресурсная опора Китая, обладающая ядерным оружием и способная производить миллионы 152-мм снарядов – что кардинально переформатирует европейскую архитектуру безопасности в ее пользу, несмотря на вероятность длительного противостояния на западных границах, – положит конец американским иллюзиям о войне, которую изначально приветствовали как возможность нанести сокрушительный удар "неравному противнику", как любят говорить специалисты по международным отношениям.



Как бы ни резали пирог, Европа окажется в проигрыше.



Сократившиеся доходы национальных экономик придется отправлять американским оборонным подрядчикам и энергетическим компаниям как плату за войну против России, а принять китайские инвестиции для возмещения потерь Европа тоже не сможет. Европейские государства согласились на условия США и буквально отрезали себя от китайской экономики. Без сомнения, указ Байдена об ограничении инвестиций в китайский технологический сектор касается не только Соединенных Штатов, но и ЕС. В немецком городе Дуйсбурге, конечном пункте железнодорожного маршрута, по которому китайские товары привозят в Европу, урезали инвестиции, объем китайских грузов, перевезенных по железной дороге, с 2020 г. упал на 80 процентов. А итальянский премьер Джорджа Мелони, которую еще недавно считали фашистской угрозой для континента, по сообщениям итальянской прессы, получит награду Global Citizen Award от Атлантического совета за вывод Италии из китайской программы "Один пояс – один путь".



Перед закрытием конференции я увидел, как Армин Паппергер, исполнительный директор Rheinmetall, направляется в Literaturhaus, а журналистка Энн Эпплбаум из The Atlantic идет по Променадплац, уставившись в телефон. В Мюнхене она встречалась с представителем немецких "зеленых" Антоном Хофрайтером, который опасается, что Европе в ближайшем будущем придется иметь дело с тремя автократиями: Россией, Китаем и США. "Когда он это сказал, пришла моя очередь покачать головой, – написала она в The Atlantic, – не потому, что я ему не верю, просто это трудно слушать". Приближались другие конференции по безопасности, аналоги Мюнхена, но не такие масштабные: ЭКСПО международной безопасности в Лондоне, Черноморская конференция по безопасности, Hexacon по "наступательной безопасности" в Париже. Гончаренко хотел провести собственную конференцию по безопасности в Одессе. У дверей "Хофа", когда вереница "мерседесов" и БМВ двинулась в обратном направлении, а таксисты ждали скачка цен, звучали прощальные слова на разных языках, разъезжающиеся гости хлопали друг друга по плечу и в спешке делали групповые фото. "До встречи в Мюнхене в следующем году!"



Автор: Томас Мини, американский журналист, живущий в Германии, главный редактор литературного журнала Granta.



Данное эссе опубликовано в журнале Harper’s и переведено на русский язык с любезного разрешения автора. Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720074780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

- Рабочий график главы государства

- Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам

- Олжас Бектенов обсудил с главой китайской компании CNPC Дай Хоуляном совместные проекты в энергетической сфере

- Снижение цен на социально значимые продукты питания по итогам полугодия зафиксировано в РК

- К визиту председателя Си

- Тезисы выступления на обсуждении проекта нового Налогового кодекса в центральном офисе Демократической партии "Ак жол"

- Главы МИД Казахстана и Индии провели переговоры в Астане