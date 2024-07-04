Турция – Россия: о возможных последствиях смены хозяина Белого дома для двусторонних отношений, - ФСК

10:42 04.07.2024 4.07.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Уместны ли надежды и упования на "хорошего" Трампа?



В ходе прошедших 4 июля переговоров в Астане президенты России и Турции обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и в Сирии. Как сообщили в канцелярии Реджепа Эрдогана, тот заявил российскому Президенту, что Турция продолжит усилия для установления мира на Украине, подчеркнув, что мир, который устроил бы обе стороны, возможен (впрочем, по словам Дмитрия Пескова, "Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине").



Не снята с повестки дня и амбициозная цель доведения двустороннего товарооборота до отметки в 100 миллиардов долларов. Кроме того, как и ожидалось, Эрдоган пригласил Владимира Путина в скором времени посетить Турцию с визитом. Напомним, разговоры о возможности такой поездки активно циркулировали минувшей весной, однако затем несколько отошли на второй план на фоне публикаций в СМИ о проблемах в двусторонних отношениях, обусловленных вторичными санкциями американского финансового ведомства. Не обошел проблему стороной и Владимир Путин в ходе недавней встречи с редакторами мировых информагентств в Санкт-Петербурге: "Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует. Это вопрос специального рассмотрения…"



Можно с высокой степенью уверенности предположить, что внешний контекст двусторонних отношений не мог не затрагиваться на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Астане. После проваленных для Джо Байдена президентских дебатов нет недостатка и в прогнозах относительно перспектив российско-турецких отношений в случае прихода (а точнее возвращения) в Белый дом Дональда Трампа. Так, недавно заметку на эту тему опубликовало агентство РИА "Новости", задавшее соответствующие вопросы известному турецкому политологу Энгину Озеру.



По его мнению, в пользу того, что в случае смены караула в Белом доме у Эрдогана появится дополнительная свобода маневра с Россией, можно привести несколько основных аргументов. Во-первых, посол США в Турции Флейк 12 июня подтвердил тесную связь между турецкими и американскими политическими элитами. Американский дипломат, в частности, уверенно сказал, что Турция сильно привязана к Западу, а стратегическое партнерство между Турцией и Америкой "никогда не было крепче, чем сейчас".



Во-вторых, по мнению Озера, с чем трудно не согласиться, наглядным подтверждением высказанному тезису выступила позиция Турции на недавнем саммите по Украине в Швейцарии. Анкара подписала "проукраинскую" декларацию, хотя далеко не все критики России сочли это столь уж необходимым. К примеру, Армения от голосования уклонилась, не взирая на ворох противоречий между Ереваном и Москвой в последнее время.



В-третьих, турецкое правительство, убежден эксперт, буквально опутано американским влиянием. Ключевые посты в министерствах занимают люди, тесно инкорпорированные в западные политические и финансовые институты. В частности, речь идет о министре иностранных дел Хакане Фидане, министре финансов Мехмете Шимшеке и главе разведки Ибрагиме Калыне. "А Мехмет Шимшек, который полностью контролирует управление турецкой экономикой и проводит собственную политику, выделяется как ключевая фигура в американских отношениях. Для того чтобы хрупкая экономика была полностью отрегулирована, Шимшек должен продолжать свою программу как минимум три года", – полагает Озер.



Как представляется автору этих строк, даже в первом приближении позиция турецкого эксперта не выдержит ни малейшей критики. И дело не только в том, что обозначенные члены действующего кабмина (возможно, за исключением, Шимшека) занимали ключевые посты в лучшие годы развития российско-турецких отношений – даже астанинский процесс по Сирии "вели" Фидан и отчасти Калын. В конце концов, в интересах дела, как только и кто только не "переобувается в полете"! Главная проблема – в утверждении Озера о том, что Трамп якобы может "развязать руки" Эрдогану на российском направлении, то есть быть в этом плане "лучше" для России и Турции, нежели Байден. Дабы в этом окончательно разубедиться достаточно вспомнить несколько ключевых событий трамповской каденции, которые развеют иллюзии, если таковые, конечно, еще имеются:



Начнем с того, что именно при Трампе наметилось беспрецедентное обострение турецко-американских отношений и как раз (вот совпадение!) на фоне развития российско-турецкого диалога. Вашингтон несколько раз вводил санкции против Анкары сначала за дело пастора Брансона в августе 2018 г., а потом в 2020 г. Турция стала для США второй страной после Китая, в отношении которой Белый дом ввел санкции за покупку у Москвы ракетных комплексов ПВО ЗРК С-400 "Триумф". В апреле 2021 г. же за эти же купленные ранее дивизионы именно при Трампе турецкую сторону официально уведомили об исключении из программы по производству новейшего американского истребителя F-35. И это несмотря на то, что эта ближневосточная страна – не просто старейший союзник по НАТО для США, но и участник ключевых технологических цепочек по производству этих боевых самолетов.



Мало того, решение Трампа в мае 2018 г. о признании Иерусалима "единой и неделимой" столицей Израиля и его же решение о переносе туда американского посольства в Израиле из Тель-Авива спровоцировали, мягко говоря, крайне раздраженную реакцию у Эрдогана. И понятно почему: репутационный ущерб в регионе для союзника США по НАТО – Турции в глазах арабской улицы было трудно переоценить. Будучи представителем исламской и восточной страны, в ответ на действия Трампа "султан" пошел на временный отзыв посла, не говоря уж о свойственных ему грозных заявлениях. Например, о том, что "последствия, которые возникнут по итогам этого провокационного действия, саботирующего мирный процесс, будет полностью лежать на США".



Таким образом, ни один из демократов, не отличающихся, конечно, в международных делах приверженностью к вегетарианской диете, не насолил туркам больше, чем сделал Трамп. К тому же эксцентричный миллиардер в кресле хозяина Белого дома несколько раз вполне сознательно обрушивал курс турецкой лиры своими антитурецкими твиттами.



Вера в "доброго Трампа", который "придет и порядок наведет", может лишь умилять аналитиков и тех, кто посвятил достаточно времени рассмотрению текущих событий во всех их взаимосвязях. Но век иллюзий и умилений обычно недолог. Хорошо же смеется, как известно, лишь смеющийся последним.



Опровергая мнение турецкого эксперта, следует вспомнить еще несколько событий относительно взаимоотношений Эрдогана с Байденом. Именно при "старине Джо" хозяин Ак-Сарая позволил себе впустить Швецию в НАТО только после выполнения Стокгольмом многочисленных и часто унизительных турецких процедур. И это несмотря на звонки Байдена Эрдогану, визиты высших чиновников альянса в Анкару. И наконец последний контраргумент. Если при Байдене Эрдоган до такой уж степени, как считает Озер, связан по рукам и ногам на российском направлении, тогда почему же единственный визит Эрдогана в Белый дом с момента "воцарения" Байдена в 2021 г. и тот не состоялся в мае 2024 г.? Сломался рычаг давления на строптивого турецкого лидера? Выглядит не очень солидно и правдоподобно.



Можно и напомнить о событиях совсем не отдаленной ретроспективы. Например, то, как холодно, если не оскорбительно, в конце 2023 г. "проамериканский" глава МИД Турции Фидан встречал госсекретаря Энтони Блинкена – своего "шефа", по версии Озера, на фоне антиизраильских протестов в республике.



Само собой, не подлежит сомнению, что турецкая элита связана с американцами, причем зачастую по рукам и ногам. Но упрощать ситуацию до того, что с Трампом это якобы "изменится", не стоит.



Вместе с тем справедливо и другое замечание. Эрдоган действительно усиленно пытается через свою администрацию вбрасывать в СМИ идеи о том, что при Трампе отношения Турции с США пойдут в гору. Некоторые турецкие эксперты, как мы успели убедиться, это радостно подхватывают. А вот зачем он это делает именно сейчас – хороший вопрос. Уместным представляется предположить очевидное: на всякий случай этот опытный политик решил "подстелить соломки" путем убеждения того же возможного победителя на выборах Трампа, что турецкая сторона к диалогу готова. Своего рода – поднятие ставок для усиления, улучшения переговорных позиций, но не более того. И кто сказал, что это "хорошо" для российско-турецкого диалога?.. Источник - fondsk.ru

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