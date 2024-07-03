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Парламентские выборы в Великобритании: кандидаты, прогноз и последствия
10:57 04.07.2024

Голосование пройдет 4 июля

Елизавета Гриценко

В четверг, 4 июля, в Великобритании состоятся очередные парламентские выборы, после которых состав высшего законодательного органа страны может значительно измениться. Согласно опросам, впервые за 14 лет большинство может получить Лейбористская партия, находящаяся в оппозиции с 2010 года. Правящая Консервативная партия (тори) может оказаться лишь на третьем месте по числу голосов. Подробнее о выборах в Великобритании, основных политических силах, а также о возможных результатах выборов - в материале "Известий".

Когда и как проходят парламентские выборы Великобритании в 2024 году

Высший законодательный орган Великобритании - двухпалатный парламент, состоящий из палаты лордов (верхняя) и палаты общин (нижняя). При этом избираются члены только во вторую из них.

В прошлый раз парламентские выборы в Великобритании состоялись в декабре 2019 года. Очередные, согласно британскому законодательству, должны состояться не позднее чем через пять лет. Их дата устанавливается премьер-министром страны и может выпадать на любой день, но с 1935 года традиционно они проводятся в четверг.

Палата общин на сегодняшний день состоит из 650 человек, по одному от каждого избирательного округа. Их число может измениться в связи с пересмотром границ избирательных округов из-за роста числа населения.

Выборы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства. Избранным становится человек, набравший большее число голосов избирателей. Ограничений, касающихся минимальной явки или отрыва от другого кандидата, нет.

После подсчета голосов, которые обычно становятся известны рано утром на следующий день, партия, получившая абсолютное большинство мест, формирует правительство, а ее лидер становится новым премьер-министром.

В 2024 году для формирования правительства партия должна выиграть 326 мест. В том случае, если ни одна из них не сможет этого сделать, действующий премьер-министр остается у власти и должен сформировать правительство. При этом у него есть два варианта: создать коалицию, либо править с меньшинством.

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Прогноз: кто победит на выборах в Великобритании в 2024 году

С 1920-х годов борьба за большинство в парламенте традиционно ведется между Лейбористской партией и Консервативной партией, которая неофициально также называется тори. С 2010 года именно Консервативная партия находилась у власти. За это время сменилось пять премьер-министров.

Ожидалось, что основная борьба за большинство в парламенте развернется именно между тори и лейбористами, но в преддверии выборов проводится много опросов, согласно которым очевидно лишь одно - правительство сформируют лейбористы. Они могут получить до 450 мест в нижней палате парламента.

Кто окажется на втором месте, станет известно лишь по результатам выборов. Так, некоторые опросы населения показывают, что второе место могут занять консерваторы, другие - что либеральные демократы, или Reform UK.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева обратила внимание на избирательную систему страны. Эксперт назвала опросы, которые собирают статистику по всей стране, средней температурой по больнице.

- Нужно знать каков расклад политических сил в каждом избирательном округе. По расчетам социологических опросов о том, сколько мест получит каждая партия, лейбористы, безусловно, получат большинство, - говорит Елена Ананьева. Она также добавляет, что консерваторы находятся на грани, но должны занять второе место по числу мандатов.

- Reform UK хоть и опережает по опросам Консервативную партию, но ее поддержка "размазана" по всей стране, - отмечает эксперт. Она также отметила, что были случаи, когда партия, набрав 12% голосов по стране, получала всего один депутатский мандат.

По количеству мест в парламенте, по словам эксперта, третье и четвертое места займут либеральные демократы и Шотландская национальная партия.

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Левоцентристская Лейбористская партия во главе с Киром Стармером наметила большие планы во всех сферах. Поддержка экономики обычно являлась лозунгом Консервативной партии, но из-за ошибок правительства тори, в том числе рекордной инфляции и резкого роста ипотечных ставок, лейбористы в этом году выдвигают предложения и в экономике. Ориентируясь на избирателей, партия хочет показать, что она может управлять государственными финансами, поэтому собирается брать кредиты только для инвестирования, а не для повседневных расходов.

Среди других предложений: стимулирование экономики за счет привлечения бизнеса, развития инфраструктуры и преобразования рынка рабочих мест; наем большего числа учителей. Отдельное внимание уделяется миграции, особенно прибывающим через Ла-Манш. Кир Стармер в этой области не планирует непосредственно возвращать обратно всех прибывших (что уже начали делать консерваторы и предлагают продолжить), но хочет бороться с бандами, стоящими за незаконной миграцией.

Риши Сунак, премьер-министр от правящей Консервативной партии, признал, что "люди разочарованы нашей партией и разочарованы мной", но все равно считает, что тори предлагают больше идей, которые сделают Великобританию лучшим местом для жизни.

Среди основных предложений партии: снижение налогов, помощь самозанятым лицам, борьба с уклонением от уплаты налогов, строительство новых тюрем (нынешние в Великобритании переполнены). В рамках борьбы с нелегальной миграцией также планируется установить фиксированное число рабочих и семейных виз в год.

Часть обещаний Консервативной партии уже была озвучена ранее, но они либо были выполнены лишь частично, либо не выполнены вовсе.

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После прихода к власти лейбористов, отношение Лондона к СВО не изменится. Об этом говорил Кир Стармер еще в 2023 году.

"Если на выборах следующего года произойдет смена правительства, позиция по Украине останется той же", - говорил Стармер во время посещения Украины.

Не видит возможным изменение политического курса Лондона и собеседница "Известий". По ее мнению, лейбористы, придя к власти, не поменяют политику страны в отношении России.

- Лейбористы четко заявили свою позицию по России, поэтому, к сожалению, с их стороны будет жесткое противостояние, - заключает Елена Ананьева.

Источник - Известия
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