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Жертвы Нооката – кто виноват и что делать?!... - Исмаил Даиров
11:06 04.07.2024

4 Июля 2024
Жертвы Нооката – кто виноват и что делать?!...
Автор: Исмаил Даиров

Стихийные бедствия на юге страны, повлекшие человеческие жертвы, материалами о которых переполнены соцсети опять вызывают вопросы о причинах и следствиях столь масштабной трагедии, вызванной все усиливающимся воздействием изменения климата на экосистемы страны. К этим вопросам автор неоднократно обращался в своих служебных письмах к соответствующим государственным органам и, после их игнорирования, вынужден был писать о них в многочисленных статьях за последние более чем 15 лет.

Основные из этих статей собраны в сборнике от 2021 года "Экология и климат. Кыргызстан в 21-м веке", где изложены основные предложения по формированию эффективной государственной экологической и климатической политики, основанные на многолетнем профессиональном опыте в этой сфере.

В частности, в статье от марта 2014 года "Изменение климата и финансовые механизмы" говорилось о проблемах в этой области и предлагались соответствующие меры, как и во многих других до и после нее. Увы, как говорится "воз и ныне там" … и по-прежнему происходят стихийные бедствия с человеческими жертвами, наносящие огромный ущерб экосистемам и экономике страны…

Вот и в случае со стихийными бедствиями в Ноокате председатель Кабинета министров А.Жапаров заявил, что трагедия произошла "из-за одного мошенника"… "Если бы акционерное общество "Кызыл-Кия комур" не построило высокие мосты, селевой поток в Ноокатском районе был бы не таким мощным. На деле вода начала скапливаться перед мостами, после чего сель, набрав силу, сошел вниз"…

Однако, проблема разве в этом "мошеннике"?.., хотя, по-видимому, и в нем тоже… корни этой проблемы видятся в отсутствии системной, долгосрочной и последовательной государственной политики в вопросах адаптации к изменению климата и экологии в целом, которая должна осуществляться компетентными руководителями и специалистами. Корни этой проблемы в вечных аппаратных играх-интригах за портфели и финансовые ресурсы, которые постоянно происходят на высших этажах государственной власти, которые и мешают выстроить и проводить такую политику…

В указанной статье автором писалось, что международными финансовым организациями и странам-донорам выделяются огромные средства на решение проблем изменения климата, но близорукость и некомпетентность наших чиновников не позволяет привлечь эти средства и должным образом их освоить…

В 2017 году на средства ЕБРР и при их консультативной помощи была разработана Стратегическая программа по адаптации к изменению климата (СПАИК), которая была разработана по международным стандартам и которая должна была послужить основой для привлечения таких финансовых ресурсов. В принципе, неплохая программа, содержащая основные направления государственной политики по адаптации к изменению климата, сохранившая свою актуальность и сегодня. Ниже приводится скрин содержания этой программы.

Сегодня эта программа, в случае ее должной практической и компетентной реализации, уже должна была приносить результаты и, вполне вероятно, трагических событий в Ноокате можно было бы избежать, как и многих других.

Однако, когда эта программа была готова к утверждению в 2017 году, как всегда, вмешались высокопоставленные чиновники-бюрократы из аппарата правительства, увидевшие большие деньги под их реализацию, но не обладающие компетентным и профессиональным видением сути проблем. Начались аппаратные игры по препарированию СПАИК, выведению финансового блока этой программы, которые в конечном счете и привели к тому, что эта программа так и не заработала…

Теперь хотелось бы обратиться к этому чиновнику, наверняка, он читает статьи автора этих строк сидя в удобном кресле, также как и ко многим другим чиновникам, имевшим отношение к разработке и утверждению этой программы, а также к вопросам изменения климата в целом, они чувствуют свою ответственность за трагические события в Ноокате?!…

В свете нарастающих трендов по изменению климата и отсутствия компетентного и превентивного реагирования на эти тренды трагические события, подобно ноокатским, будут продолжаться и увеличиваться … и как писалось и повторялось в авторских статьях прошедшего десятилетия это "еще цветочки, ягодки будут впереди" …причем не только в масштабах нашей страны, но гораздо шире.

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что в вышеуказанном сборнике, также как и во многих авторских статьях после 2021 года, приводятся конкретные предложения по исправлению сложившейся ситуации, основанные, повторимся, на многолетнем профессиональном опыте. Однако, как показала практика, наши чиновники-бюрократы не только не любят читать, но и думать, особенно, думать системно и стратегически…

И одним из главных выводов из ноокатской трагедии должна быть профессиональная и системная реализация мер и рекомендаций СПАИК после ее компетентной переработки и соответствующих структурных реформ с целью оптимизации и усиления экологического блока в Кабинете министров, несущего ответственность за вопросы изменения климата.

Исмаил Даиров

04.07.2024

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720080360


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