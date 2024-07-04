Жертвы Нооката – кто виноват и что делать?!... - Исмаил Даиров

11:06 04.07.2024

4 Июля 2024

Жертвы Нооката – кто виноват и что делать?!...

Автор: Исмаил Даиров



Стихийные бедствия на юге страны, повлекшие человеческие жертвы, материалами о которых переполнены соцсети опять вызывают вопросы о причинах и следствиях столь масштабной трагедии, вызванной все усиливающимся воздействием изменения климата на экосистемы страны. К этим вопросам автор неоднократно обращался в своих служебных письмах к соответствующим государственным органам и, после их игнорирования, вынужден был писать о них в многочисленных статьях за последние более чем 15 лет.



Основные из этих статей собраны в сборнике от 2021 года "Экология и климат. Кыргызстан в 21-м веке", где изложены основные предложения по формированию эффективной государственной экологической и климатической политики, основанные на многолетнем профессиональном опыте в этой сфере.



В частности, в статье от марта 2014 года "Изменение климата и финансовые механизмы" говорилось о проблемах в этой области и предлагались соответствующие меры, как и во многих других до и после нее. Увы, как говорится "воз и ныне там" … и по-прежнему происходят стихийные бедствия с человеческими жертвами, наносящие огромный ущерб экосистемам и экономике страны…



Вот и в случае со стихийными бедствиями в Ноокате председатель Кабинета министров А.Жапаров заявил, что трагедия произошла "из-за одного мошенника"… "Если бы акционерное общество "Кызыл-Кия комур" не построило высокие мосты, селевой поток в Ноокатском районе был бы не таким мощным. На деле вода начала скапливаться перед мостами, после чего сель, набрав силу, сошел вниз"…



Однако, проблема разве в этом "мошеннике"?.., хотя, по-видимому, и в нем тоже… корни этой проблемы видятся в отсутствии системной, долгосрочной и последовательной государственной политики в вопросах адаптации к изменению климата и экологии в целом, которая должна осуществляться компетентными руководителями и специалистами. Корни этой проблемы в вечных аппаратных играх-интригах за портфели и финансовые ресурсы, которые постоянно происходят на высших этажах государственной власти, которые и мешают выстроить и проводить такую политику…



В указанной статье автором писалось, что международными финансовым организациями и странам-донорам выделяются огромные средства на решение проблем изменения климата, но близорукость и некомпетентность наших чиновников не позволяет привлечь эти средства и должным образом их освоить…



В 2017 году на средства ЕБРР и при их консультативной помощи была разработана Стратегическая программа по адаптации к изменению климата (СПАИК), которая была разработана по международным стандартам и которая должна была послужить основой для привлечения таких финансовых ресурсов. В принципе, неплохая программа, содержащая основные направления государственной политики по адаптации к изменению климата, сохранившая свою актуальность и сегодня. Ниже приводится скрин содержания этой программы.



Сегодня эта программа, в случае ее должной практической и компетентной реализации, уже должна была приносить результаты и, вполне вероятно, трагических событий в Ноокате можно было бы избежать, как и многих других.



Однако, когда эта программа была готова к утверждению в 2017 году, как всегда, вмешались высокопоставленные чиновники-бюрократы из аппарата правительства, увидевшие большие деньги под их реализацию, но не обладающие компетентным и профессиональным видением сути проблем. Начались аппаратные игры по препарированию СПАИК, выведению финансового блока этой программы, которые в конечном счете и привели к тому, что эта программа так и не заработала…



Теперь хотелось бы обратиться к этому чиновнику, наверняка, он читает статьи автора этих строк сидя в удобном кресле, также как и ко многим другим чиновникам, имевшим отношение к разработке и утверждению этой программы, а также к вопросам изменения климата в целом, они чувствуют свою ответственность за трагические события в Ноокате?!…



В свете нарастающих трендов по изменению климата и отсутствия компетентного и превентивного реагирования на эти тренды трагические события, подобно ноокатским, будут продолжаться и увеличиваться … и как писалось и повторялось в авторских статьях прошедшего десятилетия это "еще цветочки, ягодки будут впереди" …причем не только в масштабах нашей страны, но гораздо шире.



В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что в вышеуказанном сборнике, также как и во многих авторских статьях после 2021 года, приводятся конкретные предложения по исправлению сложившейся ситуации, основанные, повторимся, на многолетнем профессиональном опыте. Однако, как показала практика, наши чиновники-бюрократы не только не любят читать, но и думать, особенно, думать системно и стратегически…



И одним из главных выводов из ноокатской трагедии должна быть профессиональная и системная реализация мер и рекомендаций СПАИК после ее компетентной переработки и соответствующих структурных реформ с целью оптимизации и усиления экологического блока в Кабинете министров, несущего ответственность за вопросы изменения климата.



Исмаил Даиров



04.07.2024