Как президент президенту: Путин в Казахстане может дать надежду Ермеку Тайчибекову

11:11 04.07.2024

Русский мир - это не просто красивые слова. Это конкретные люди

Сергей Аксенов



Владимир Путин прибыл утром на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Казахстане 3 и 4 июля. В первый день президент РФ провел ряд двусторонних встреч, в том числе с Касым-Жомартом Токаевым, а вечером состоится неформальный ужин от имени главы РК.



Неформальный! Таким образом, у Путина появился редкий шанс добавить к большой политике, которая обсуждается в рамках ШОС, человеческое измерение - замолвить словечко за русофила Ермека Тайчибекова, отбывающего десятилетний срок в местной тюрьме за свои симпатии к России. И добиться, наконец, его освобождения.



Всем от этого будет только хорошо. Спасла же Москва однажды американца Эдварда Сноудена. Чужого. А Ермек наш - родился в СССР.



Действительно, неужели Токаеву трудно ответствовать Путину добром за добро?.. Скорее всего, российскому президенту никогда прямо о проблеме не докладывали. Наши чиновники, дипломаты знают о Ермеке, упоминали его на брифингах МИД, но подступиться с этим к "первому лицу", видимо, побаивались. У него и так масса дел - СВО и проч.



И все же думаю, неформальный разговор Путина и Токаева о Ермеке Тайчибекове состоится. ШОС - организация, объединяющая азиатские страны. А в Азии такие качества, как верность избранному курсу, последовательность, ответственность за "своих" уважают еще сильнее, чем на Западе. Хорош же будет Русский мир, бросивший русофила в застенках.



О том, что Путин лично занимается вопросами вызволения из-за решетки ключевых фигур, стало известно накануне. Александр Лукашенко рассказал, что именно президент РФ попросил его обменять украинского террориста, взорвавшего российский самолет дальнего обнаружения А-50 на аэродроме в Белоруссии, Николая Швеца на священника УПЦ.



Да за одну круглую антенну на А-50 можно купить тысячу таких "швецев" - свои теракты они совершают как правило за копейки, по дурости, а то и за голые обещания. Однако с политической точки зрения такого типа обмены всегда выглядят плохо. Простым людям трудно понять, смириться с тем, что отпускают террористов.



До этого были обменяны десятки участников националистических батальонов, взятые в плен во время осады Мариуполя.



Если Россия из неких высших соображений готова освобождать своих самых яростных смертельных врагов, то уж своих фанатичных друзей, не на словах, а делом, упорством своим доказавших это, как Ермек Тайчибеков, она, тем более должна вызволить. Иначе и друзья, и враги сделают выводы, которые Москве не понравятся. Или уже сделали?



Несмотря на отсутствие реакции, родственники и друзья Ермека не теряют надежды на власти России.



"Господин Путин, Вы встречаетесь с президентом Токаевым, - обратился перед саммитом ШОС к президенту РФ брат Ермека - Марлен Тайчибеков (текст имеется в "СП"). - У вас, конечно, есть приемы безотказного давления на последнего: слишком много Казахстан получает всего: от продуктов и зерна для перепродажи, до электричества и интернета.



Объясните своему коллеге, что ничего этого у него не будет, пока Ермек не выйдет на свободу! Дайте Ермеку гражданство РФ или обменяйте на тех граждан Казахстана, которые устроили поджог военкомата в Омске. Они вам точно ни к чему, а Ермек - и так верный друг России. Кто вам более нужен: иждивенцы-русофобы на тюрьме или надежный друг?"



Упоминание Ермека в контексте СВО - главной для Путина темы - совсем не случайно. Сторонник Русского мира, получивший за это два уголовных срока, политзаключенный и офицер запаса Тайчибеков был готов прямо из колонии отправиться служить в зоне спецоперации - защищать Россию (об этом писала "СП"). Но Москва не пошла навстречу.



Если человек воюет за интересы России - он автоматически должен становиться гражданином нашей страны, без всякой волокиты

"Ермека судят только за слова! - напоминает в обращении к Путину его брат. - За слова, под которыми подпишется каждый вменяемый русский и каждый нормальный казах: казахи и русские должны жить в одной стране! У нас за плечами более трехсот лет общей истории. Разделение наших народов - это самый жуткий, самый несправедливый абсурд!"



По свидетельству брата, Тайчибеков до сих пор сидел в крайне суровых условиях. Нередко его кидали в ШИЗО. В конце прошлого года был жестоко избит сокамерниками, сотрудничающими с администрацией. Его морили голодом, холодом. Не позволяли принимать и отправлять письма, запрещали передачи с воли и тюремный магазин.



Просьбы Ермека о переводе в колонию на юг Казахстана (он находился на севере - в лагере Степногорска), ближе к дому, долгое время оставались без удовлетворения. Разве что неторопливость пенитенциарной системы Казахстана объяснялась его скорым освобождением. Какая разница, откуда выпускать? Но верится с трудом…



Последняя надежда - личная договоренность двух президентов. Даже наши враги англосаксы нашли вариант, пришли к взаимно приемлемой схеме освобождения Ассанжа. А ведь тот реальный враг государственных систем США, Британии и Австралии. Так неужели Москва и Астана не могут вернуть свободу Ермеку Тайчибекову, который никому не враг?