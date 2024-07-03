Добро пожаловать в рабство: объявит ли Киев дефолт

11:17 04.07.2024

Экономическое состояние Украины определит политика



Андрей Кузмак



Украина находится на грани дефолта. Мировые СМИ ожидают официальное заявление Киева по этому вопросу после 1 августа, когда закончит действие двухлетний мораторий на выплаты частным кредиторам. Однако проблема невыполненных долговых обязательств касается не только Украины, но и тех, кто взял на себя ответственность удерживать ее экономику на плаву. Есть ли выход из этой ситуации и чего он будет стоить - рассказывают "Известия".



Дефолт как состояние экономики



Речь идет о $19,6 млрд долга в виде еврооблигаций. Почти 20% этой суммы владеет группа частных кредиторов. С 2022 года действовал мораторий на выплату процентов по этим обязательствам. 1 августа он истекает. Однако бюджет Украины, и без того почти наполовину состоящий из заемных средств и финансовой помощи в условиях растущих расходов, этих изменений не выдержит. Отсюда угроза дефолта, о которой на Западе вспомнили вновь.



Вновь - потому что предупреждения о вероятности такого сценария появлялись еще два года назад. В апреле об этом еще раз заявил Всемирный банк. Правда, в тот момент не было ясности относительно $61 млрд, находившихся на обсуждении в конгрессе США. Деньги в итоге были выделены - почти $14 млрд на закупку вооружений, а также 9 млрд в виде "прощаемых кредитов".



Строго говоря, Украина находится в преддефолтном состоянии еще с 2015 года. Множество экспертов тогда утверждали о разумности официального признания этого факта, что, по их мнению, способствовало выработке долгосрочного плана реструктуризации на более выгодных условиях.



За прошедшее время обязательства Украины только увеличивались. В бюджет на 2024 год правительство страны заложило государственный долг в сумме более 8,18 трлн гривен, или $220 млрд, что составляет 104,6%. Произошло это, в частности, из-за сокрушительного падения экспортной выручки. За один 2023 год сокращение поставок продукции черной металлургии составило 44,2% ("Азовсталь" занимала до 40% всей отрасли страны). Агроэкспорт за тот же период сократился на 26,7%. К тому же, по словам вице-премьера Юлии Свириденко, около 40% украинской экономики находятся в теневом секторе, а это также оказывает чрезвычайно серьезное влияние на объемы валютной выручки.



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Был последний шанс



Как отмечает The Economist, выплаты по долгам занимают 15% ВВП Украины. В нынешнем году Украина должна будет вернуть Международному валютному фонду $2,9 млрд. Всего же за следующие три года Киев обязан отдать $14,5 млрд. Денег на погашение этих обязательств нет, а это значит, что, как и во множестве аналогичных ситуаций, для возвращения одних долгов надо будет брать другие. Бесконечная долговая спираль продолжает раскручиваться. Ее промежуточными этапами обычно становится распродажа активов, и Украина не стала исключением.



К слову, в мае 2024 года было расширено сотрудничество Банковой с BlackRock. И как отмечает экономист Алексей Бобровников, пункты заключенного между ними соглашения многое проясняют.



- Особый договор с BlackRock заслуживает отдельного рассмотрения. По нему и процедурой приватизации, и распоряжением госдолга будут заниматься специалисты этой компании. При этом часть инвесторов после двух лет просьб Киева о реструктуризации и на фоне происходящих в стране военно-политических изменений решила, как говорят, "выйти в деньги", то есть зафиксировать результат своих инвестиций. Отсюда можно сделать вывод о том, что если режим Зеленского не найдет средств на выплаты, то еще и по финансовым причинам его дни сочтены. Требования о возврате денег означают потерю веры в нынешнюю политическую и экономическую конструкцию Украины, - резюмирует эксперт.



Украинская сторона продолжает вести начатые в июне переговоры о продлении моратория. Упомянутая выше группа частных кредиторов - крупные корпорации, в числе которых крупные инвестиционные компании - французская Amundi, британская Amia Capital LLP, американские Pimco, PJT Partners и BlackRock. Они владеют приблизительно $5 млрд украинского долга.



Предложения Киева



За это время Киев озвучивал разнообразные решения. Например, для выплаты украинского долга предлагалось использовать средства из замороженных российских активов. Эта идея, впрочем, прожила недолго. Международные финансовые институты не одобрили предлагаемый план кражи, которая, по словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, привела бы к нарушению "международного порядка, который вы хотите защитить".



Самый актуальный вариант, не считая дефолта, - реструктуризация. В июне Украина предложила сокращение на 60% текущей стоимости ее обязательств. Кредиторы называют рациональной долю в 22%. Соглашение пока не достигнуто.



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Долг на долг



Проблема состоит в том, что реструктуризация традиционно предполагает последующую прибыль от инвестиций. В условиях воюющего должника весьма желательно достижение им военно-политической победы. В случае же с Украиной столь маловероятный сценарий сопряжен еще и с тем, что прибыль предлагается получать с процесса восстановления национальной экономики. Ей же по замыслу также должны заниматься союзники Киева. Таким образом, риск становится двойным.



Впрочем, здесь, как признают эксперты, включаются политические факторы. Официальный дефолт Украины в не меньшей степени ударит по имиджу западных государств, чьими усилиями в экономике страны до сих пор поддерживается жизнь, отмечает Алексей Бобровников.



- Дефолт - понятие в гораздо большей степени политическое, чем экономическое. Украина находится в преддефолтном состоянии, но объявлять об этом никто не будет. Мы помним, как рейтинговые агентства объявили технический дефолт России, хотя всем было очевидны политические причины этого решения. У Украины обратная ситуация. У государства нет ресурсов выполнять обязательства, но дефолт объявлен не будет - опять же по мотивам, не связанным с экономикой, - подчеркнул эксперт.



Украина фактически банкрот, констатирует директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.



- Что будет, если они объявят дефолт? Ничего, потому что Украина на сегодняшний день, как всем известно, по факту уже банкрот, и на рынке частных заимствований занимать деньги не может и не занимает, потому что основное финансирование, которое они получают, - это государственная поддержка от США и стран ЕС. В связи с тем, что Украина фактически существует только на дотации из-за границы, кредитный рейтинг у нее нулевой, и никто денег ей не даст, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что дефолт - это крайне неприятная история для Международного валютного фонда, - заключил Зубец.